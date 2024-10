Tale e Quale Show, classifica e pagelle quinta puntata: Marcuzzi “bugiarda” (4), Carmen mostra tutto (7)

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi a Tale e Quale Show

Quinto appuntamento con Tale e Quale Show 2024, che resta uno dei programmi tv più seguiti in autunno, capace di incollare al piccolo schermo ogni venerdì sera oltre tre milioni di spettatori. Tra le varie esibizioni la serata scorre piacevolmente, complice anche la presenza di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che continuano a punzecchiarsi con il giusto garbo rendendo il tutto ancora più vivace e divertente. Appare invece ancora poco incisiva Alessia Marcuzzi, new entry in giuria dopo l’addio di Loretta Goggi.

Lo scivolone di Alessia Marcuzzi. Voto 4

Cristiano Malgioglio è la queen di Tale e Quale Show. Il suo ingresso in giuria ha portato verve e la giusta dose di cattiveria. Oltre a talento e competenza visto che zia Malgy resta, al di là dei suoi stravaganti siparietti televisivi, un grande conoscitore della musica italiana e internazionale. Nel corso della quarta puntata del varietà di Carlo Conti, Malgioglio si è scontrato con Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Loretta Goggi e si sta rivelando troppo buonista. Ma allo stesso tempo fiacca, nonostante la posizione centrale che occupa. Al contrario di Cristiano, sempre centrato e originale, mai scontato.

Durante la puntata Cristiano Malgioglio ha criticato Thomas per la sua imitazione di Justine Timberlake. Per niente identica a detta del paroliere. Alessia Marcuzzi ha provato a difendere il concorrente confidando che nei giorni scorsi ha avuto la laringite e non è stato facile dunque preparare l’esibizione. Una giustificazione che non è stata accettata da Malgioglio che ha controreplicato: “Anche io in settimana ho avuto la febbre a 39 e non ho potuto registrare il mio brano”. Cristiano si è così scagliato contro la collega: “È stato identico? Bugiarda, ma dove? Perché non la fischiate?”.

Ma non è finita qui perché la Marcuzzi si è resa poi protagonista di una terribile gaffe. Ha elogiato Verdiana, che ha cantato Without you di Mariah Carey, asserendo che quella canzone è il brano di ogni single disperata dopo l’iconica scena di Bridget Jones con Renee Zellweger. Peccato che nel film del 2001 Bridget, in pigiama nel suo salotto tra lacrime e junk food, cantasse All by myself di Jamie O’Neal…

Carmen Di Pietro alza la maglietta in diretta. Voto 7

Questa edizione di Tale e Quale Show è ormai a tutti gli effetti l’edizione di Carmen Di Pietro. È la concorrente più attesa perché le sue esibizioni sono sempre ricche di trash e verve. Questa volta la soubrette ha dovuto indossare i panni (e i baffi) di Alan Sorrenti. Imitazione disastrosa come sempre ma unica e perfettamente in stile Di Pietro. Ad un certo punto, dopo aver finito di cantare, Carmen ha provato ad alzare la maglietta.

“È finita. Io ho tanto rispetto per tutti ma sono scoppiata, ho tutte le protesi qua, non ce la faccio più”, si è lamentata. A coprirla immediatamente Carlo Conti: “Ma cosa fai vedere?”, ha affermato stupito il conduttore toscano. Per fortuna nessun fuori programma come quello memorabile di qualche anno fa di Veronica Maya/Madonna.

Stoccata finale da parte di Malgioglio: “Finalmente ha smesso di cantare, grazie a Dio. Lei mi dà emozioni di ansietà: quando canta le pupille di dilatano. Guarda, ho le pillole per la pressione, queste sono per l’udito, queste per la gola, mentre questa non ho capito che cacchio è (mostra tutte le confezioni, ndr)”.

La solita canzone di Achille Lauro. Voto 3

A Tale e Quale Show è tornata la tutina di Achille Lauro. Anche uno dei concorrenti di quest’anno – ovvero Roberto Ciufoli – è stato chiamato a cantare Me ne frego, il successo che l’artista romano ha presentato al Festival di Sanremo nel 2020. Indubbiamente un grande successo ma sembra che la produzione della trasmissione sia rimasta ferma a quella canzone. Ignorando il fatto che Lauro – così come Elodie imitata nella puntata precedente – sia andato avanti con il suo repertorio, con brani che sono molto amati dal pubblico.

Quella tutina è stata già sfoggiata da Pierpaolo Pratelli nel 2021, da Marco Rosati nel 2023 in una puntata di Tali e Quali e pure da Gabriele Cirilli che, chiamato in qualità di quarto giudice della serata, lo ha ricordato chiaramente in diretta. Per fortuna, tra le varie imitazioni, sono stati inseriti altri artisti come Geolier e Stromae che non sono mai stati imitati prima d’ora. Ma si può fare decisamente di più.

Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024: la classifica

La quinta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Amelia Villano, che ha imitato molto bene Giusy Ferreri. La giovane cantante e tiktoker ha messo d’accordo tutti i giurati. Per quanto riguarda i punti social, ancora una volta sono stati ottenuti da Verdiana (5), Giulia Penna (3) e Thomas (1). Da sottolineare che sia Verdiana sia Giulia si sono classificate al secondo posto.

Di seguito la classifica completa:

1. Amelia Villano – Giusy Ferreri

2. Verdiana – Mariah Carey

Giulia Penna – Elisa

4. Massimo Bagnato – Geolier

5. Thomas – Justine Timberlake

6. Feysal Bonciani – Pharrell Williams

7. Kelly Joyce – Stromae

8. Justine Mattera – Heather Parisi

9. Roberto Ciufoli – Achille Lauro

10. Simone Annichiarico – Tony Renis

11. Carmen Di Pietro – Alan Sorrenti