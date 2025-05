Lady Gaga, “La psicosi mi ha allontanata dalla realtà”. Come sta oggi

Fonte: IPA Lady Gaga, 10 look indimenticabili (e che hanno scandalizzato)

Lady Gaga lascia ancora una volta i suoi fan a bocca aperta con una rivelazione che ha subito fatto il giro del mondo: la popstar ha confessato di aver sofferto di psicosi, una patologia contro cui ha dovuto lottare in un determinato periodo della sua vita, attraversando tante difficoltà. Ora però finalmente sembra essere tutto passato.

Lady Gaga, la confessione sulla psicosi e come sta oggi

Siamo abituati a vederla sempre forte e piena di energia calcare i palcoscenici di tutto il mondo con il suo straordinario talento: stiamo parlando di Lady Gaga, iconica popstar mondiale che in 20 anni di carriera ha rivoluzionato il mondo della musica con i suoi innumerevoli successi.

Proprio in questo momento Gaga è in pieno fermento professionale per il suo nuovo album Mayhem che ha già scalato tutte le classifiche con i tormentoni Abracadabra e Die With a Smile, in coppia con Bruno Mars. Un lavoro in studio con influenze anni ’90 che ha subito conquistato tutti, confermando ancora una volta Miss Germanotta come una delle popstar più influenti dei nostri tempi.

Ma Gaga non è solo quella dei milioni di copie vendute o dei concerti sold out, è anche prima di tutto una donna che ha sofferto e ha dovuto affrontare nella sua vita molti momenti difficili.

Come quello di cui ha parlato in una recente intervista dove ha rivelato di aver sofferto a lungo di psicosi, una patologia che l’ha tenuta in scacco per anni: “Ho avuto una psicosi. Per un certo tempo non sono stata saldamente in contatto con la realtà. Questo disturbo mi ha causato un forte allontanamento dalla vita e ci sono voluti parecchi anni di duro lavoro per tornare a essere me stessa” ha rivelato Gaga.

E ancora: “È stato un periodo difficile e l’incontro con il mio attuale compagno si è rivelato una cosa davvero speciale. Anche se quando ho conosciuto Michael stavo già molto meglio, ricordo che agli inizi della nostra relazione mi disse: So che potresti essere molto più felice di quanto sei. Mi fece male sentirgli dire così perché non volevo che pensasse questo di me, volevo che mi considerasse una persona felice ed equilibrata. Ma è un capitolo di cui ho trovato sempre più difficile parlare. Odio sentirmi definita da quel malessere, è come se me ne vergognassi, anche se penso che non dovremmo provare vergogna per aver attraversato un periodo simile” ha concluso la popstar.

Lady Gaga, la guarigione e le prossime nozze con Michael

L’incontro con l’attuale compagno, Michael Polansky sarebbe dunque avventuo quando Lady Gaga stava già meglio, ma senza dubbio l’amore deve aver curato ancora di più quelle ferite che la popstar si portava dentro.

Gaga infatti negli anni ha dovuto affrontare diverse battaglie, sia psicologiche che fisiche, come la fibromialgia, malattia di cui ha sofferto a lungo e che solo dall’anno scorso sembra aver messo definitvamente da parte.

Era il 2017 infatti quando Lady Gaga confessò di essere affetta da questa patologia invalidante e in quell’occasione aveva anche dichiarato di aver pensato, ad un certo punto, che non sarebbe più stata in grado di salire su un palco per esibirsi. Il suo dramma era stato anche documentato nel film Netflix Gaga: Five Foot Two.



Oggi la cantante sta meglio e afferma di aver completamente superato quel difficile periodo della sua vita, sia quello relativo alla fibromialgia che alla psicosi, e di aver voltato definitivamente pagina. Lancia però un messaggio di speranza rivolto a tutti coloro che, come lei, hanno lottato – o stanno lottando ancora – contro la malattia: “Vorrei solo dire questo: le cose possono migliorare. È ciò che è accaduto a me e ne sono grata” ha concluso Gaga.

Presto la popstar convolerà a nozze con il suo Michael, ne ha già parlato diverse volte anche se al momento non c’è una data ufficiale. Tuttavia i fan sperano che la dichiarazione fatta lo scorso ottobre al Jimmy Kimmel Live sulla possibilità che “andranno in comune solo loro due e poi ordineranno del cibo d’asporto” sia solo uno scherzo, e che la regina del pop invece regali uno spettacolo in puro stile Gaga.

“Conoscendomi, potrebbe trasformarsi in un circo con unicorni”, ha ammesso la cantante e in molti sperano che mantenga la promessa.