Brad Pitt, 61 anni e zero timidezza: con la fidanzata Ines è il ritorno del playboy

Brad Pitt torna a far parlare di sé, e stavolta non è per il cinema: con Ines de Ramon al fianco e una camicia lilla sbottonata, l’attore riscrive il look da playboy

Fonte: IPA Brad Pitt e Ines De Ramon

Se qualcuno pensava che a 61 anni Brad Pitt si sarebbe rifugiato in uno stile più sobrio e riflessivo, dovrà ricredersi. L’attore premio Oscar è tornato a sfilare per le strade di New York con un look che grida “bad boy”, mano nella mano con la fidanzata Ines de Ramon, splendida come sempre.

Brad Pitt, un look da “Tyler Durden goes chic”

Difficile ignorare il richiamo al personaggio culto di Fight Club: Brad Pitt ha sfoggiato una camicia in seta color lavanda lucida, portata aperta quel tanto che basta per rivelare il petto (e un filo di abbronzatura studiata).

Il tessuto fluido rifletteva le luci della città come fosse stato pensato per il red carpet di un film retrò, ma in versione urbana. A completare il look, pantaloni in tessuto nero, con riflessi glossy, e scarpe stringate lucide dalla punta squadrata, degne dei suoi giorni da Ocean’s Eleven.

Il dettaglio che più ha colpito? Gli occhiali da sole oversize con montatura metallica, portati con nonchalance nonostante fosse sera. Un tocco che urla “divo” con ogni centimetro. Il taglio corto, buzz-style, è lo stesso con cui ha presenziato alla première messicana del suo nuovo film F1, rafforzando l’idea di un rebranding personale ben studiato.

Fonte: IPA

Ines de Ramon, silhouette scolpita e classe disarmante

Al suo fianco, Ines de Ramon regge perfettamente il confronto. La 32enne – ormai presenza fissa nella nuova vita dell’attore – ha sfoggiato un mini abito color crema drappeggiato con scollo off-shoulder, che esalta la sua silhouette tonica e mediterranea. Il modello aderente, dallo stile semplice ma irresistibilmente sexy, le lasciava scoperte le spalle e parte della schiena, accentuando l’effetto scultura greca.

Ai piedi, sandali nude con listini sottili e tacco alto. Al braccio, una Chanel 2.55 in pelle trapuntata beige con catena dorata, dettaglio da it-girl che riequilibra l’intero look. Il beauty look è minimal: capelli sciolti e leggermente mossi, pelle luminosa, trucco nude e labbra glossy. Nessun eccesso, solo consapevolezza. Ines sembrava camminare a fianco di un uomo che l’adora, ma con la sicurezza di chi sa che non deve dimostrare nulla a nessuno.

Serata di coppia e nuove voci sul passato

La passeggiata di Brad Pitt e Ines per le strade di New York ha avuto anche un sottofondo mediatico tutt’altro che silenzioso. Mentre si godeva una cena elegante in compagnia di Cooper e Hadid – con Gigi in denim oversize e Bradley in t-shirt blu notte e sneakers nere – l’attenzione restava tutta su di lui, complice anche un’intervista recente in cui Brad ha lasciato intendere che alcuni rapporti familiari, in particolare con i figli avuti con Angelina Jolie, siano “irrimediabilmente compromessi”.

“Quando arrivi alla mia età, capisci quanto sia importante circondarti delle persone che ami, e che ti amano” ha dichiarato in occasione del lancio di F1. “Da lì parte tutto. Il resto è solo rumore”.

Difficile non collegare queste parole all’attuale fase della sua vita: un divorzio complicato alle spalle, relazioni tese con alcuni dei figli, ma anche una nuova casa a Carmel, California, dove vive momenti di tranquillità con Ines, tra boutique locali e passeggiate sul mare lontane dai flash.