Brad Pitt sfila a Venezia con la sua Ines: così liquida il divorzio da Angeliana Jolie

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della quinta serata: gli occhi su George e Amal

Memorabile. Probabilmente è l’unico aggettivo in grado di descrivere il red carpet della quinta serata del Festival del Cinema di Venezia 2024. A farsi attendere fino alla fine della sfilata di star, le punte di diamante della nottata: Brad Pitt e Ines de Ramon, insieme a George Clooney e la moglie Amal. Una parata di star come ne volevamo da tempo e, con tutta probabilità, rimarrà il miglior red carpet della kermesse di quest’anno.

I quattro amici hanno festeggiato la prima proiezione ufficiale di Wolfs, che vede i due Divi affiatati protagonisti. A catturare l’occhio e la curiosità è stato soprattutto Brad Pitt, splendido sessantenne, in gran forma, che ha debuttato sul red carpet con la sua affascinante fidanzata Ines de Ramon, 34 anni, una designer di gioielli con cui esce da circa due anni.

Brad Pitt sfila con Ines de Ramon a Venezia 2024

Un red carpet che sembrava un doppio appuntamento: due amici di lunga data con le rispettive compagne. George Clooney è infatti sposato felicemente sposato con Amal Clooney (con la quale ha appena trascorso un’estate dolce e romantica sul Lago di Como), un’avvocata internazionale per i diritti umani.

I Clooney, si sa, attirano l’attenzione ovunque si palesano: sono bellissimi e affiatati. Amal poi era stupenda avvolta nel suo abito giallo con corsetto, con un grazioso motivo arricciato. A completare il tutto due tacchi altissimi e i lunghi capelli castani lasciati cadere ad onde morbide su spalle e schiena.

Questa volta però a rubargli la scena c’era la coppia più attesa della serata: Brad Pitt e la fidanzata, Ines de Ramon. Anche loro due hanno passato una splendida estate all’insegna dell’amore.

Fonte: Getty Images

Ebbene sì, nessun flirt, bensì un sentimento solido che starebbe rendendo molto felice l’attore, dopo il brusco divorzio da Angelina Jolie e i problemi con i figli, che gli hanno voltato le spalle, chiedendo la rimozione del cognome del padre dal proprio nome. Anche l’attrice ed ex moglie era presente in Laguna, appena un paio di giorni fa, ma il loro incontro è stata accuratamente evitato.

Fonte: Getty Images

Ines de Ramon ha sfoggiato uno splendido abito bianco monospalla con dettagli arricciati e abbinato a una borsa di paillettes argentate e orecchini vistosi.

Brad e Ines, la storia

De Ramon, divorziata come Pitt, si è trasferita con l’attore a Los Angeles a febbraio del 2024 (ma la loro relazione va avanti da parecchio tempo) e da allora la coppia sembra andare di bene in meglio. È la prima relazione seria di Brad dopo il suo divorzio da Angelina Jolie.

La fine definitiva della storia tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata annunciata il 20 settembre del 2016. Era stata l’attrice a presentare formalmente la richiesta di divorzio, citando “differenze inconciliabili”. Jolie aveva inoltre richiesto l’affido esclusivo dei suoi figli. Lo scontro in tribunale è stato amaro. I minori erano stati affidati alla madre, ma il tribunale concesse al padre di continuare a frequentarli. Le indiscrezioni sui veri motivi del divorzio tra i due si sono fatte di anno in anno più insistenti, ma Angelina Jolie non ha mai deciso di renderle pubbliche. Quel che è certo è che in questo momento la situazione per Brad Pitt è molto tesa, poiché i figli stanno prendendo le parti della madre, decidendo di abbandonare il cognome paterno.