Chi è Elisa Maino, la giovane influencer che ha conquistato TikTok

I più giovani non possono non conoscerla: Elisa Maino è una delle tiktoker più famose e più seguite nel nostro paese, una giovanissima influencer che ha conquistato il web con la sua spontaneità e la sua voglia di condividere la sua vita sui social.

Ha cominciato con Musical.ly e da allora il suo successo non ha fatto che aumentare: ad appena 18 anni ha più di 5 milioni e mezzo di follower, numero che continua a crescere nel tempo.

Nome e cognome: Elisa Maino

Data e luogo di nascita: 17 gennaio 2003, Rovereto

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Capricorno

Genitori: Luca ed Eleonora Miorelli

Sorelle/fratelli: Omar

TikTok: majno

Instagram: la_mainoo

YouTube: Elisa Maino

Elisa Maino da piccola

Elisa Maino è nata a Rovereto il 17 gennaio del 2003. La sua infanzia trascorre tra lo studio e la passione del ballo: la giovane ha sempre amato la danza classica e l’hip hop, seguendo corsi ed esercitandosi duramente.

A soli 12 anni ha cominciato a pubblicare dei video su Musical.ly, l’app antesignana di TikTok: è iniziato tutto per gioco, ma tra un balletto e un video in lip-sync è stata tra le prime ad approdare sulla piattaforma video e a conquistare letteralmente il web.

Elisa ha raccontato di essere stata vittima di bullismo a scuola a causa dell’acne in viso, che le ha provocato diversi disagi durante gli anni delle medie. Oggi ha superato tutto questo, affermando di aver creato una corazza per difendersi dagli hater.

Le storie d’amore di Elisa Maino

La vita sentimentale della giovane influencer è stata spesso oggetto di gossip e rumors. La celebrità, volente o nolente, ha acceso i riflettori sulle sue relazioni, appassionando migliaia e migliaia di follower.

Diego Lazzari

La storia d’amore più chiacchierata di Elisa Maino è stata sicuramente quella con Diego Lazzari: la loro storia è iniziata nel 2019, è durata solo qualche mese, ma tanto è bastato per fare sognare i fan. Dopo la rottura i due influencer sono stati avvistati più volte insieme e hanno disseminato sui loro profili quelli che agli utenti sono sembrati indizi di un presunto ritorno di fiamma. Tra alti e bassi, frecciatine e dichiarazioni (più o meno) velate, Elisa e Diego hanno sempre smentito un loro riavvicinamento, sostenendo però di essere molto amici.

Elias Zanoni

A dicembre del 2020 la giovane influencer ha reso ufficiale la sua storia con Elias Zanoni, un suo coetaneo lontano dal mondo dei social. La loro relazione sembrava essere partita con i migliori auspici, ma è naufragata poco tempo dopo: in molti infatti hanno pensato che il rapporto fosse nato per fare ingelosire l’ex Diego Lazzari.

La famiglia di Elisa Maino

La Maino è molto legata alla sua famiglia. I suoi genitori le sono stati accanto nel suo percorso da influencer: sono sempre stati in possesso di tutte le sue password per accedere ai profili social e hanno consigliato la ragazza su contratti da firmare e collaborazioni da intraprendere.

Elisa ha un fratello maggiore, Omar, di sei anni più grande di lei. Il ragazzo da piccolo aveva aperto un canale YouTube dove parlava di videogiochi: è stato proprio lui a trasmettere alla sorella questa passione, introducendola al mondo dei social network.

Collaborazioni e litigi

Nel suo percorso da influencer e tiktoker, Elisa Maino ha collaborato con diversi colleghi, primo fra tutti Diego Lazzari: nonostante la loro relazione fosse terminata, i due hanno spesso girato insieme dei filmati da pubblicare su TikTok. Ma non solo: Elisa e Diego sono stati anche i protagonisti del videoclip Cialde degli Zero Assoluto, interpretando una coppia felice e innamorata.

Pare invece che ci sia stata qualche frizione con Zoe Massenti, un’altra famosa tiktoker e grande amica di Diego Lazzari. Quest’ultima, nel suo libro Libera come le stelle, si è ispirata proprio a Lazzari per la creazione del personaggio Checco. In una pagina l’ex di Checco viene definita “una stronza“, “la prova vivente che non bisogna fidarsi delle persone“.

Sebbene Zoe abbia specificato di non aver mai pensato alla Maino nella creazione del personaggio, qualche giorno dopo la giovane creator ha pubblicato un video in cui sembrava lanciare una frecciatina alla Massenti.

Le attività di Elisa Maino

Essendo una delle influencer più amate e famose tra i giovanissimi, la Maino ha collezionato nel tempo tantissime collaborazioni con diversi marchi. Ha prestato il volto per campagne sia di prodotti di bellezza che di accessori, ma non si è fermata qui.

Nonostante la giovane età lavora come speaker radiofonica per Rds Next e nel 2020 ha guadagnato la sua prima copertina sul settimanale Grazia. Nel 2017 è diventata madrina europea di Tik Tok; nell’edizione 2019 dei Kids’ Choice Awards è stata nominata nella categoria locale “Internet Star Preferita” ed è stata scelta come rappresentante italiana della “KCA Social Squad”. Nel 2018 è stata la protagonista del docufilm Ops – L’evento, che ripercorre la sua vita e le sue attività.

Libri

Uno dei sogni di Elisa Maino era scrivere dei libri, progetto che è riuscita a portare a termine con successo. Nel 2018 è uscito #Ops, il primo progetto editoriale della influencer: il romanzo parla di una giovane ragazza, Evelyn, che durante le vacanze estive vive l’affetto della nonna Lea, l’amicizia profonda di Alice, e conosce Chris, bellissimo e misterioso.

Nel 2019 è stato pubblicato Non ti scordar di me, il seguito del suo primo romanzo. Evelyn è cresciuta e pronta per nuove avventure: il suo sogno è quello di diventare una ballerina professionista e per questo è pronta a lasciare tutto quello che ama, la nonna, le amicizie e l’amore per Chris. Nel 2021 ha annunciato l’uscita di un terzo libro tramite i social, senza svelare però alcun dettagli su di esso.

Abbigliamento e accessori

Tra le attività di Elisa Maino è impossibile non parlare delle numerose collaborazioni intraprese negli anni. Dopo aver sponsorizzato brand del calibro di Dolce & Gabbana e Tommy Hilfiger, la giovane influencer ha disegnato per Jennifer una capsule collection. La tiktoker è stata una dei creator ad aver collaborato con Be You, firmando un diario e un astuccio dai colori pastello e iridescenti per l’anno scolastico 2019 e 2020.

Chloe, il cane di Elisa Maino

Insieme alla sua famiglia Elisa Maino a dicembre del 2020 ha adottato Chloe, una dolcissima cucciolotta di Golden Retriever. L’evento ovviamente è stato immortalato sia sul suo canale YouTube che nelle storie di Instagram, dove spesso la cagnolina è la protagonista.

I tatuaggi di Elisa Maino

Elisa Maino ha diversi tatuaggi, tutti con un significato profondo. Il primo è dedicato alla nonna e al suo primo libro e rappresenta una rosa con incastonata la A di Agnese e la scritta “via“, che sta per “è venuta a mancare ed è andata via“.

Sul fianco ha una scritta, “Solo se ti rende felice”, per ricordare di agire sempre secondo il suo sentire. La giovane ha tatuato anche una coppia di farfalle sul collo, una scritta in arabo sulla spalla (Ama prima te stesso), delle ali sul collo del piede, una luna con delle stelle su un fianco e un serpente su una gamba.