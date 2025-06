Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Brad Pitt ha un nuovo look, uno che non può che regalare a chi affettuosamente lo segue dagli albori della sua carriera un travolgente effetto déjà vu: era l’inizio degli anni Duemila quando l’attore calcava i red carpet con la testa rasata, eppure la recente apparizione su quello atto a presentare il suo ultimo film, F1: The Movie, sembra suggerire che il tempo non sia mai passato. A tradirlo sono state qualche ruga in più e alcune sfumature argentee a spiccare tra la barba, certo non il suo fascino da sex symbol, rimasto incredibilmente intatto nel corso degli ultimi 25 anni.

C’è chi ha ipotizzato che dietro a questo nuovo-vecchio buzzcut si celi la voglia di portare indietro il tempo, che si tratti di una furba strategia anti-caldo o, ancora, di un drastico rimedio volto a nascondere l’imminente calvizie. La verità, però, è ben diversa.

Tutto sul nuovo look estremo di Brad Pitt: perché si è rasato i capelli

La vista di Brad Pitt a New York per la promozione del suo ultimo film d’azione ad alto budget, F1: The Movie, con solo pochi millimetri di peluria bionda sul capo non ha che potuto prepotentemente trascinare la memoria verso gli anni d’oro di Mr. & Mrs. Smith e Ocean’s Twelve.

Dopo un lungo periodo di eterogenee sperimentazioni puntualmente documentato sul grande schermo, il nuovo look è arrivato come un fulmine a ciel sereno: nessun taglio graduale ma uno netto, senza troppi fronzoli, cortissimo, pratico e anche, diciamocelo, perfetto per mettere in risalto e scolpire ancor di più il suo bel viso.

Ebbene, le teorie in merito a questo buzzcut sono moltissime, ma soprattutto fantasiose. C’è chi ha pensato ad una previdente strategia per rimanere incolume al caldo, chi ad un malcelato desiderio di poter tornare indietro nel tempo, manifestazione prima di una improvvisa crisi di mezza età, chi addirittura ad un furbo escamotage per ridurre l’imminente caduta dei capelli, e gli sforzi per avvalorare questa tesi sono stati notevoli.

Insomma, sono stati in moltissimi a domandarsi il perché di una scelta tanto azzardata, ma la risposta non è tardata ad arrivare. A fornirla, per giunta, è stato proprio il diretto interessato: durante un’intervista sul red carpet, l’ex marito di Angelina Jolie avrebbe confermato come il reale motivo della sua testa rasata coincida con un ruolo cinematografico ancora inedito. “L’ho appena finito. L’ho fatto per un lavoro che ho appena finito in Nuova Zelanda, abbiamo girato lì”, ha spiegato.

Chi lo segue da sempre, in fondo, lo sa: prevalentemente per esigenze di copione, l’attore premio Oscar non è in verità mai rimasto tanto a lungo fedele ad un preciso hairstyle. Avendo spaziato con invidiabile nonchalance tra frangia, ciuffi, rasature e persino una lunga chioma nei suoi anni giovanili, forse l’odierno ritorno del taglio a spazzola non avrebbe dovuto stupire poi così tanto.

Con l’imminente uscita nelle sale del film sulle corse automobilistiche, fissata per il prossimo 25 giugno, si preannuncia un altro momento di grande successo per lui: che il ritorno ad un look tanto leggendario gli possa essere di buon auspicio?

“F1: The Movie”, di cosa parla il nuovo film d’azione con Brad Pitt

Nella pellicola diretta da Joseph Kosinski, F1: The Movie, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un ex pilota automobilistico degli anni Novanta che, dopo aver abbandonato la pista per un grave infortunio, torna alle corse.

Il suo amico Ruben Cervantes (sullo schermo Javier Bardem) è a capo della squadra APXGP e il suo pilota di punta è la promessa dell’automobilismo Joshua Pearce (Damson Idris), talento grezzo con un carattere spigoloso. Una squadra in gravi difficoltà e prossima al fallimento, che ha estremo bisogno dell’entrata in scena di Sonny: sarà proprio il suo compito fare del giovane un campione, facendosi suo mentore. I due prenderanno perciò a correre insieme, ma tra il rombo dei motori riaffiorerà il triste passato del pilota insieme ad uno spirito di competizione mai davvero sopito.