Festival di Venezia, il giorno di Lady Gaga: splendida in look parisienne

Lady Gaga è arrivata al Festival del Cinema di Venezia per presentare "Joker- Folie à Deux", e ha catturato l’attenzione con uno splendido look à la parisienne

Fonte: IPA Lady Gaga a Venezia

Una vera e propria parata di star per la Mostra del Cinema di Venezia 2024. Dopo Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt e George Clooney, un’altra diva è arrivata da Hollywood in Laguna: parliamo di Lady Gaga, che insieme a Joaquin Phoenix è protagonista di Joker – Folie à Deux. E in attesa di giudicare la sua performance sul grande schermo, in quanto a look la popstar è decisamente promossa.

Lady Gaga, il look à la parisienne

Solo nella giornata di ieri aveva conquistato i fotografi con un bellissimo abito a pois, ed oggi Lady Gaga ha concesso il bis. Per il photocall di Joker – Folie à Deux, la cantante ed attrice americana ha scelto ancora una volta un look glamour e raffinato, dal sapore vintage e parisienne. Stefani Germanotta ha infatti sfoggiato un bellissimo abito midi in velluto nero, con gonna a campana ed ampio scollo quadrato.

Fonte: IPA

Per completare l’outfit, l’artista si è affidata ad un paio di intramontabili Louboutin e ad un basco alla francese con veletta sul retro. Gli accessori? Ridotti al minimo: per lei un paio di orecchini luminosi e, come di consueto, occhiali da sole per proteggersi dal sole della Laguna. Una svolta bon ton che sembra lontana anni luce dagli eccessi e dai look stravaganti degli esordi, ma che, decisamente, continua a piacerci.

Lady Gaga: il giorno di Joker – Folie à Deux

Lady Gaga è volata a Venezia per presentare la sua ultima fatica cinematografica: il film musicale Joker – Folie à Deux. Con lei c’era anche il protagonista maschile della pellicola, Joaquin Phoenix, che proprio interpretando il celebre villain ha trionfato agli Oscar nel 2020. E chissà che questo sequel non porti fortuna anche a Stefani Germanotta, che già in A Star is born aveva dimostrato di avere delle ottime doti attoriali.

Joker – Folie à Deux è il sequel della ‘storia di fondazione’ del clown nemico di Batman. Diretto da Todd Phillips, il film vede Lady Gaga e Joaquin Phoenix nei panni di Joker e Harley Quinn, ed è in corsa per il Leone d’Oro.

Fonte: IPA

Al centro della trama, ci sono ancora una volta le vicende di Arthur Fleck, internato ad Arkham e in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

Lady Gaga tra amore, cinema e musica

Comunque vada l’esperienza veneziana, Lady Gaga sta davvero vivendo un momento magico sotto tutti i punti di vista. Approdata in Laguna insieme all’inseparabile fidanzato Michael Polansky, ha sfoggiato un bellissimo anello di fidanzamento che fa presagire profumo di fiori d’arancio. Ed è imminente anche il suo ritorno sulle scene musicali: dopo il singolo Die with a smile con Bruno Mars, la cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo brano, il primo tratto dal prossimo album LG7, nel mese di ottobre.

Il titolo è ancora top secret, ma è bastato qualche piccolo indizio sui social a mandare in visibilio i little monsters, i suoi fan più inossidabili.