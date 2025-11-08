Tale e Quale Show, le pagelle della finale: Cristiano Malgioglio, ingabbiato e tagliente (10), Carmen Di Pietro, comicissima ma poco Mina (4)

Venerdì 7 novembre Carlo Conti ha chiuso l’ultima puntata di Tale e Quale Show regalando al pubblico di Rai1 un gran finale pieno di esibizioni e trasformazioni sorprendenti. I concorrenti sono saliti sul palco per l’ultimo round, decisi a giocarsi tutto e scalare la classifica finale , con in palio i 20.000 euro destinati all’AIRC, nell’ambito della campagna I giorni della ricerca. Le nostre pagelle.

Nel corso della finale Pamela Petrarolo, una delle più forti dell'edizione, si lancia nell’imitazione di Emma con Amami, un brano che evidentemente sente suo, forse troppo. L’energia non le manca: ci mette voce, grinta, interpretazione, ma la foga prende il sopravvento sulla precisione. Il risultato è una performance volenterosa ma con qualche stonatura sparsa qua e là che la giuria non si lascia sfuggire.

Malgioglio, come sempre, non fa sconti e la gela con una battuta delle sue: “Più che Emma Marrone sei stata beige”. Orietta Berti, più morbida ma comunque sincera, le riconosce entusiasmo ma le fa notare che ha “spinto un po’ troppo”.

Le Donatella, uscite da un varietà (9)

Le Donatella riportano il grande varietà sul palco impersonando le Gemelle Kessler con Troppo piccolina. Le sorelle non si limitano a cantare: ballano, giocano con la coreografia, scuotono le piume e si muovono in perfetta sintonia con un corpo di ballo che sembra uscito da un musical d’altri tempi.

Ricevono una standing ovation e un tavolo dei giudici soddisfatto. “Il numero più bello che avete fatto, siete le nipotine delle Kessler”, commenta Malgioglio con entusiasmo, e non capita spesso che si sbilanci così.

Carmen Di Pietro, comicissima ma poco Mina (4)

Carmen Di Pietro sale sul palco con la sicurezza di chi è convinta di poter portare a casa una perfetta imitazione di Mina. E, almeno all’inizio, sembra proprio così: voce identica, controllo, eleganza… ma è tutto playback. Una gag preparata per prendere in giro Malgioglio, autore del brano, che resta di sasso per qualche secondo.

Quando arriva il momento di cantare davvero, però, cambia tutto. L’intonazione crolla, la voce prende strade imprevedibili e la performance diventa una scena di comicità involontaria (o forse volontaria, chissà). Carmen sceglie di giocarsela con ironia invece che con precisione vocale, e il risultato è una Mina “alternativa” che strappa risate più che applausi tecnici.

Malgioglio non la manda a dire: “Sei riuscita a distruggere una delle canzoni più belle che io abbia scritto nella mia carriera. A un certo punto sembrava ti stessero togliendo un molare senza anestesia”.

Orietta Berti, invece, trova un modo diplomatico di elogiarla: “Hai cambiato tutte le note della canzone, ti dico brava perché nessuno ha il coraggio di farlo”.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, commoventi (10)

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli scelgono di puntare sull’omaggio autentico. Portano sul palco due giganti dello spettacolo italiano, Gigi Proietti e Claudio Villa, e lo fanno con un rispetto che si sente in ogni parola e ogni pausa. Restituiscono un’eredità artistica che li ha formati, quasi come fosse un debito affettivo.

La loro esibizione è un momento sospeso, più teatrale che televisivo: intensa, sentita, piena di riconoscenza. E alla fine, dopo aver cantato, Insinna commuove e saluta la compagna e le figlie di Proietti. La giuria non ha dubbi: un frammento di grande teatro, capace di toccare tutti.

Cristiano Malgioglio, ingabbiato e tagliente (10)

Anche senza cantare, è sempre lui a rubare la scena. Cristiano Malgioglio arriva in puntata in piena modalità spettacolo, seduto al tavolo dei giudici con la testa chiusa dentro una gabbia dorata: un accessorio surreale che diventa subito protagonista, come lui.

Non perde il suo marchio di fabbrica: commenti secchi, ironia fulminante, zero filtri. Dopo lo shock per la performance di Carmen Di Pietro, passa a giudicare Ippoliti, che prova a imitarlo con risultati decisamente discutibili. La sua risposta è una perla: “Sono sconvolto perché è peggio di me”. Anche ingabbiato, resta libero come pochi.

"Tale e Quale Show", la classifica e chi ha vinto la finale

Alla fine della puntata finale, il vincitore ufficiale di questa edizione di Tale e Quale Show è Tony Maiello, che ha portato una bellissima imitazione di Gigi D’Alessio.

Qui la classifica completa:

Tony Maiello con 390 punti

Samuele Cavallo con 369 punti

Pamela Petrarolo con 367 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con 356 punti

Antonella Fiordelisi con 332 punti

Maryna con 331 punti

Peppe Quintale con 330 punti

Le Donatella 309 punti

Gianni Ippoliti con 233 punti

Carmen Di Pietro con 171 punti

