Fonte: IPA Alex Britti: dalla carriera alla vita privata

Con la sua musica ha fatto emozionare e ha creato le colonne sonore perfette di tanti momenti speciali: Alex Britti è un chitarrista e cantautore e ha mosso i primi passi nel mondo della musica già da giovanissimo. Da Solo una volta (o tutta la vita) senza dimenticare Oggi sono io, Mi piaci, Immaturi, Stringimi forte amore e Supereroi: sono tanti i brani celebri del cantante che, nel corso della sua lunga e ricca carriera, ha pubblicato 13 album (di questi due sono riedizioni e uno è Sanremo edition). Oltre alla musica ha preso parte anche a trasmissioni televisive, ha recitato e ha scritto due libri.

Se della carriera di Alex Britti si conosce tutto l’interessante e ricco percorso, meno nota è la vita privata. Su quel fronte – infatti – il cantante si è sempre distinto per essere molto riservato.

Alex Britti, la carriera nel mondo della musica

Ci sono destini che sembrano essere segnati, quello di Alex Britti nel mondo della musica molto probabilmente lo era. Nato a Roma il 23 agosto del 1968, ha iniziato prestissimo ad avvicinarsi agli strumenti musicali: a sette anni ha ricevuto la sua prima chitarra dai genitori, dopo aver insistito per ottenerla in regalo. Impegno, dedizione e amore gli hanno permesso di non mollare mai perché, come spesso accade, gli inizi anche per lui non sono stati facili. Il suo primo gruppo di blues lo ha fondato a 17 anni, poi ha preso parte a tour con grandi nomi del settore.

Il suo nome in quel periodo ha iniziato a essere noto nel mondo dello spettacolo e, una data importante, è quella del 1997 quando ha firmato il contratto con la Universal, mentre nel 1998 sono arrivati due singoli che hanno ottenuto un grandissimo successo: Quello che voglio e Solo una volta (o tutta la vita), e poi l’album It.pop. In quegli stessi anni ha lavorato anche alla colonna sonora del film Stressati (in cui lo si vede recitare).

Nel corso dei primi periodi di fama ha vinto diversi riconoscimenti, come quello di miglior artista esordiente al Premio italiano della musica nel 1998, mentre nel 1999 ha ottenuto la vittoria nelle Nuove Proposte il Festival di Sanremo con il brano Oggi sono io. Un anno speciale per lui, perché è stato lo stesso durante il quale ha suonato al Pavarotti and Friends, evento organizzato dal compianto tenore Luciano Pavarotti.

A Sanremo ha partecipato anche in altre occasioni: nel 2001 con Sono contento (si è classificato in settima posizione), mentre nel 2003 si è piazzato secondo con 7000 caffè. È tornato all’Ariston nel 2006 con …Solo con te, grazie al quale è arrivato terzo nella categoria uomini, nel 2015 ha preso parte al Festival con Un attimo importante (11esima posizione).

Altra esperienza importante, in una carriera ricca di successi e di brani indimenticabili, è stata la Jimi Hendrix Experience datata 2013 in cui ha suonato con il batterista e il bassista dei Simple Minds.

Ha poi lavorato a colonne sonore, ha preso parte a programmi televisivi come Celebrity MasterChef Italia e Amici di Maria De Filippi, ha recitato in pellicole cinematografiche e ha scritto due libri: Nelle mie corde con Marco Manusso e l’autobiografia Strade.

La discografia di Alex Britti

Album in studio

1992 – Alex Britti

1998 – It.Pop

1999 – It.Pop (Riedizione)

2000 – La vasca

2001 – La vasca (Riedizione)

2003 – Tre

2005 – Festa

2006 – Festa (Sanremo Edition)

2009 – .23

2013 – Bene così

2015 – In nome dell’amore – Volume 1

2017 – In nome dell’amore – Volume 2

2022 – Mojo

Raccolte

2011 – Best Of

Album dal vivo

2008 – Alex Britti MTV Unplugged

EP

2003 – Tribe Generation EP

Alex Britti altezza e segno zodiacale

Alex Britti, oltre al grandissimo talento, è dotato di un certo fascino che, nel corso del tempo, ha conquistato i suoi tantissimi fan. È molto alto, pare che sia 1,88 e sfoggia uno stile sempre casual, che lo contraddistingue sin dagli inizi della sua carriera. Se si osservano i suoi look, quindi, si possono notare magliette, felpe, jeans e pantaloni comodi.

Essendo nato sul finire di agosto è della Vergine. L’astronomia tratteggia alcune caratteristiche di chi è nato sotto l’influsso di questo segno e, secondo l’oroscopo, si tratta di persone molto precise e metodiche, perfezioniste e attente a tutto.

La vita privata

Come detto, Alex Britti è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. È un papà single, infatti la relazione con la ex compagna Nicole è finita già da tempo. I due hanno avuto un figlio di nome Edoardo, nato nel 2017.

Di lei – in una vecchia intervista a Vanity Fair – aveva detto: “Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”.

Anni dopo, invece, aveva rivelato al Corriere della Sera:” Sono single da un pezzo. Attenzione però: sono un papà single. Mai messo la fede. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma”, parole datate 2022.

Precedente, e molto nota la relazione, che ha avuto con la cantante e showgirl Luisa Corna, tra loro sarebbe durata per circa un anno.

Tra le sue passioni, ma seconda alla musica, c’è la cucina, tanto che ha preso parte alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia nel 2017.

La sua paura invece è quella di volare, a Le Iene aveva spiegato: “Avevo 18 anni quando ho preso il mio primo aereo. L’ultima volta è stata il 24 dicembre del ’91. Ho paura di cadere e comprare il biglietto mi mette l’angoscia”.

Alex Britti e i social

Nonostante sia molto riservato, Alex Britti usa i social: lo fa soprattutto per lavoro, ma non manca qualche scatto più privato e legato alla sua quotidianità.

Su Instagram è abbastanza seguito e, scorrendo le tante immagini che condivide, la sua bacheca è un vero e proprio viaggio nell’artista, ma anche nell’uomo grazie a qualche foto più personale in cui è ritratto il figlio o momenti del suo tempo libero.

Ha anche una seguitissima pagina Facebook. In generale i suoi post sono un concentrato della sua passione per la musica e per il suo mestiere, una carriera luminosa e costellata di successi che porta avanti con amore e impegno da tantissimi anni.