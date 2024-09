Fonte: Getty Images Lady Gaga e Michael Polansky

Venezia 81? Una parata di stelle internazionali, da Angelina Jolie a… Lady Gaga, che è arrivata in Laguna con il fidanzato Michael Polansky. Per l’occasione, non è solamente il cinema a brillare, ma anche la moda: quale modo migliore se non approdare in Laguna con un look lievemente retrò, a pois? Il 4 settembre è attesa sul red carpet per presentare il seguito di Joker – Joker, folie à deux – e, nel frattempo, si gode la città (e l’amore).

Lady Gaga arriva a Venezia: il look a pois

Il Festival di Venezia rientra tra gli eventi cinematografici più importanti al mondo. Ogni anno, la città lagunare viene presa d’assalto dai fan alla ricerca delle loro star preferite. E quest’anno nessuno è rimasto deluso: Angelina Jolie, Nicole Kidman, Cate Blanchett, George Clooney (con la magnifica Amal), Brad Pitt (con la nuova compagna Ines de Ramon). Il 4 settembre, però, è il giorno di Joker, folie à deux, e Lady Gaga è già arrivata a Venezia con il fidanzato Michael Polansky.

Fonte: Getty Images

Per Gaga, è un “ritorno”, poiché è già stata a Venezia per presentare A Star is Born. Da allora sono passati 6 anni, ma non ha mai perso il suo stile. Sempre attenta ai look, l’arrivo in Laguna è all’insegna dei pois, che sono tornati di moda nelle tendenze estate 2024. Un mini dress bianco e nero, firmato La Roxx, leggermente retrò e realizzato su misura per lei. Il look si compone da bustier a maniche lunghe, gonna corta e strutturata e cintura in vita, perfetta per mettere in risalto la sua silhouette.

In realtà, anche i dettagli sono degni di nota. Ma, si sa, Lady Gaga – Stefani Joanne Angelina Germanotta – non è nota per sceglierli a caso nei suoi outfit: collant grigi (dettaglio chic), pumps di Gianvito Rossi, occhiali da sole scuri. Beauty look mozzafiato, con capelli biondissimi, e un velo di rossetto nude a risaltare l’incarnato. Semplicemente diva d’altri tempi.

Lady Gaga in Joker, folie à deux

Dopo l’arrivo all’aeroporto Marco Polo, si è diretta insieme al suo fidanzato sull’isola della Giudecca, esattamente all’Hotel Cipriani, considerato il buen retiro delle star di Hollywood durante la Biennale. Il 4 settembre, in programma al lido, torna Joker, dopo il successo ottenuto dal primo film, che ha vinto il Leone d’Oro e il Premio Oscar (e Joaquin Phoenix l’Oscar al Miglior Attore). Lady Gaga veste i panni di Harley Quinn.

Il sequel, in ogni caso, non si allontana dal primo film. “Mi piace dire che è un film in cui la musica è un elemento essenziale. Non si discosta molto dal primo film. Arthur ha la musica dentro lui”. In uscita nelle sale dal 2 ottobre 2024, nel trailer si sente Joker dire: “Ti dirò cosa è cambiato. Non sono più solo: ecco di cosa dovremmo parlare”. Si preannuncia già un successo ed è tra i film più attesi alla Biennale. E, ovviamente, c’è anche grande curiosità riguardo al look di Lady Gaga sul red carpet: siamo sicure che, come sempre, saprà stupirci e lasciarci senza fiato.