Marina Valdemoro Maino, dal web a Tale e Quale Show: chi è

Marina Valdemoro Maino è un personaggio ben noto al grande pubblico. Content creatore e attrice, ha ora ricevuto una ghiotta chance da Carlo Conti con Tale e Quale Show. Conosciamola però meglio. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Marina Valdemoro

In realtà dovremmo chiederci chi è Maryna, dal momento che è questo il nome con il quale il suo pubblico la conosce. Nata nel 1991 a Torino, ha oggi 33 anni e deve il suo successo unicamente a sé.

Non ha goduto di un’esplosione immediata ma ha lavorato e, mattoncino dopo mattoncino, si è creata un pubblico. Oggi si muove agilmente tra social, televisione, cinema e doppiaggio, dimostrando di sapersi reinventare. Talento, creatività e versatilità la rendono il personaggio ideale per Tale e Quale Show.

Da Facebook al successo

La sua carriera ha avuto inizio online. Sappiamo che una giovane Marina Valdemoro Maino si è laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità e forse non credeva che si sarebbe ritrovata a fare la content creator. La vita però ci spinge spesso verso lidi inattesi.

La sua tesi era sul cinema italiano e il suo passo della svolta è stata una pagina Facebook dove racconta storie e fa ridere chiunque passi dalla sua bacheca. I suoi sketch vengono poi trasferiti su YouTube, dove prende di mira il mondo delle influencer. Qualcosa che il pubblico apprezza decisamente e in breve il canale raggiunge quasi il milione di iscritti.

Capacità comunicative e attoriali a parte, l’altra sua grande passione è la musica. Vi torna nel 2019 con Cumbia de amor, cantando in spagnolo, ma poi dimostra ancora una volta d’avere molteplici talenti. Pubblica infatti il suo primo romanzo, Cuore corazza, e intanto approda su Instagram e TikTok. I suoi video continuano a essere virali e le parodie vincenti. La community aumenta ed ecco aprirsi nuove porte.

Cinema e televisione

Dal web al cinema, tutto segue un percorso molto naturale. Ha debuttato come doppiatrice nel film d’animazione Raya e l’ultimo drago, dando inizio alla sua nuova carriera con un ruolo secondario.

L’anno dopo ecco la sua grande chance con Gli idoli delle donne. Recita infatti con il duo Lillo & Greg e Corrado Guzzanti, tra gli altri. Trova poi spazio nella serie Sono Lillo e nel 2024 si fa notare dal pubblico di massa con il programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti. E oggi è tra i protagonisti più apprezzati di Tale e Quale Show.

Vita privata

Tanto sappiamo di lei ma, come altri colleghi, preferisce tenere la sua vita privata ben distante dai riflettori. Sappiamo che è fidanzata con Salvatore Duccamelia, con il quale condivide un legame profondo, fatto di sostegno reciproco e complicità.

Ogni tanto condivide con i fan alcuni scorci della loro quotidianità, mostrando un’intesa sempre al massimo, che i fan le augurano continui per sempre.