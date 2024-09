Le pagelle dei look dell'ottava serata del Festival di Venezia: a catturare la scena è Lady Gaga con un look che difficilmente dimenticheremo presto

Fonte: IPA Le pagelle dell'ottava serata di Venezia

L’ottavo red carpet dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non ha disatteso le aspettative. Perché è stata la serata di Joker: Folie à Deux, film attesissimo, sequel di Joker, di Todd Phillips. E sul red carpet ancora una parata di stelle e – forse – la più “diva” di tutte. Lei, che non ha mai avuto paura di osare nel corso della sua carriera; Lady Gaga, un po’ dark, un po’ folie, ma soprattutto se stessa, con uno stile “cucito” su misura per lei. Le nostre pagelle.

Lady Gaga, lo stile folie che conquista. Voto: 10

Fonte: IPA

Non è per deboli di cuore descrivere i look di Lady Gaga: il power dressing è sempre stato il suo punto di forza. Sin dagli inizi della sua carriera, ha saputo sfruttare la moda a suo favore, mandando messaggi provocatori e persino eccessivi, a dire il vero (non abbiamo mai superato il vestito fatto di carne, no?). Ma è una GaGa più matura, quella che calca per la seconda volta il red carpet del Festival del Cinema di Venezia dopo A Star is Born. Più glamour, certo, ma pur sempre in linea con quella vena folie che l’ha resa perfetta per il ruolo di Harley Quinn in Joker 2. E allora sì al copricapo surreale, all’abito gorgiera, gonna strutturata e maxi plissé, tanto maxi da creare onde che sembrano non finire mai.

Sveva Alviti, l’abito che le rende giustizia. Voto: ?

Fonte: IPA

La Madrina di Venezia 81 ha rispolverato un grande classico Moschino by Appiolaza: realizzato su misura, rientra decisamente tra i look migliori di Sveva Alviti proposti sul red carpet nel corso delle serate. Sarà che la moda scenografica fa sempre la sua parte; sarà che lei è bellissima; sarà che battere Moschino è davvero difficile… ma l’ensemble, curato in ogni minimo dettaglio, a partire dal beauty look, è un incanto.

Madalina Ghenea, lo spacco è non plus ultra. Voto: 7+

Fonte: IPA

Sensualità… a Venezia 81 con la magnifica Madalina Ghenea, che – sì, stavolta corre l’obbligo di usarlo – lascia senza fiato con uno spacco al limite. L’abito è composto interamente da paillettes, e per chi le ama, è praticamente il look da sogno. C’è da dire che l’ensemble è stato messo sapientemente in risalto da un beauty look favoloso, con un rossetto rosso matt da vera diva divina.

Margherita Buy, lezione di eleganza. Voto: 9

Fonte: IPA

A lezione di eleganza con Margherita Buy: la meravigliosa attrice ha scelto Giorgio Armani per il look a Venezia. E, si sa, quando c’è la firma di Re Giorgio, nulla può andare storto. Soprattutto in un evento in cui anche la moda si insinua, il fashion più puro, in cui c’è voglia di osare e di stupire, la Buy va sul sicuro e conquista con la semplicità.

Andreea Cristea, il tulle non è un’opinione. Voto: 6

Fonte: IPA

Tulle, tulle, tulle. Di sicuro è un abito che lascia il segno, quello indossato da Andreea Cristea, ma soprattutto che si lascia ammirare. E, come accade spesso in questi casi, bisogna osservarlo due volte per notare i dettagli: un vestito pensato per stupire tutte le fashion addicted che puntano sul romanticismo. E sul tulle.

Rain Phoenix, abito in velluto e occhiali da sole oversize. Voto: 5

Fonte: IPA

Al fianco di Joaquin Phoenix, protagonista di Joker: Folie à Deux, abbiamo visto sfilare sul red carpet la sorella Rain. Che ha optato per un abito marrone in velluto e occhialone oversize. Forse un po’ troppo. Nel complesso, le trasparenze strategiche del vestito sono particolarmente intriganti, ma l’outfit non convince. Non del tutto.