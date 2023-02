Addio disordine: come sistemare le scarpe

Fonte: iStock Come organizzare le scarpe

Spesso noi donne abbiamo una grande passione per scarpe e vestiti, e in alcuni casi possiamo vantare una scarpiera davvero molto ricca: dagli stivali invernali ai sandali per la bella stagione, passando per delle comode sneakers e per le eleganti décolleté con il tacco. Insomma, non ci facciamo mancare niente, così da essere pronte per ogni occasione. Ma dove sistemare tutte queste scarpe? Con qualche trucchetto furbo, possiamo dire addio per sempre al disordine e persino recuperare spazio preziosissimo. Ecco come fare.

Organizzare le scarpe: consigli utili

Capita spesso che, nella fretta di rientrare a casa pensando già alle mille cose da fare, ci togliamo le scarpe all’ingresso e le dimentichiamo in un angolo per giorni. La situazione non può che peggiorare se la famiglia è numerosa: bastano poche ore per avere una valanga di scarpe disseminate per tutta casa, creando disordine – e rendendo difficile trovare quello che serve quando la mattina abbiamo i minuti contati. Occorre dunque riorganizzare lo spazio dedicato alle scarpe (o trovarne uno, se non lo abbiamo mai avuto). Prima di tutto, però, alcuni consigli utili.

Sistemare le scarpe può rivelarsi un lavoro faticoso, soprattutto la prima volta: per rendere il tutto più facile, dobbiamo prenderci qualche ora di tempo e fare una selezione di ogni calzatura presente in casa. Sappiamo bene che poco è meglio, quindi sfruttiamo il momento decluttering per fare pulizia delle vecchie scarpe che non usiamo più: tra quelle da gettare, ci sono sicuramente le scarpe ormai irrimediabilmente rovinate e quelle spaiate (ebbene sì, può persino capitare di perderne soltanto una!).

Possiamo invece mettere da parte e vendere – oppure destinare a qualche associazione che raccoglie indumenti usati – le scarpe che non usiamo da tanto tempo, quelle acquistate compulsivamente (e che proprio non fanno al caso nostro) e, nel caso dei bambini, quelle che sono passate di numero. Una volta portato a termine questo primo estenuante compito, impiegheremo molto meno tempo nel sistemare le scarpe e nel tenerle sempre in ordine. Vediamo ora quali sono i modi migliori per organizzarle.

Come sistemare le scarpe all’ingresso

Ora che abbiamo eliminato tutte le scarpe che non ci servono più, possiamo iniziare a riordinare quelle rimaste. Dove organizzare il nostro angolo calzature? Solitamente, molte persone scelgono l’ingresso: è infatti buona abitudine indossare le scarpe solamente al momento di uscire di casa e toglierle subito appena rientrate, per non sporcare il pavimento (e per stare più comode, naturalmente). L’idea migliore consiste nel sistemare una scarpiera capiente, magari nascosta dietro la porta d’ingresso se lo spazio non è molto.

All’interno della scarpiera, possiamo organizzare le scarpe in maniera ordinata così da non perdere tempo prima di uscire e avere sempre tutto sott’occhio. Innanzitutto eliminiamo le scatole, che occupano troppo spazio. Quindi dedichiamo ogni scomparto ad un membro della famiglia: quello più basso può essere destinato alle scarpe dei bimbi, perché è più facile da raggiungere. Possiamo poi effettuare una seconda suddivisione, in base alla tipologia di calzature o al loro utilizzo. Ad esempio, un ripiano può servire per le scarpe eleganti e con il tacco, mentre un altro può contenere quelle da tennis e le ballerine.

Come sistemare le scarpe in un armadio

C’è chi invece preferisce riporre le scarpe nell’armadio, così da poter fare i giusti abbinamenti con gli abiti senza dover uscire dalla stanza ogni volta. In questo caso, le scatole possono tornarci molto utili: sistemandole al loro interno, eviteremo che nell’armadio si possano diffondere cattivi odori e avremo sempre tutto in ordine. Un’idea geniale? Acquistare gli appositi contenitori porta scarpe trasparenti, in modo da vedere sempre quello che c’è dentro. Le scatole possono essere sistemate sul fondo dell’armadio, dove solitamente rimane dello spazio vuoto. In alternativa, esistono anche dei porta scarpe da appendere per poterle raggiungere ancora più comodamente.

Come sistemare le scarpe sotto il letto

Scarpe sempre in ordine, ma non in bella vista? Sfruttiamo il letto: molti modelli permettono di nascondere tantissime cose al di sotto della rete, così da recuperare uno spazio inutilizzato. Meglio ancora se si tratta di un letto contenitore, che si apre comodamente con un semplice gesto e ci permette di raggiungere un ampio vano “nascosto” dove poter riporre tutte le scatole che vogliamo. Questa è l’idea migliore soprattutto per mettere via le scarpe che usiamo di meno, come quelle più eleganti o dai tacchi davvero vertiginosi, e le calzature stagionali (possiamo riporci gli stivali in estate e i sandali in inverno).

Come sistemare le scarpe in poco spazio

Quando gli spazi sono davvero ridotti, anche sistemare le scarpe può diventare un’impresa. In questo caso, occorre ingegnarsi un po’ e sfruttare ogni angolo a disposizione. All’ingresso, ad esempio, possiamo sistemare una piccola panca multiuso: è comodissima per poggiare borse e zaini quando si rientra, e sotto di essa possiamo nascondere le scarpe più utilizzate. Molte panche sono dotate di antine o cassetti dove riporre tutto quello che vogliamo celare alla vista. In alternativa possiamo semplicemente aggiungere dei cesti di vimini. Così non dovremo far altro che sederci e prendere le scarpe di cui abbiamo bisogno per uscire.

E la scarpiera? Oggi ne esistono moltissimi modelli, alcuni davvero slim: possiamo sistemarne una praticamente in qualsiasi posto, come nel corridoio o dietro la porta del bagno. Se dobbiamo accontentarci di una scarpiera piccina, possiamo acquistarne due o tre e posizionarle in vari angoli della casa, magari dedicandone una a ciascun membro della famiglia. Se proprio non c’è spazio per una scarpiera, o se semplicemente vogliamo una soluzione più originale, ritagliamoci una parete dove mettere le scarpe a vista. Basta attaccare al muro tanti ganci appendiabiti, a distanza molto ravvicinata, e appenderci le calzature.

Un’ultima idea furba consiste nello sfruttare le porte di casa. In vendita si trovano degli organizer in plastica morbida o in tessuto, composti da tante piccole tasche dove poter inserire piccoli oggetti. Sono perfetti per sistemare le scarpe, soprattutto quelle basse (meglio evitare per gli stivali, che richiedono spazio in più). Questi organizer si appendono facilmente dietro le porte, quindi sono un’ottima soluzione salvaspazio. Possiamo anche appenderli all’interno delle ante dell’armadio, così da sfruttare davvero ogni piccolo angolo.