A quasi 30 anni ha conquistato il più affascinante di Hollywood: chi è Ines De Ramon

Fonte: IPA Brad Pitt, il look tutto rosa che ha fatto impazzire (anche) Emily Ratajkowski

Si chiama Ines De Ramon e, a quasi 30 anni, ha conquistato uno degli attori più affascinanti di Hollywood: Brad Pitt. Secondo le ultime notizie, infatti, potrebbero trascorrere anche il Capodanno insieme: allo scoccare della mezzanotte, un dolce bacio per la “coppia”, che tuttavia non ha ancora ufficializzato la relazione. Fino ad oggi sono state condivise delle informazioni da parte degli insider, ma chi è Ines De Ramon e come ha fatto a conquistare lo scapolo più ambito di Hollywood?

Chi è Ines De Ramon

I media americani sono convinti che tra Ines De Ramon e Brad Pitt le cose stiano andando a gonfie vele. E, in effetti, è da un po’ di tempo, ormai, che si chiacchiera di questa coppia. La De Ramon è un nome di certo meno noto in Italia rispetto all’America, dove svolge un lavoro di successo: è una designer di gioielli tra le più brave nel suo settore.

Nata il 19 dicembre 1992, si è laureata in economia aziendale a Ginevra nel 2013 – parla anche cinque lingue, tra cui l’italiano – e ha anche lavorato per Christie’s e Anita Ko. Ad aggiungere maggiori dettagli sulla sua carriera è stato Marca: lavorerebbe anche come coach di salute nutrizionale all’Institute of Integrative Nutrition di Los Angeles. Una carriera più che avviata, accompagnata anche da un impegno per la beneficenza.

La vita privata di Ines De Ramon

Fonte: IPA

Ines De Ramon non è legata al mondo di Hollywood, almeno per quanto concerne il lavoro. Tuttavia, il suo nome non è nuovo alla stampa, anche perché è stata sposata con l’attore Paul Wesley, molto amato in Italia per la sua interpretazione di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries al fianco di Ian Somerhalder e Nina Dobrev.

Paul Wesley e Ines De Ramon si sono spostai in gran segreto: a rivelarlo, ai tempi, è stato E!News. Hanno voluto celebrare le loro nozze in modo molto sobrio, con amici intimi e parenti. I due si erano conosciuti nel 2018, ma, nonostante si siano impegnati per far funzionare il rapporto, alla fine si sono lasciati da qualche mese e hanno vissuto separati. La conferma della rottura è arrivata dall’attore nel mese di settembre.

La storia con Brad Pitt dopo Paul Wesley

Quello che è nato come un flirt, oggi potrebbe essere ancor più ufficiale. “Si frequentano da alcuni mesi“, ha rivelato una fonte a People, di fatto confermando l’avvicinamento tra Ines De Ramon e Brad Pitt. Il Daily Mail li ha sorpresi al concerto di Bono all’Orpheum Theatre di Los Angeles, ma per il momento nessun bacio in pubblico.

“A Brad lei piace molto, si sono conosciuti tramite una amica in comune”. Naturalmente è ancora presto per ufficializzare la relazione, ma quel che è certo è il coinvolgimento di Pitt. “Ines è carina, divertente ed energica, ha una grande personalità”. Un’altra fonte, tuttavia, ha cercato quasi di minimizzare, dicendo che “non c’è nulla di serio, si stanno divertendo”. Ambedue, tuttavia, si trovano a proprio agio: chissà che non possano davvero costruire qualcosa di solido per il futuro.