I cibi afrodisiaci alternativi per San Valentino

Come risvegliare la passione con delle soprese hot, spicy e umami quanto basta per stimolare, sconvolgere e intrigare nella serata più sensuale dell'anno

Fonte: 123RF San Valentino, l'occasione giusta per essere extra romantici.

Erotici, lussuriosi, evocativi o eccitanti: i cibi afrodisiaci sono protagonisti a San Valentino. E meno male ci verrebbe da dire. Perché accendere l’attenzione sull’eros è divertente, ma anche sanissimo, soprattutto di questi tempi in cui i cuoricini messi sullo smartphone dal divano sono la tomba dell’amore, come cantano i Coma Cose a Sanremo. Riscoprirsi e riscoprire chi abbiamo accanto con rinnovata curiosità è un comandamento e San Valentino è l’occasione giusta per imparare a farlo a partire dalle cose più semplici, come il cibo. Ma per fare bene questo viaggio nell’amore, meglio mettere da parte i soliti cliché.

Ecco perché devi dimenticarti di ostriche e fragole

Ostriche, fragole e champagne. Niente da dire. Lussuoso, lussureggiante e anche ammiccante, ma soprattutto appartenente a un’immaginario collettivo al quale siamo affezionati. Forse troppo. In amore l’effetto sorpresa è fondamentale per risvegliare i sensi e osare con dei cibi afrodisiaci alternativi è un biglietto per il successo della serata, soprattutto a San Valentino. Sì perché è proprio lì, dove si insinua il dubbio rispetto alla scontatezza della festa, che si può ribaltare la situazione con qualcosa di davvero sorprendente e unico. Dunque dimentica tutto quello che sai sui cibi afrodisiaci, e preparati a fare un viaggio tra sapori intensi, gusti lontani e nuovi classici.

I cibi con proprietà afrodisiache per San Valentino

Ma allora, tolte le poche certezze che avevamo circa ostriche, fragole e champagne, che cosa resta? Rimangono un sacco di cose, tutte da assaggiare. Ecco un mix tra cibi afrodisiaci particolari ed esotici e scelte più accessibili e semplici, da dosare con fantasia in piatti che accendono il desiderio e la voglia di scoperta.

Le spezie che rendono San Valentino più spicy

Qui si viaggia tra i grandi classici dei cibi afrodisiaci, ma non si può fare a meno di partire da qui. Si perché le spezie hanno delle proprietà afrodisiache dimostrate scientificamente che non si possono ignorare e rappresentano un passe partout geniale per rendere davvero hot il più tradizionale dei risotti o la più semplice delle torte. Basta osare un po’:

peperoncino : il peperoncino è un potente afrodisiaco che grazie al suo contenuto di capsaicina è in grado di far aumentare la temperatura corporea e il battito cardiaco. Meglio usarlo fresco per l’occasione e sorprendere il partner con tocchi spicy inattesi, come ad esempio all’interno di un cocktail o nel dolce;

: il peperoncino è un potente afrodisiaco che grazie al suo contenuto di è in grado di far aumentare la temperatura corporea e il battito cardiaco. Meglio usarlo fresco per l’occasione e sorprendere il partner con tocchi spicy inattesi, come ad esempio all’interno di un cocktail o nel dolce; zenzero : sì, lo zenzero è un potentissimo afrodisiaco, utilizzato nella medicina orientale anche per risvegliare gli spiriti oramai non più bollenti. Energizzante e amico della circolazione sanguigna , è quello che ci vuole per preparare estratti erotici, ma anche per dare una nuova spinta a piatti di carne e pesce che diventeranno ultra sensuali per l’occasione;

: sì, lo zenzero è un potentissimo afrodisiaco, utilizzato nella medicina orientale anche per risvegliare gli spiriti oramai non più bollenti. , è quello che ci vuole per preparare estratti erotici, ma anche per dare una nuova spinta a piatti di carne e pesce che diventeranno ultra sensuali per l’occasione; cardamomo : riscalda il corpo e risveglia i sensi, oltre a contenere cineolo , una sostanza che stimola l’ afflusso di sangue anche nelle zone erogene ovviamente. Si può anche schiacciare nel caffè per dare un tocco speciale e freschissimo all’intermezzo tra cena e dessert;

: riscalda il corpo e risveglia i sensi, oltre a contenere , una sostanza che stimola l’ anche nelle zone erogene ovviamente. Si può anche schiacciare nel caffè per dare un tocco speciale e freschissimo all’intermezzo tra cena e dessert; cannella: anche la cannella è un ottimo e potente afrodisiaco grazie ai suoi oli essenziali che hanno un effetto stimolante e tonificante, ma anche per le proprietà rilassanti che aiutano a riscaldare l’atmosfera e lasciarsi andare. Certo usarla nei dolci è semplicissimo, ma per provocare un po’, si può provare a usarla per preparare un riso basmati speziatissimo per accompagnare il più erotico dei curry di gamberi.

I fermentati che non ti aspetti

Vi avevamo detto che sarebbe stato un San Valentino più erotico e alternativo del solito, ed eccoci qui al cospetto dei cibi afrodisiaci fermentati, una scoperta che coinvolge sia il gusto sia il benessere generale, ma che è anche perfetta per proporre qualcosa di nuovo e unico per accendere le papille gustative (e il desiderio ovviamente):

kimchi : un piatto tradizionale coreano a base di cavolo fermentato con peperoncino, aglio, zenzero e altre spezie. Un bel concentrato di intensità e superpoteri afrodisiaci che favorisce la circolazione sanguigna e il rilascio di endorfine , aumentando il battito cardiaco e il calore corporeo. A San Valentino è perfetto se servito in un taco con gamberi e avocado;

: un piatto tradizionale coreano a base di con peperoncino, aglio, zenzero e altre spezie. Un bel concentrato di intensità e superpoteri afrodisiaci che favorisce la circolazione sanguigna e il rilascio di , aumentando il battito cardiaco e il calore corporeo. A San Valentino è perfetto se servito in un taco con gamberi e avocado; miso: è una pasta fermentata a base di soia dal gusto umami profondo, leggermente salato e complesso. Il suo potere afrodisiaco è dato dalla ricchezza in zinco , un minerale fondamentale per il desiderio e la produzione di ormoni sessuali. Servirlo nella più classica delle zuppe è una buona idea per favorire un senso di calore e affetto, un bell’incoraggiamento per gli amanti più timidi e riguardosi;

è una pasta fermentata dal gusto umami profondo, leggermente salato e complesso. Il suo potere afrodisiaco è dato dalla , un minerale fondamentale per il desiderio e la produzione di ormoni sessuali. Servirlo nella più classica delle zuppe è una buona idea per favorire un senso di calore e affetto, un bell’incoraggiamento per gli amanti più timidi e riguardosi; natto: è un alimento giapponese a base di fagioli di soia fermentati con un batterio che conferisce una consistenza vischiosa, il che lo rende una scelta davvero lontana dai gusti e dalle consistenze a cui siamo abituati, ma è decisamente premiante. Ricco di vitamina K2, la circolazione e la salute delle arterie, quindi anche per un buon afflusso di sangue… ovunque. Se si opta per un sushino, si può semplicemente mescolare alla classica salsa di soia.

Il cacao crudo

Sì, il cioccolato, soprattutto fondente ed extra fondente, ha un posto di diritto nella lista dei cibi afrodisiaci per San Valentino. Ma noi vogliamo qualcosa di ancora più potente. E allora eccolo qui, il cacao crudo, un vero e proprio nettare degli dei considerato dagli aztechi come magico e potentissimo, capace di trasformare anche i più assopiti in amanti intraprendenti, focosi e appassionati. Questo alimento è ricco di feniletilamina, niente meno che la stessa sostanza chimica prodotta dal nostro cervello quando ci innamoriamo. Come se non bastasse, contiene anche teobromina, un alcaloide che stimola il battito cardiaco e aumenta l’energia. Per provarlo, niente di meglio che una cioccolata calda con cacao puro, miele e peperoncino, la bomba sexy dei Maya.

Bibliografia

Sexuality, heart and chocolate, PubMed

Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs, PubMed

Effects of Ginger on Disgust, Sexual Arousal, and Sexual Engagement: A Placebo-Controlled Experiment, PubMed

Health benefits of kimchi (Korean fermented vegetables) as a probiotic food, PubMed