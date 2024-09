Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Ricomincia una nuova stagione di Tale e Quale Show, la gara che sfida i concorrenti a interpretare al meglio – trucco e parrucco compreso – i più grandi nomi della musica internazionale. Il 20 settembre 2024 parte la 14esima edizione del popolare programma Rai, con Carlo Conti ancora una volta a far da padrone di casa. Novità, invece, al tavolo della giuria: dopo l’addio di Loretta Goggi, ad affiancare gli scoppiettanti Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, arriva Alessia Marcuzzi. Ecco com’è andata la prima puntata.

Malgioglio come Lady Gaga. Voto: 9

Entrata, come sempre, in grande stile per Cristiano Malgioglio che, come sempre, sfoggia un outfit da vera diva. Stavolta letteralmente, perché il più severo dei giudici di Tale e Quale Show ha sfoggiato lo stesso fiabesco copricapo che abbiamo visto a Lady Gaga sul red carpet del Festival di Venezia. Malgioglio, però, afferma di averlo comprato prima. E non possiamo che dare un 9 pieno a tutto quest’irresistibile divismo.

Alessia Marcuzzi, ci aspettavamo di più. Voto: 6

Prendere il posto di Loretta Goggi non è facile, la grande cantante era ormai un volto storico del programma. Ma se c’è qualcuna che ha il talento giusto per sostituire la veterana uscente, quella è Alessia Marcuzzi. Vivace, spontanea e alla mano, sulla carta Alessia è il giudice perfetto. In pratica, però, ha deluso. Sarà stata l’emozione della prima puntata, ma la show girl ha offerto un debutto in sordina. Nel corso delle prime ore si è mostrata sottotono, per ravvivarsi con il trascorrere del tempo. Ed è per questo che non le neghiamo la sufficienza, sicuri che, puntata dopo puntata, riacquisterà la spigliatezza che le conosciamo.

Stefano De Martino piace sempre di più. Voto: 8

Si può ormai affermare quasi con certezza che Stefano De Martino è riuscito nell’impresa in cui tanti, prima di lui, hanno fallito. L’ex ballerino di Amici – spogliandosi con fatica del gossip che lo circonda (leggi il tira e molla con Belen) – a meno di 40 anni è riuscito a diventare un volto Rai, uno di quelli che fanno impazzire le nonne. Ha iniziato con gli show natalizi per poi prendere l’onerosa eredità di Amadeus ad Affari tuoi. Stasera, l’incoronazione finale: arriva presentato da Carlo Conti come ospite d’onore. E, anche stavolta, è impeccabile. Pungente il giusto, sempre affabile, ben vestito e sorridente. Può star simpatico o no, ma non lo si può criticare.

Verdiana Zangaro, vincitrice annunciata? Voto: 10

La prima standing ovation di questa nuova edizione spetta a Verdiana Zangaro, che ha regalato al pubblico una magistrale interpretazione del per niente affatto facile brano Meraviglioso amore mio di Arisa. E se Rosalba Pippa è ineguagliabile, la voce di Zangaro non la fa rimpiangere. Una vera ugola d’oro quella della concorrente che in tv fu già nel 1995, ancora bambina, piccolo talento di Bravo bravissimo. E, ancora, nel 2013, tra i cantanti di Amici. Siamo solo alla prima puntata, è decisamente presto per dirlo, ma se continuasse così Verdiana Zangaro potrebbe portarsi a casa la vittoria. Le diamo un 10, meritato e di incoraggiamento.

Carmen Di Pietro, il trash che non guasta. Voto: inclassificabile

“La voce peggiore che abbia mai sentito” e, allo stesso tempo, “il concorrente che più ci farà sognare in questa edizione”. Utilizziamo le parole di Malgioglio per descrivere Carmen Di Pietro, anzi, la strampalata (e stonatissima) Donatella Rettore che ha imitato cantando (urlando, per essere più precisi) Il cobra non è un serpente. L’esibizione peggiore della serata? Certo. A Carmen importa? Assolutamente no. E a noi ancor di più. Un pizzico di trash serve come il sale, indispensabile in ogni programma, e Carmen Di Pietro è qui per elargirlo in abbondanza. Con tanto di capitombolo finale.

Maria De Filippi, ospite speciale. Voto: 10

Menzione d’onore per Maria De Filippi, raggiunta inaspettatamente al telefono dal devoto Stefano De Martino. Menzionata da Malgioglio, la regina di Mediaset non si è sottratta a un divertente siparietto, scherzando sulla rivalità tra le due emittenti. Una vera “queen” così come De Martino l’ha salvata in rubrica.