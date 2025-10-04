Cristiano Malgioglio è stato nuovamente protagonista di Tale e Quale Show. Il cantante ha sferrato dei giudizi graffianti verso tutti i concorrenti del programma

Carlo Conti ha condotto la seconda puntata di Tale e Quale Show nella serata del 3 ottobre 2025. Anche in questo episodio della nuova stagione, i concorrenti si sono calati nei panni di artisti famosi, italiani e internazionali, mostrando sia le loro doti canore, che quelle interpretative. Ecco le pagelle della puntata.

Cristiano Malgioglio graffiante. Voto: 10

Carlo Conti conduce Tale e Quale Show ormai da anni, ma la vera star della serata è stato Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto fin dall’apertura. Il giudice ha conquistato tutti con un look dal fascino orientale: kimono giapponese rosso con dettagli dorati e un ventaglio posato sul capo. “Mi sento come una principessa Ming”, ha dichiarato. Immediata la replica ironica di Giorgio Panariello: “Appena l’ho visto ‘Ming’ ho fatto”.

Come sempre, Cristiano Malgioglio è stato protagonista di critiche taglienti e di siparietti divertenti.

Quando si sono esibite le Donatella nei panni di Giusy Ferreri e Baby K, ha collegato la sua critica al pezzo cantato: “Vi pagherei il biglietto per andare a Bangkok”. Il giudice ha avuto da ridire anche col pubblico in studio: “Se sono qui come giurato lasciatemi parlare, sennò settimana prossima non vengo perché non me ne frega niente”.

Alessia Marcuzzi sottotono. Voto. 6

Alessia Marcuzzi è tra i giurati di Tale e Quale Show 2025, ma fatica a emergere accanto ai colleghi più esuberanti. Non è semplice spiccare al fianco di specialisti della battuta come Nino Frassica, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che dominano la scena con il loro stile consolidato, eppure la conduttrice sembra ancora in cerca di un proprio ruolo distintivo nel programma. Anche nelle scelte stilistiche opta per la sobrietà: per la seconda puntata ha indossato un semplice coordinato nero composto da maglietta e gonna, senza particolari elaborazioni.

Carmen Di Pietro irrecuperabile. Voto: 7

Carmen Di Pietro è la Ripetente dell’edizione 2025: le sue esibizioni sono così esilaranti da aver convinto la produzione del programma a proporle un secondo anno. Nella puntata del 3 ottobre 2025, la concorrente ha indossato i panni di Ambra Angiolini e, anche in questo caso, la sua performance è risultata terribile. Giorgio Panariello ha commentato con la sua consueta ironia: “Chi ha girato il canale in questo momento avrà pensato ‘Non è la Rai'”.

Anche Carlo Conti si è sbilanciato a riguardo: “Tra gli applausi e dire bis…”. Cristiano Malgioglio, invece, ha saputo scherzare anche su quest’esibizione, strappando una risata ai telespettatori: “Che ho fatto di male per meritarmi tutto questo?… È una discesa dall’inferno”. Forse, in questo caso, la showgirl avrebbe potuto impegnarsi un po’ di più.

Giorgio Panariello pungente. Voto: 10

Così come il collega Cristiano Malgioglio, anche Giorgio Panariello è stato protagonista dell’ultimo episodio di Tale e Quale Show, con dei commenti originali e pungenti. Il comico, infatti, ha paragonato la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a due attori molto famosi: “Sembrate i due ladri di ‘Mamma ho perso l’aereo'”.

Anche riguardo l’esibizione di Antonella Fiordelisi, nei panni di Dua Lipa, l’attore ha saputo sfornare una battuta divertente: “Conosce Dua Lipa quando ancora era una lipa soltano”. Ma Giorgio Panariello si è preso qualche minuto di scena anche per ricordare Remo Girone, scomparso nella stessa serata.

