Fonte: Unsplash Scarpe col tacco: scegli quelle più adatte a te!

Le scarpe con il tacco sono una vera ossessione per noi ragazze vero? A seconda del look che ti piace di più e dell’effetto che vuoi ottenere, puoi scegliere il modello perfetto per te, sia per il giorno che per la sera!

Scarpe col tacco: da sera

Sandali, pumps, ma non solo: ecco qualche idea di calzatura da sera elegante, che potrai però indossare anche di giorno semplicemente sdrammatizzando il tuo look con jeans e t-shirt!

Pumps

Per un look da sera a metà tra il super elegante e lo “sportivo”, puoi indossare un paio di pumps decorate da strass e cristalli, anche in versione trasparente. Se le porterai sotto ai tuoi jeans preferiti, come fa Elisa Maino, sarai super cool.

Sandali

Se invece desideri un look più bon ton, puoi fare come Sydney Sweeney, la star di Euphoria, e portare un minidress con i sandali, indossandoli però con i calzini: quello è il tocco glam che ti renderà speciale!

Décolleté

Le décolleté nere sono un classico molto chic, direi un capo base! Non pensare che siano old style, anzi: guarda come le porta Nilufar Addati. Sono la nota elegante in un look monocromatico. Senza contare che stanno benissimo anche con i tuoi jeans preferiti!

Scarpe col tacco: da giorno

La scarpa alta da giorno regala immediatamente un tocco très chic. Ti raccomando: sdrammatizzala con tanto colore e senza strafare nel resto del look. I capi semplici vincono sempre, soprattutto se le scarpe sono già molto paricolari.

Mary Jane

Le Mary Jane sono le décolleté che però hanno il collo del piede vestito da un cinturino. Sono perfette quindi anche da giorno e possono essere portate tranquillamente anche con le calze. Per un look cool and easy, puoi fare come Chiara Ferragni, che le indossa insieme ad un trench in pelle.

Open toe

Le open toe sono perfette per te se sei una maniaca della pedicure perfetta perché, per questo genere di calzature, è imprescindibile! Puoi portarle sia con la gonna, anche mini, come fa Marta Losito, sia con i jeans, sia con un paio di pantaloni, anche cropped. Se vuoi un effetto più fresco e glam, preferiscile coloratissime.

Stivali texani

Gli stivali sono una calzatura molto cool da giorno. Se ti piace un modello con il tacco che però sia anche sportivo e portabile, allora opta per un paio di texani, come fa Jenny Denucci. Puoi abbinarli ai blue jeans classici, ma anche ad un modello più ampio e super colorato.

Décolleté con tacco a rocchetto

Per un look da giorno molto posh, le décolleté con il tacco a rocchetto, o kitten heel, sono perfette: aggiungono quel tocco chic dal gusto un po’ vintage che non guasta mai e che vi rende subito uniche! Guarda come le porta Chiara Ferragni: a piede nudo e con i jeans, semplici e chic!