Tale e Quale Show, le pagelle della finale: Cristiano Malgioglio, ingabbiato e tagliente (10), Carmen Di Pietro, comicissima ma poco Mina (4)

Si conclude il viaggio tra le imitazioni di "Tale e Quale Show": le pagelle della serata finale del programma con Carlo Conti

Foto di Paola Landriani

Paola Landriani

Lifestyle Editor

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Pubblicato: 8 Novembre 2025 06:00

Ansa
Carmen Di Pietro, il playback scherzoso alla finale di "Tale e Quale Show"

Venerdì 7 novembre Carlo Conti ha chiuso l’ultima puntata di Tale e Quale Show regalando al pubblico di Rai1 un gran finale pieno di esibizioni e trasformazioni sorprendenti. I concorrenti sono saliti sul palco per l’ultimo round, decisi a giocarsi tutto e scalare la classifica finale, con in palio i 20.000 euro destinati all’AIRC, nell’ambito della campagna I giorni della ricerca. Le nostre pagelle.

Pamela Petrarolo, troppo trasporto (7,5)

