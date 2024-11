Fonte: IPA Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello a Tale e Quale Show 2024

Anche nel 2024 Tale e Quale Show si è rivelato un grande successo. Complice pure una concorrenza poco agguerrita, il varietà di Carlo Conti ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre tre milioni di telespettatori ogni settimana. Nonostante gli anni che passano, il format continua a funzionare perché è leggero e spensierato e regala a tratti quei momenti da vecchio varietà che piacciono sempre. Nonostante un cast sulla carta debole – formato perlopiù da nomi poco conosciuti al grande pubblico – la trasmissione ha saputo regalare buoni segmenti di spettacolo, alcuni dei quali sono diventati virali sui social. Lo show perfetto per tutta la famiglia, allegro e scacciapensieri.

Cristiano Malgioglio, la vera regina di Tale e Quale Show 2024

Può piacere o non piacere, ma una cosa è innegabile: Cristiano Malgioglio lascia il segno ovunque vada. E a Tale e Quale Show ha regalato fin da subito quel brio che non annoia mai ma che fa sempre discutere e divertire. Giurato dal 2021, il paroliere siciliano ha saputo trasformare il format con la sua strabiliante follia. Ha portato in giuria verve e la giusta dose di cattiveria, qualità che molte volte nel corso degli anni è mancata agli altri giudici, spesso troppo docili e stucchevoli nei confronti dei concorrenti.

Oltre a talento e competenza, zia Malgy resta, al di là dei suoi stravaganti siparietti televisivi, un grande conoscitore della musica italiana e internazionale. E pure nell’edizione appena conclusa ha saputo coinvolgere gli spettatori con attimi di puro spasso e divertimento, principalmente insieme a Carmen Di Pietro e a Giorgio Panariello, che l’ha amorevolmente preso in giro per tutte le puntate. Senza dimenticare i look di Malgioglio, puntata dopo puntata sempre più stravaganti ed esagerati: perché un vero spettacolo si anima anche con costumi accattivanti e fuori dall’ordinario. Un vero fuoriclasse del piccolo schermo. Assolutamente insostituibile.

Carmen Di Pietro, la rivelazione di Tale e Quale Show 2024

Carmen Di Pietro è stata la rivelazione di Tale e Quale Show 2024, oltre che uno dei pochi nomi conosciuti del cast. Con coraggio e disinvoltura, l’ex gieffina e opinionista ha saputo portare in televisione quel trash pulito che piace e convince. Un caos gioviale che ha animato questa edizione della trasmissione di Carlo Conti. Carmen ha saputo cavalcare i suoi difetti nel canto e nel ballo, portando all’estremo la sua goffaggine e assenza di talento. Il suo cavallo di battaglia è la simpatia, la voglia di far divertire il pubblico pur non avendo alcuna qualità artistica se non l’allegria e la faccia tosta di mettersi in gioco. Provarci e crederci con umiltà e testardaggine.

La mission di Carmen Di Pietro è stata chiara fin da subito: intrattenere esagerando, meravigliosamente fuori come un balcone. E allineata perfettamente con i tempi moderni: le sue esibizioni sono state le più virali sui social e commentate con spirito da tutti. Perché a Tale e Quale Show è vero che bisogna accendere i riflettori sulla bravura, ma un pizzico di sana pazzia non può che fare bene allo spettacolo.

Non ha fatto rimpiangere Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che sono stati protagonisti delle esibizioni più disastrose della storia dello show. Anzi, a differenza dei colleghi è riuscita ad oscurare i concorrenti più bravi di quest’anno. Non c’è che dire: la vera vincitrice di questa edizione è lei!

Alessia Marcuzzi poteva fare di più a Tale e Quale Show 2024

Nonostante le buone premesse, Alessia Marcuzzi non ha inciso in questa edizione di Tale e Quale Show. Sostituta di Loretta Goggi, che ha lasciato il programma per dedicarsi ad altro, si è rivelata troppo buonista. A tratti timida, un lato poco conosciuto visto che La Pinella nel corso della sua carriera si è sempre mostrata allegra e vivace.

Qui è apparsa parecchio fiacca, con commenti e valutazioni spesso troppo banali. Praticamente “divorata” dal carisma di Cristiano Malgioglio e dall’umorismo travolgente di Giorgio Panariello. Senza dimenticare il quarto giurato di ogni serata, che più volte ha rubato la scena come nel caso di Pupo, ospite di ben due puntate. E non sono mancate le gaffe, come quando Alessia ha confuso una canzone del film di Bridget Jones.

Le solite esibizioni a Tale e Quale Show 2024

La tutina scintillante di Achille Lauro e il Bagno a mezzanotte di Elodie. A Tale e Quale Show 2024 non sono mancate le solite esibizioni già ammirate più e più volte. Quest’anno Roberto Ciufoli è stato chiamato a cantare Me ne frego, nei succinti panni del trapper romano. Indubbiamente un grande successo, ma sembra che la produzione della trasmissione sia rimasta ferma a quella canzone. Ignorando il fatto che Achille – così come Elodie – sia andato avanti con il suo repertorio, con brani molto amati e ascoltati.

Quella tutina è stata già sfoggiata da Gabriele Cirilli nel 2020, da Pierpaolo Pratelli nel 2021 e da Marco Rosati nel 2023 in una puntata di Tali e Quali. Mentre Elodie, sempre con la stessa canzone, è stata imitata prima da Rosalinda Cannavò (2022), poi da Ginevra Lamborghini (2023) e infine da Giulia Penna.

Per fortuna, tra le varie imitazioni, sono stati inseriti altri artisti come Geolier e Stromae che non sono mai stati imitati prima d’ora. Ma si può fare decisamente di più. Certo, riciclare (soprattutto i costumi) fa bene, ma così si annoia il pubblico che si aspetta sempre qualcosa di nuovo e sfavillante. Soprattutto dopo così tanti anni di messa in onda. Ci sono tanti cantanti in voga oggi che potrebbero essere imitati perfettamente e uscire così dalla comfort zone.

Sarebbe stato interessante, ad esempio, vedere una performance sulle note di Rossetto e Caffè, il tormentone di questi mesi che porta la firma di Sal Da Vinci. Ma anche un’imitazione della colombiana Karol G e la sua travolgente hit Si antes te hubiera conocido. Perché la musica latina non si è di certo fermata a Shakira (abbondantemente imitata a Tale e Quale Show). Un consiglio per il futuro: più sperimentazione, meno déjà-vu.