Brad Pitt è felice con Ines de Ramon: i dettagli dell’estate insieme

Fonte: IPA Brad Pitt e Ines de Ramon

Al Festival di Venezia 2024 sono arrivati insieme: Brad Pitt e Ines de Ramon sono una coppia, ufficialmente. Nessun flirt, bensì un amore solido che starebbe rendendo molto felice l’attore, dopo il brusco divorzio con Angelina Jolie e i problemi avuti con i figli, che gli hanno voltato le spalle. La coppia ha anche trascorso una “fantastica estate insieme” secondo gli insider: vi sveliamo tutto quello che sappiamo.

Brad Pitt e Ines de Ramon, la coppia fa sul serio

La relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon sta procedendo a gonfie vele. E la loro estate insieme è stata semplicemente “al bacio”. Pitt è stato impegnato in Europa per lavoro, quindi con la de Ramon hanno trascorso parecchio tempo proprio qui. “Lui fa sul serio con Ines. È molto felice e gli piace passare del tempo con lei. Lei è accomodante e piace a tutti”, ha raccontato una fonte a People.

Sono ormai passati quasi due anni dal primo rumour insieme: quel “flirt” si è trasformato in qualcosa di più serio, tanto che sono ormai sempre insieme persino negli eventi più importanti. Un’estate, però, che è stata all’insegna dell’amore in quel di Chateau Miraval, che è stato al centro di una lunga battaglia con l’ex moglie Angelina Jolie. Inoltre, Pitt e la de Ramon sono stati in visita in Italia, sul Lago di Como, da George Clooney e dalla moglie Amal.

La de Ramon si era separata da poco da Paul Wesley, che conosciamo tutti per aver interpretato Stefan Salvatore in The Vampire Diaries. E nel suo cuore, ora, c’è l’attore più bello di tutti, il sex symbol per eccellenza. A Venezia 2024, sono arrivati insieme in laguna: il debutto del film di Pitt, Wolfs, in collaborazione con George Clooney, è previsto il 1° settembre sul red carpet della Biennale.

La storia d’amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon

Già nell’estate del 2023, un insider aveva detto: “Stanno bene insieme, si godono davvero la reciproca compagnia e sono molto presi l’uno dall’altra. È evidente a chiunque li veda insieme”. A febbraio 2024, invece, la coppia ha scelto di convivere nella casa dell’attore. “Lei è più felice che mai”. E, ovviamente, l’estate del 2024 li ha visti protagonisti di diversi eventi, tra cui il Gran Premio di Gran Bretagna a Northampton, in cui è stato presentato in anteprima il film F1 nello stesso giorno.

A Venezia salta l’incontro con Angelina Jolie

A parlarne è stato il direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera: la presenza di Angelina Jolie e Brad Pitt al Festival è stata programmata in modo tale da evitare qualsiasi incontro. La Jolie, infatti, è stata presente giovedì 29 agosto, per poi recarsi al Telluride Film Festival in Colorado. Pitt, invece, è arrivato sabato 31 agosto insieme a Ines de Ramon. Sarebbe stato piuttosto imbarazzante incrociarsi anche con la nuova fidanzata. Tuttavia, non sono stati né Angelina né Brad ad avanzare una simile richiesta. “Sono stati abbastanza saggi da capirlo”, ha detto una fonte a Page Six. E ora non resta altro che attendere (si spera) il primo red carpet di coppia.