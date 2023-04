Chi è Fiore, la sorella di Asia Argento

Fonte: IPA Fiore e sua sorella Asia Argento

Si chiama Fiore la sorella maggiore di Asia Argento e figlia del celebre Dario. Biondissima e molto attiva su Instagram, Fiore è particolarmente legata ad Asia, che ha sempre difeso, appoggiando le sue scelte, soprattutto quella di legarsi a Fabrizio Corona, nonostante la loro storia non sia durata molto. Classe 1970, è nata dalla relazione fra Dario Argento e l’ex moglie Marisa Casale.

Chi è Fiore Argento

Lei e Asia Argento sono in realtà “sorellastre”, visto che la madre della regista italiana è Daria Nicolodi, ex musa del re dell’horror. Le due donne non condividono solo l’amore sconfinato per il padre, ma anche quello per il cinema, Fiore infatti, proprio come Asia, è un’attrice ed è nota per i ruoli ricoperti in Phenomena e Démoni.

È nata a Roma il 3 marzo 1970 ed è frutto dell’amore tra il regista Dario Argento e Marisa Casale. A seguito del divorzio del papà da Daria Nicolodi, avvenuto quando aveva solo 8 anni, sceglie di andare a vivere con lui, che oggi ama moltissimo. Il maestro dell’horror, sentito da Repubblica, aveva dichiarato: “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta. Loro mi vietavano di portare donne, in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito, mia madre diceva che hanno fatto il bene della mia vita”. Cresce quindi con Asia Argento, nonostante condividano solo i geni paterni, e inizia a lavorare da giovanissima – a 15 anni – proprio in Phenonema, produzione internazionale con protagonista l’attrice americana Jennifer Connelly.

Dopotutto, questa è una grande tradizione della famiglia. Dario Argento è infatti abituato a coinvolgere le figlie nei suoi progetti professionali. Come Asia, anche Fiore è stata al suo fianco sul set mentre, per Lamberto Bava, ha interpretato un piccolo ruolo in Démoni nel 1985.

Fonte: IPA

Decide in seguito di perfezionarsi al Fashion Institute of Technology, trasferendosi a New York proprio durante gli studi universitari. Per Fiore, infatti, le velleità professionali sono più incentrate nel campo della moda piuttosto che in quello del cinema. Una volta terminati gli studi, inizia una proficua collezione con Fendi, brand d’alta moda per il quale firma una sua collezione. La moda diventa la costante di tutta la sua vita, pur alternando gli impegni col fashion internazionale a quelli col cinema prodotto dalla famiglia.

Nel 1993 torna infatti davanti alla macchina da presa, diretta da suo padre Dario, per ricoprire il ruolo nella receptionist nel thriller a marchio Argento Trauma, ma affianca anche la sorella in De Generazione curando tutti i dettagli dei costumi di scena. Nel 2001 è protagonista con Morgan del videoclip L’Assenzio dei Bluvertigo, scritto e prodotto da sua sorella.

Preferisce di certo le retrovie alle luci della ribalta, ma è comunque apparsa varie volte in televisione e in particolare per alcuni omaggi a suo padre, com’è accaduto nel 2018 a Storie Italiane. Nel 2020 è spesso ospite di Live – Non è la D’Urso, in cui ha avuto modo di parlare di alcuni aspetti della sua vita privata legati all’ex compagno Pietro delle Piane.

La vita privata

Della sua vita privata non si conosce moltissimo, a eccezione di quello che ha raccontato Fiore Argento in prima persona. Nel 1994, ha subito un lutto gravissimo perdendo sua sorella Anna Ceroli in un incidente stradale. Ha avuto una relazione con Pietro Delle Piane, protagonista di un intenso tira e molla con la showgirl Antonella Elia, ed è zia di Anna Lou Castoldi (che porta il nome della zia scomparsa) e di Nicola Giovanni Civetta.

Il rapporto con la sorella Asia Argento

Intervistata da Eleonora Daniele nel corso del programma Storie Italiane, Fiore Argento ha parlato del suo rapporto con la sorella minore. “Con Asia abbiamo 5 anni di differenza e non sono tantissimi – ha raccontato -. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

La donna ha parlato anche della relazione vissuta da Asia con Fabrizio Corona, troncata proprio da sua sorella che ha deciso di prendere una strada diversa. La love story è terminata nel peggiore dei modi dopo interviste, video sui social e dichiarazioni. La Argento aveva difeso strenuamente la sua passione per Corona, arrivando persino a scontrarsi con la madre, Daria Nicolodi, che si opponeva al legame.

“Sapevo che non sarebbe durata, conosco mia sorella – ha spiegato, affermando che in realtà la storia d’amore fra i due non sarebbe mai decollata a causa della distanza -. Si sono visti poco, tre o quattro volte”.

Fiore Argento ha commentato anche lo scandalo provocato da Jimmy Bennett, che ha accusato Asia di averlo violentato quando era minorenne. “L’hanno attaccata troppo – ha detto riferendosi anche al caso di Harvey Weinstein -. Secondo me non la conoscevano bene, non avevano capito che tipo di persona fosse. Vedevano il personaggio e non vedevano la persona. Però stanno cambiando le cose – ha concluso la sorella maggiore della regista -, la stanno conoscendo un po’ di più e magari apprezzando”.

Le altre sorelle

Oltre alla sorella minore Asia, con la quale ha un rapporto bellissimo reso più forte dai talenti in comune, Fiore Argento ha un’altra sorella da parte di madre, Gioia Casale. Anna Ceroli, la cui scomparsa ha sconvolto la famiglia, era sorella di Asia da parte materna (era figlia di Daria Nicolodi).

Fiore Argento all’Isola dei Famosi

È stata la prima concorrente ufficiale dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Il suo nome era già circolato nei giorni precedenti alla conferma, ma la sua foto – comparsa sui social ufficiali legati al programma – non ha lasciato spazio a dubbi. Il comunicato Mediaset recita come segue: “Oggi è pronta a mettersi nuovamente alla prova e dopo anni passati sul set con il padre, non si farà certo spaventare dalle sfide e dalle difficoltà di Cayo Cochinos”.

L’edizione 2023 del reality di Canale5, condotto da Ilary Blasi per la terza stagione consecutiva, debutta il 17 aprile con la conferma dello storico inviato Alvin. Fiore Argento fa parte del cast del reality, nel quale si conta anche la presenza di Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini.