IPA Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show

Tutto pronto per Tale e Quale Show 2025, uno dei varietà più seguiti e amati del piccolo schermo. Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione, che partirà il prossimo venerdì 26 settembre. Confermati alcuni nomi trapelati nell’ultimo periodo come quelli de Le Donatella e Antonella Fiordelisi, ma anche tante sorprese come i ritorni di Carmen Di Pietro e Gabriele Cirilli.

Il cast di Tale e Quale Show 2025: chi sono i concorrenti

Carlo Conti ha annunciato su Instagram chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2025. Ci sarà Pamela Petrarolo, l’ex ragazza di Non è la Rai che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e che nell’ultimo periodo è stata diverse volte ospite di Caterina Balivo a La volta buona.

La Petrarolo aveva fatto un appello a Conti nelle scorse settimane: uno dei suo sogni era proprio quello di partecipare alla trasmissione di successo di Rai 1. “Spero di poter fare Tale e Quale Show, anzi faccio un appello a Carlo Conti. Spero di riuscire a realizzare questo sogno”, aveva rivelato. Detto, fatto. La Petrarolo è riuscita a convincere la produzione ai provini e a trovare il suo post nel cast di quest’anno.

A Tale e Quale Show 2025 ci saranno poi Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella. Gareggeranno come concorrente unico e daranno sicuramente vita a duetti inediti e interessanti. Lontane dal piccolo schermo da qualche tempo, le due – che hanno esordito a X Factor – ce la metteranno tutta per farsi conoscere e apprezzare come performer al di là dei reality show e della cronaca rosa.

E lo stesso farà sicuramente pure Antonella Fiordelisi, ex Temptation Island e Grande Fratello Vip, che finalmente potrà mostrare il suo talento in televisione, grazie a Tale e Quale Show. La modella e influencer non ha mai nascosto sui social la sua passione per il canto e questa è sicuramente l’occasione giusta per provare che “oltre le gambe c’è di più”.

Nel cast ci saranno inoltre: il conduttore Beppe Quintale, il cantante Tony Maiello, il giornalista Gianni Ippoliti e l’attore Samuele Cavallo. E poi la bravissima imitatrice Marina Valdemoro Maino, nota sul web con il nome d’arte di Maryna.

A completare il cast due ritorni inattesi quanto già molto chiacchierati: quello di Carmen Di Pietro, regina della scorsa edizione con le sue performance disastrose, e Gabriele Cirilli, altro concorrente che ha lasciato il segno in passato per le sue esibizioni tragicomiche. Questa volta il comico sarà però affiancato da Flavio Insinna (che dunque non parteciperà a Ballando con le Stelle come invece insinuato da qualcuno nei giorni scorsi).

Contrariamente al passato, quest’anno a Tale e Quale Show non ci saranno personalità provenienti da Amici di Maria De Filippi. Un peccato visto che gli ex allievi del talent show di Mediaset hanno sempre saputo regalare prestazioni accattivanti e convincenti.

La giuria di Tale e Quale Show 2024 con Carlo Conti

Anche quest’anno non ci sarà nella giuria di Tale e Quale Show Loretta Goggi. Presente fin dalla prima puntata andata in onda nel 2012, la 74enne ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altro. Al suo posto Alessia Marcuzzi, confermata da Carlo Conti nonostante le critiche ricevute per l’ultimo Festival di Sanremo. Accanto a lei ci saranno Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.