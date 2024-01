Non riesci a dormire? Allora devi provare questi video Asmr per sconfiggere l’insonnia

Sussurri avvolgenti e suoni rilassanti: ecco cos'è e come funziona l'Autonomous Sensory Meridian Response, e quali sono i migliori canali ASMR per dormire disponibili su YouTube

Cos’è e come funziona l’ASMR

Di sicuro avete già sentito parlare di ASMR. Si tratta dell’acronimo di “Autonomous Sensory Meridian Response”, ed è una pratica affascinante che ha guadagnato popolarità grazie al suo modo innovativo per gestire lo stress, per promuovere il benessere mentale e indurre sensazione di rilassamento. Questa tecnica coinvolge stimoli rilassanti, come sussurri, sfregamenti e suoni ripetitivi, che creano un’esperienza immersiva, quasi ipnotica, che può favorire un rilassamento profondo.

Quando guardiamo video ASMR per dormire, ci immergiamo in un mondo sonoro avvolgente, dove artisti creativi utilizzano microfoni avanzati per catturare suoni rilassanti. È come se ogni suono delicato fosse una carezza per la mente, alleviando lo stress accumulato durante la giornata.

La magia dell’ASMR risiede proprio nella sua capacità di attivare una serie di sensazioni piacevoli, comunemente descritte come “orgasmo cerebrale”. Queste sensazioni si manifestano inizialmente nella regione della testa e si diffondono lungo la colonna vertebrale, generando una piacevole sensazione di rilassamento. Questa tecnica sfrutta la risposta autonoma del sistema nervoso, offrendo un modo unico per ridurre lo stress e migliorare la qualità del sonno.

Tutti i benefici fisici e mentali dell’ASMR

L’ASMR non è solo una piacevole esperienza sensoriale; è anche un potente alleato per il benessere fisico e mentale. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che l’ASMR può ridurre significativamente i livelli di stress, fornendo un sollievo immediato dalle tensioni quotidiane.

Attraverso suoni delicati e rassicuranti, l’ASMR può agire come una sorta di massaggio virtuale, promuovendo il rilassamento muscolare e riducendo la tensione accumulata nelle giornate intense. Questa pratica stimola inoltre il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, contribuendo a migliorare l’umore e a contrastare l’ansia.

Proprio per questo, uno dei benefici più apprezzati dell’ASMR è la sua capacità di migliorare la qualità del sonno. Le esperienze immersive offerte dai video ASMR inducono uno stato di tranquillità che facilita il passaggio a un sonno profondo e ristoratore.

Perché è diventato così famoso

La capacità dell’ASMR di indurre al rilassamento ha catturato l’attenzione di chiunque cerchi un modo per staccare la spina dalla frenesia quotidiana, diventando così un vero e proprio guilty pleasure per gli insonni di tutto il mondo.

La crescente diffusione di questo trend, che negli ultimi 12 mesi ha registrato un aumento delle ricerche in aumento del 165%, è dovuta alla sua efficacia nel nell’agevolare il sonno. Alcune ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che tale pratica contribuisce significativamente alla riduzione dello stress e all’alleviamento dell’ansia, catturando così l’attenzione di chiunque cerchi un modo per staccare la spina dalla frenesia quotidiana.

Ma il fenomeno è divenuto famoso anche grazie alla sua diffusione su piattaforme online come YouTube e TikTok, che offrono un’esperienza personalizzata secondo le preferenze individuali. Qui, gli artisti dell’ASMR condividono le loro creazioni in modo accessibile e coinvolgente, raggiungendo un vasto pubblico desideroso di esplorare nuove vie per il relax. La condivisione virale di video ASMR attraverso i social media ha contribuito a rendere questa pratica un elemento intrinseco della cultura online giovanile.

Quali sono i suoni più diffusi

Se stai cercando il rimedio perfetto per una notte insonne, i video ASMR sono la soluzione ideale. Ormai sono disponibili online moltissimi contenuto di questo genere, ma tra i video più visti, spiccano le sessioni di sussurri delicati, noti come whispering ASMR, in cui gli artisti parlano con voce sommessa, quasi un sussurro appunto, per indurre uno stato di rilassamento profondo.

Le simulazioni di massaggi virtuali sono un altro genere molto popolare, con artisti che utilizzano oggetti comuni per produrre suoni rilassanti (come ad esempio il rumore della pioggia, del vento o del mare) e fornire una sensazione di comfort. Infine sono altrettanto popolari i roleplay ASMR, in cui i creator interpretano situazioni rilassanti come visite alla spa o sessioni di trucco.

ASMR per dormire: i migliori canali da provare

I canali ASMR per dormire sono davvero tanti, e tutti offrono una varietà di contenuti che spaziano dalla stimolazione uditiva all’esperienza visiva.

Uno dei più popolari è ASMR Darling, che ha oggi oltre 2,5 milioni di abbonati. Concentrandosi su sussurri, roleplay, e trigger tattili, i suoi video mirano a rilassare gli spettatori prima di addormentarsi. C’è poi Pelagea ASMR, con quasi un milione di abbonati, che è noto per video di durata superiore ai venti minuti, in cui incorpora suoni rilassanti come baci e picchiettamenti di unghie su oggetti vari.

Il canale Stacy Aster utilizza oltre cinquecento trigger ASMR nei suoi video, offrendo una vasta gamma di suoni per soddisfare la risposta sensoriale autonoma degli spettatori. ASMR Zeitgeist, con 1,77 milioni di abbonati in poco più di cinque anni, si distingue invce per l’approccio sperimentale e innovativo ai video ASMR. Offre infatti una varietà di trigger, tra cui suoni subacquei e trigger di colore rosa, creando un’esperienza rilassante e divertente.

Infine, ASMR PPOMO è uno dei più vecchi e famosi canali ASMR su YouTube. La creatrice coreana combina inneschi audio e visivi, creando video rilassanti che hanno attirato l’attenzione della comunità online. Grazie alla sua passione per l’ASMR e la sua conoscenza sul tema, utilizza centinaia di inneschi offrendo così ai suoi spettatori un’esperienza avvolgente e rilassante.