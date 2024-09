Test: Quale scarpa sei?

Ok, ti piacciono tutte, ma c’è un solo modello che in questo momento ti rappresenta: gioca con il test e scopri quale tipo di calzatura della stagione è perfetta per te e per il tuo mood attuale

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: Getty Images, 123RF Streetstyle con Mary Jane, mocassini, sneaker e stivali

Una delle cose più soddisfacenti della vita non è fare sesso o mangiare cioccolato: è comprare scarpe. Non appena riusciamo a mettere qualche euro da parte, il nostro obiettivo è infilarci in uno shoe store e provarci almeno una decina di paia di calzature. Poi magari non compriamo nulla, ma misurarci le scarpe della nuova collezione è una piccola gioia. E lo stesso divertimento ci dà lo sfogliare le pagine dei vari online shop dei brand più lussuosi come dei marchi più economici, in cerca di “quel” modello che ci colpisca il cuore. È un women pleasure che gli uomini non capiscono, ma è meglio così: noi siamo in negozio circondate da un mucchio di scatole di cartone da cui fanno capolino le scarpe più carine del momento, e loro aspettano fuori, su una panchina, giocando con il cellulare.

Ognuna ha il suo tipo

Ma se la gran parte di noi condivide questa “sana” passione, non tutte abbiamo gli stessi gusti. Per questa stagione ognuna di noi si dirige verso un modello diverso, tra tutti quelli che il mercato ci propone. C’è chi non fa a meno degli stivali, chi non abbandona le sneaker nemmeno con la neve, chi s’è innamorata delle Mary Jane e le indossa con caldi calzettoni di lana, chi preferisce i mocassini, comodi e chic E chi le ama tutte. La moda più update ci consente di spaziare con i modelli, un po’ meno con i colori (nero, marrone e verde scuro sono i must, anche se il rosso è molto trendy).

Al passo con la personalità

Ma è la nostra personalità che ci guida verso un modello o un altro. Perché le scarpe del cuore sono quelle che più rispecchiano il nostro modo di camminare per il mondo, ovvero la nostra visione e l’atteggiamento che abbiamo nella vita. Che potrebbe anche non essere definitivo: un momento adoriamo gli anfibi con il carrarmato, il giorno dopo vogliamo le scarpine di raso con i kitten heels. È proprio questo il bello della moda: non essere mai legate allo stesso stile ma concederci la libertà di cambiare gusti, esigenze e… capricci. Almeno sull’outfit possiamo farlo!

E tu, sai quali scarpe di tendenza ti rappresentano? Gioca con il test e scopri quale modello è più in linea con il tuo mood attuale e perché.