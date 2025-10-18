Tale e Quale Show, pagelle quarta puntata: mistero Antonella Fiordelisi (3), Panariello impreparato (3)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nuovo appuntamento con il Tale e Quale Show di Carlo Conti. Giudice speciale della quarta puntata il comico Andrea Pucci, che ha affiancato i giurati Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. La puntata si è aperta con un doveroso segno di vicinanza a Sigfrido Ranucci, dopo che una bomba è esplosa sotto l’auto del conduttore e della figlia. Un attentato che per un caso fortuito non ha provocato vittime.

Antonella Fiordelisi imita Anna Pepe, voto 3

Ad Anna Pepe pare sia piaciuta l’imitazione di Antonella Fiordelisi, a noi un po’ meno. E fatichiamo a capire quale sia il vero talento dell’influencer – che riesce a stonare persino con l’autotune – e quale sia il vero motivo della sua partecipazione a Tale e Quale Show. Trucco, voce, movenze: appare tutto sbagliato.

Bene, intanto, la scelta della produzione di inserire in scaletta un nome nuovo come Anna Pepe. Una vera e propria ventata d’aria fresca a Tale e Quale Show, che riesce così a restare al passo coi tempi. La rapper è una delle più amate dalla Generazione Z e non solo. Carlo Conti l’ha salutata chiamandola “nipotina”: forse un indizio che nasconde una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo?

Intanto la settimana prossima “arriverà” a Tale e Quale Show un’altra cantante mai imitata fino ad oggi: Karol G, la nuova regina della musica latina. Peccato che ad interpretarla sarà ancora una volta Antonella Fiordelisi. Ma confidiamo nel suo impegno e nella sua determinazione. E anche in un piccolo miracolo.

Pamela Petrarolo, la vera rivelazione di questa edizione. Voto 8

Dopo aver vinto la terza puntata di Tale e Quale Show con un’ottima Gianna Nannini, Pamela Petrarolo convince anche nei panni di Ivana Spagna. Somigliante, tranne qualche pecca nel trucco. È lei la vera rivelazione di questa edizione, come detto chiaramente e giustamente da Alessia Marcuzzi.

Resta da capire perché sia stata scartata ai provini della trasmissione per anni e anni. Tanto che, parlando dell’edizione di quest’anno, non ha esitato a definirla un sogno che si realizza. Un vero e grosso sbaglio da parte di Carlo Conti e il suo staff. Ma del resto meglio tardi che mai.

Panariello e Pucci non conoscono Harry Styles. Voto 3

Perché in un programma di musica e varietà ci sono due giurati che non hanno minimamente idea di chi sia Harry Styles? Eppure non stiamo parlando di un concorrente appena uscito da un talent show ma di un artista presente sulla scena musicale internazionale da oltre dieci anni.

Un artista tra l’altro onnipresente in radio. In questo modo diventa difficile giudicare i concorrenti con professionalità. Adoriamo Giorgio Panariello ma un pizzico di preparazione in più, dato il ruolo che ricopre, non guasterebbe. Idem da parte di chi è invitato a svolgere l’arduo compito del quarto giurato, come Andrea Pucci.

L’appello di Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Voto 10

Anche in un programma leggero come Tale e Quale Show ci può essere spazio per la riflessione. E Alessia Marcuzzi ha fatto benissimo, anche alla luce della morte di Pamela Genini, a ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. A sostenerla Carlo Conti: “Mi rivolgo a tutti gli uomini, quando una donna dice basta è basta”. Nient’altro da aggiungere.

Tale e Quale Show, chi ha vinto la quarta puntata: la classifica

La quarta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Peppe Quintale, che ha imitato Tony Hadley. La più votata dai social è stata Antonella Fiordelisi, che può vantare su una forte fanbase, seguita da Samuele Cavallaro e Pamela Petrarolo.

Di seguito la classifica integrale: