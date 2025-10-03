Morto Remo Girone, la carriera strepitosa dell’attore e il ruolo ne La Piovra che l’ha reso famoso

Il mondo dello spettacolo italiano è stato raggiunto il 3 ottobre 2025 da una brutta notizia. Remo Girone è morto, lasciando dietro di sé un ricordo indelebile

Una triste notizia ha raggiunto il mondo dello spettacolo italiano nella serata del 3 ottobre 2025. Il talentuoso e apprezzato attore cinematografico, televisivo e teatrale Remo Girone è morto nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva ormai da diverso tempo. L’artista ha lasciato i suoi affetti e i suoi numerosi sostenitori all’età di 76 anni. Secondo le indiscrezioni Remo Girone sarebbe morto improvvisamente.

Remo Girone è morto a Monaco

Remo Girone è uno dei pilastri del mondo della recitazione italiana. Il notissimo attore, infatti, ha saputo costruirsi una carriera solida e apprezzata anche al di là dei confini nazionali e il suo volto è diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo di primo piano nella leggendaria serie televisiva anni ’90 La Piovra.

Remo Girone è morto il 3 ottobre 2025 nel luogo che aveva scelto come sua residenza, il Principato di Monaco, dove viveva con la moglie Victoria Zinny, anche lei attrice. L’artista aveva 76 anni e, secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe scomparso improvvisamente, lasciando sgomenti i suoi numerosi ammiratori e quanti lo amavano.

Remo Girone aveva mostrato il suo grande talento al pubblico televisivo in diversi sceneggiati, ma la grande notorietà era arrivata principalmente, grazie alla partecipazione nella serie televisiva di grandissimo successo, La Piovra. Nella produzione tv l’attore ricopriva il ruolo dell’antagonista principale, il boss mafioso Tano Cariddi. Ma, oltre a quella interpretazione leggendaria, l’artista è stato protagonista di una carriera davvero brillante.

Remo Girone, il ricordo di Giorgio Panariello

Remo Girone è uno degli attori italiani più noti, soprattutto degli anni ’90, quando ha colpito l’attenzione dei numerosi telespettatori de La Piovra. L’attore è scomparso improvvisamente nella serata del 3 ottobre 2025 e Giorgio Panariello, in diretta nella prima serata di Rai Uno con Tale e Quale Show, dove ricopre il ruolo di giudice, ha voluto ricordarlo con delle parole piene di stima: “Volevo comunicare una cosa che credo che sia una cosa che appartiene al nostro patrimonio italiano, degli attori italiani. Pare sia confermata la scomparsa di Remo Girone, mitico Tano Cariddi de ‘La Piovra’, grande attore che io ho avuto anche ospite nei miei programmi. Persona straordinaria, quindi gli mandiamo un saluto”.

Anche Carlo Conti si è aggiunto al commiato commosso.

Remo Girone, la carriera

Remo Girone è scomparso nel Principato di Monaco il 3 ottobre 2025 ma pochi sanno che l’amato attore era nato in Eritrea e, precisamente, ad Asmara l’1 dicembre 1948 da genitori italiani. Già nella sua terra natia l’artista ha coltivato la passione per la recitazione e, dopo gli studi superiori a Roma, ha deciso di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”.

Dopo aver ottenuto il diploma, Remo Girone ha cominciato sia una carriera cinematografica che teatrale, con il primo ruolo da protagonista arrivato nel 1977 nel film Il gabbiano. La notorietà, però, è arrivata con La Piovra 3 nel 1987, che è solo una delle produzioni televisive di cui è stato protagonista.

A livello cinematografico, l’artista ha recitato anche in Il gioiellino con Toni Servillo e Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio. Nel 2021 Remo Girone è stato insignito di un’onorificenza alla carriera nel corso dei Premi Flaiano.