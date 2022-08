Luciano Pavarotti, da oggi la sua stella brilla sulla Walk of Fame di Hollywood

Fonte: IPA Luciano Pavarotti, il suo nome ora è sulla Walk of Fame di Hollywood

Luciano Pavarotti ha una stella sulla Walk of Fame di Hollywood: alla cerimonia, che si è svolta il 24 agosto 2022 al 7065 di Hollywood Boulevard, erano presenti la figlia del tenore, Cristina Pavarotti, la nipote Caterina (figlia di Cristina), il direttore musicale dell’Opera di Los Angeles James Conlon, e Cinzia Salvioli di Albedo Production.

Luciano Pavarotti, il suo nome tra le stelle di Hollywood

A quindici anni dalla sua morte, è stato inaugurato il grande omaggio per il tenore più conosciuto e amato nel mondo, Luciano Pavarotti. Dal 24 agosto anche il suo nome è su una stella della Walk Of Fame di Hollywood, durante una cerimonia in suo onore. Tra il 24 e il 25 agosto, la celebrazione per il grande artista Luciano Pavarotti, la Stella: si tratta di due proiezioni di due testimonianze audiovisive italiane mai trasmesse negli Stati Uniti.

Queste proiezioni raccontano due momenti fondamentali per la carriera del tenore. La prima è la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, realizzata insieme all’Orchestra Sinfonica di Roma; la seconda riguarda la selezione di cinque brani tratti dall’esibizione da solista presso il Teatro alla Scala nel 1983.

Un uomo e un artista amato in tutto il mondo, che finalmente ha ottenuto il riconoscimento che meritava: il suo nome tra i più importanti, dopo una carriera di successo che ha incantato tutti, facendo amare l’opera lirica a un pubblico decisamente ampio.

Cristina Pavarotti, le sue parole alla cerimonia

Tra i presenti durante un giorno così importante non poteva mancare sua figlia Cristina Pavarotti, che ha speso parole bellissime nei confronti dell’artista in compagnia di sua figlia Caterina.

“È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine. Grazie a nome mio, delle mie sorelle Lorenza, Giuliana e Alice, di Nicoletta Mantovani e di mia figlia Caterina che è qui con me”.

Proprio così, perché Luciano Pavarotti non è stato solamente un tenore, ma è riuscito a conquistare la stima e l’affetto di chiunque abbia incrociato il suo talento e la sua persona, e la stella sulla Walk of Fame è un traguardo che sicuramente meritava. Con la sua morte nel 2007, avvenuta a 71 anni a seguito di un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto incredibile nell’arte che sarà impossibile da colmare. Il 25 agosto dello stesso anno, il tenore era tornato nella sua villa a Santa Maria del Mugnano a seguito di un ricovero lungo ben 18 giorni nel Centro Oncologico del Policlinico, ed è proprio lì che si è spento la mattina del 6 settembre, dopo aver ricevuto anche cure a domicilio.

Sono passati quindici anni, ma il suo ricordo è incancellabile. Oltre alla stella ad Hollywood, infatti, Luciano Pavarotti sarà ancora il protagonista di un’altra celebrazione nel periodo tra il 12 e il 16 novembre 2022: gli eventi che si terranno in questi giorni sono ancora in corso di programmazione, ma sarà sicuramente qualcosa in grado di onorarlo al meglio.