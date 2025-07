Paul Wesley, star di The Vampire Diaries, sposa Natalie Kuckenburg

IPA Paul Wesley di The Vampire Diaries si sposa

Paul Wesley, l’indimenticabile Stefan Salvatore di The Vampire Diaries, ha ufficialmente chiesto la mano della sua compagna, la modella Natalie Kuckenburg. L’annuncio segna un nuovo capitolo nella loro storia e giunge subito dopo un romantico viaggio in Toscana.

Lo splendido anello di fidanzamento

È stata Natalie Kuckenburg a condividere l’annuncio su Instagram: una foto in bianco e nero che mostra le sue mani intrecciate a quelle del compagno Paul Wesley, nella quale spicca un magnifico anello di fidanzamento con diamante dal taglio ovale.

“Sì. Sempre e per sempre”, ha scritto, senza aggiungere altro. Anche l’attore ricordato per il suo ruolo in The Vampire Diaries ha voluto celebrare l’evento, condividendo a sua volta un romantico selfie tra le sue storie di Instagram, dove Natalie mostra con orgoglio il suo “brillocco”.

Paul Wesley è stato precedentemente sposato con Ines de Ramon (dal 2019 al 2024) e dopo questa separazione, con il relativo divorzio, Ines ha intrapreso una relazione con Brad Pitt.

Galeotta fu la Toscana

L’Italia è stata la cornice romantica della loro storia e più volte i due innamorati sono stati pizzicati proprio qui, nel Belpaese. La coppia è stata avvistata per la prima volta nel novembre 2022 a Nerano, ma recentemente i paesaggi della Toscana hanno fatto da sfondo al passo più importante: la fatidica proposta di matrimonio.

Hanno preso il sole, fatto paddleboard, si sono scambiati baci su uno yacht di lusso. Una vera e propria “favola italiana” con il nostro Paese, presente fin dall’inizio, diventato ormai un luogo speciale per i momenti più significativi della coppia.

Paul Wesley ha spesso evidenziato l’importanza del sorriso nel rapporto con la modella, definendo Natalie una delle persone più divertenti della sua vita. Nonostante la loro riservatezza, la ha condiviso più volte dolci momenti sui social come a San Valentino, quando Natalie ha dedicato a Paul un post in cui lo definisce la sua “anima gemella”, o ancora per il compleanno di lei a giugno, quando Wesley le ha scritto splendide parole, chiamandola la sua “persona preferita”.

Chi è Natalie Kuckenburg

Natalie Kuckenburg è una modella di origine brasiliana nata ad Hannover, scoperta da adolescente come spesso capita in questo ambiente altamente competitivo. Ambiente in cui lei è riuscita ad avere successo, firmando con le principali agenzie in Europa.

La sua carriera nella moda include il debutto in passerella per Balmain per la collezione Primavera/Estate 2020 e sfilate importanti per designer come Chiara Boni, Philipp Plein e Tony Ward. È apparsa in campagne per Etam e Veronica Beard e, altro tassello importante nella sua carriera, le è stata dedicata una copertina di Harper’s Bazaar Brazil, riconosciuta per la sua “bellezza classica ed elegante presenza”.

Oltre alla moda, Natalie è impegnata nella filantropia e nelle cause sociali e ambientali. Attenta alla salute del Pianeta e al cambiamento climatico, la modella ha lanciato anche Nareia, un marchio e un’organizzazione benefica che produce capi all’uncinetto fatti a mano e biologici, realizzati da donne nel nord del Brasile, sostenendo così l’artigianato locale e promuovendo la moda sostenibile.