Come organizzare una scarpiera in modo funzionale

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Il problema di come organizzare una scarpiera si pone per ogni donna. Se poi si tratta di dover organizzare le scarpe di tutta la famiglia, servono mente lucida, sangue freddo e un pizzico di creatività. Tra calzature estive e invernali, scarpe da uomo, da donna e da bambini, sneakers e décolleté, stivali e tronchetti, sandali e ballerine, mocassini e polacchine ordinare l’universo delle scarpe può sembrare un’impresa titanica. Non basta separare le calzature eleganti da quelle sportive, ciò che serve è una tabella di marcia precisa, funzionale e ordinata.

Tra scarpe che si usano, quelle che non si mettono mai però potrebbero servire, quelle da riparare, quelle che non ci piacciono più e quelle dimenticate, tutti noi tendiamo a possedere troppe calzature. Ogni tanto è necessario sistemare le scarpe nell’armadio o comunque fare ordine tra quelle sparse nei vari angoli di casa per riprendere il controllo della situazione.

Il cambio di stagione è un momento perfetto per farlo: si può dare una pulita alla scarpiera, fare un check delle calzature e rinnovare anche la disposizione. Per rendere le operazioni più semplici, ci sono ottimi sistemi per riuscire a organizzare le scarpe con scatole e altri utilissimi accessori.

Prima di tutto bisogna procedere con metodo. Soprattutto se si devono organizzare le scarpe di tutta la famiglia, conviene procedere per singoli proprietari. Completato il passaggio di lei, si passa a lui e poi ai bambini.

1. Prima di organizzare le scarpe fai l’inventario

Come prima cosa bisogna radunare tutte le calzature, rimuoverle da scarpiere, armadi e scaffali per fare un check accurato del loro stato. Separa quelle estive dalle scarpe invernali e poi comincia a creare dei sottogruppi. Riunisci le scarpe che usi tutti i giorni e separale da quelle da sera o da occasioni speciali.

Metti da parte quelle che non metti mai perché sono scomode oppure che ti piacciono poco o niente. Infine, crea un gruppo con le scarpe usurate o da riparare.

A questo punto avrai una panoramica chiara e completa delle tue calzature che ti aiuta a capire meglio come organizzare la scarpiera. Magari ti accorgi che hai tantissime scarpe da sera, ma non abbastanza stivali e stivaletti da giorno, che ti capita troppo spesso di fare acquisti compulsivi e portare a casa calzature che poi non usi. Oppure ti rendi conto che puoi recuperare tante scarpe trascurate se solo ti ricordassi di fare un passaggio dal calzolaio.

Insomma, l’inventario è fondamentale per poter accedere al passaggio successivo. Perché permette di liberarsi del superfluo, buttare ciò che è irrecuperabile e donare quello che è in buono stato ma non indossi.

2. È il momento di pulire, lucidare e profumare

Una volta che hai contato quante paia di scarpe per tipo possiedi, puoi decidere come organizzare la scarpiera. È troppo facile dimenticarsene qualcuna quando non le hai sempre sott’occhio. Se invece organizzi le calzature pulite in maniera pratica sarà più semplice per te sapere cosa indossare e di cosa hai bisogno. Per un’appassionata di scarpe questa attività di riordino è tutt’altro che noiosa.

Metti da parte scarpe e stivali che necessitano dell’intervento del calzolaio per sostituire tacchi e suole usurati, e segna su un blocco quali sono. Dovrai tenere conto dello spazio per loro quando decidi come sistemare le scarpe.

Spazzola, lucida e pulisci quelle che devi riporre. Poi dedicati alla pulizia dell’armadio delle scarpe.

Se il mobile è in legno, passa un panno morbido appena inumidito e poi aggiungi un goccio di cera nutriente profumata. Se è in plastica o in metallo verniciato, poi lavare con sapone di Marsiglia che lascia un gradevole profumo di pulito. Tieni le ante aperte in modo da ventilare ogni traccia di odori e umidità.

Questo è anche un buon momento per aggiungere delle bustine profumate anti odore. Puoi confezionarle con le tue mani, riempiendo fazzolettini di carta, da chiudere con un nastrino, con erbe aromatiche. Sono perfetti i rametti di lavanda essiccata e sminuzzata, così come le foglioline di origano sbriciolate liberano le scarpe dai cattivi odori.

Adesso scegli: armadio, scarpiere e un pizzico di creatività

Sei stanca di lasciare scarpe ovunque perché lo spazio non è sufficiente a contenere le tue calzature o quelle della tua famiglia? Aguzza l’ingegno e diversifica le destinazioni in base alla tipologia e alla proprietà. Sarà molto più semplice per tutti sistemare le scarpe nell’armadio o nello scaffale stabilito, e avere il controllo della situazione.

Le possibilità a disposizione sono principalmente otto.

L’armadio

C’è a chi piace l’idea di avere calzature e abbigliamento nello stesso luogo e chi non ne vuole proprio sapere. L’armadio però è molto versatile nella possibilità di stoccare le scarpe. Si possono appoggiare le scarpe nella mensola alta, al di sopra dell’appendiabiti così da avere gli abbinamenti sotto’occhio; si può riservare un’intera anta con tutti gli scaffali trasformati in scarpiera, oppure utilizzare pratici portascarpe. Ci sono diversi accessori pensati per organizzare le scarpe nell’armadio in maniera pratica, come i ripiani inclinati o quelli scorrevoli ed estraibili.

Scarpiere

In commercio esistono scarpiere di ogni forma e dimensione. Ne trovi in legno, in plastica e metallo, da quelle di design alle scarpiere fai da te. Prima di comprarne una perché ti piace esteticamente, assicurati che sia sufficientemente capiente. A volte, conviene trasformare una piccola libreria in una scarpiera da organizzare e personalizzare come piace. Basta un pizzico di fantasia e anche un oggetto utile come la scarpiera diventa elemento d’arredo non scontato. Perché non destinare a ogni membro della famiglia un paio di scaffali?

Mobile all’ingresso

Organizzare le scarpe in armadio all’entrata di casa può essere comodo. Di solito si tratta di piccoli mobili che contengono un numero ridotto di calzature, ma sempre utili per riporre le scarpe di uso quotidiano. Se accessoriati con i porta scarpe, moltiplicano la loro capienza e possono accontentare tutta la famiglia.

Organizer appesi dietro la porta

Con questo piccolo trucco si trova la soluzione perfetta per riporre sandaletti, infradito e ciabatte. Si appende l’organizer dietro la porta o anche a un’anta dell’armadio e si sfrutta uno spazio inutilizzato per custodire calzature poco ingombranti. Per esempio è comodissimo per organizzare le scarpe dei bambini.

Sotto il letto

Quando lo spazio in casa scarseggia, anche il vano sotto il letto diventa prezioso per sistemare le scarpe come in un armadio ma orizzontale. In questo caso devono essere rigorosamente pulite, profumate e chiuse dentro a contenitori protettivi. L’ideale sono le scatole trasparenti: i coperchi proteggono da polvere e sporco e la plastica trasparente ti permette di trovare subito quello che cerchi.

Panca all’ingresso

A meno che non sia la cassapanca con il vano contenitore chiuso, sarebbe meglio non tenere più di tre paia di scarpe in vista perché creano subito un effetto di antiestetico disordine. Però è una soluzione comoda per aiutare i bambini a cambiarsi le scarpe da soli o per togliersi gli stivali comodamente appena si rientra a casa. Il lato positivo di una panca all’ingresso è che si riduce la quantità di scarpe da sistemare nell’armadio. Un suggerimento: se la cassapanca è molto capiente, potrebbe diventare il posto perfetto per organizzare le scarpe da ginnastica di tutta la famiglia.

Cesti di rattan, midollino, juta…

Che belli i cestoni intrecciati posti accanto all’attaccapanni, alla panca o alla madia! All’ingresso sono una soluzione simpatica e chic per riporre scarpe e stivali da pioggia. Evocano il galateo del mondo nautico: mai salire a bordo di una barca a vela senza prima avere depositato le calzature nel cesto accanto alla passerella.

Garage

Se dal garage hai l’accesso diretto in casa, come succede nelle ville singole, questo è un ottimo posto dove riporre le scarpe, soprattutto dopo lo sport o quando ci sono i bambini che giocano all’aria aperta. Basta organizzare una piccola scarpiera o un ripiano di uno scaffale per riporre scarpe da jogging e da calcio infangate che così non sporcano più casa.

Come organizzare l’interno della scarpiera

Il metodo migliore per organizzare la scarpiera è quello legato alla frequenza d’uso. Dovresti mettere i modelli che usi più spesso ad altezza occhi, sistemare nell’alto dell’armadio le scarpe che usi meno o quelle fuori stagione, e lasciare in basso i modelli per le occasioni speciali. Gli stivali andrebbero disposti ben diritti dove la scarpiera offre più spazio in verticale, generalmente è la parte bassa.

Ovviamente questa è una regola di massima, perché nell’organizzare le scarpe nell’armadio molto dipende dalla capienza degli scaffali e dalla forma delle calzature. A volte, infatti, il vero problema di come organizzare la scarpiera nasce dal modello delle calzature: stivali e tacchi possono rendere l’operazione difficoltosa.

In certi casi si può valutare di organizzare le scarpe con le scatole originali, ma anche così facendo non si ha la certezza di riuscire a impilarle tutte in maniera ordinata. Perché anche le confezioni hanno dimensioni e forme diverse tra loro. Ecco perché organizer e accessori sono sempre preziosi per facilitare la vita quando bisogna sistemare le scarpe nell’armadio.

Idee per sistemare le scarpe e guadagnare spazio