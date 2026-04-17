Natalie Portman incinta del terzo figlio, il primo dal nuovo fidanzato: l’annuncio

IPA Natalie Portman

Il sole di aprile non è l’unica cosa a brillare nel cielo di Hollywood quest’anno. Per la splendida Natalie Portman, la primavera del 2026 ha portato con sé il fiore più bello: l’annuncio di una nuova maternità. L’attrice premio Oscar ha confermato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo frutto dell’amore con il musicista francese Tanguy Destable.

Una notizia che scalda il cuore, arrivata come un raggio di luce dopo un periodo non privo di nubi. Natalie, 44 anni, ha scelto le pagine di Harper’s Bazaar per condividere questa gioia immensa, usando parole dolcissime e, al tempo stesso, una profonda maturità.

Natalie Portman incinta del terzo figlio

“Io e Tanguy siamo felicissimi”, ha dichiarato. Ma dietro il sorriso radioso c’è una riflessione profonda: “Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo. Sono cresciuta sentendo parlare di quanto sia difficile rimanere incinta e ho tante persone care che hanno affrontato grandi difficoltà. Per questo voglio essere rispettosa: è una cosa bellissima, ma non è affatto scontata”. Sono infatti sempre di più le coppie che devono fare i conti con problemi di infertilità, che purtroppo le moderne tecnologie non sono ancora riuscite a risolvere del tutto.

L’amore nato sotto il cielo di Parigi

La storia tra Natalie Portman e Tanguy Destable, 45 anni, è iniziata in punta di piedi all’inizio del 2025. Dopo la dolorosa separazione dal coreografo Benjamin Millepied, con cui è stata sposata dal 2012 al 2024, Natalie sembrava concentrata esclusivamente sui figli, Aleph (14 anni) e Amalia (9 anni). Ma l’incontro con il talentuoso musicista francese, avvenuto tramite amici comuni, ha cambiato le carte in tavola.

Le prime indiscrezioni sulla coppia erano trapelate nel marzo 2025, quando fonti vicine all’attrice avevano rivelato a Us Weekly quanto i due si divertissero insieme. Una complicità nata lontano dai riflettori, fatta di passioni comuni e di quella “leggerezza” di cui Natalie aveva probabilmente bisogno dopo la fine turbolenta del suo matrimonio, segnato da voci di infedeltà mai smentite ufficialmente.

Una mamma tra set e realtà

Nonostante il divorzio da Millepied sia stato finalizzato solo un anno fa, i due hanno mantenuto rapporti civili per il bene dei figli. Natalie, d’altronde, ha sempre messo la famiglia al primo posto. In una recente intervista a Interview, ha descritto i suoi figli come la sua “fonte di gioia costante”, ammettendo che vederli crescere è il suo successo più grande. Non avrebbe comunque mai immaginato di diventare di nuovo madre a 44 anni, una gioia che arriva inaspettata e che lei stessa definisce come qualcosa di miracoloso. I prossimi mesi saranno gli ultimi della vecchia esistenza perché tutto sta finalmente per cambiare di nuovo.

Oggi, l’attrice si prepara a rivivere l’emozione dei primi mesi, dei primi calcetti e di una nuova vita che cresce. Se il set di Black Swan le aveva regalato il primo amore e il primo Oscar, questa nuova fase della sua vita sembra regalarle qualcosa di ancora più prezioso: la serenità di una donna consapevole che ha saputo trasformare il dolore in una nuova, meravigliosa opportunità.