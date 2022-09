Chi è Simone Antolini, il nuovo compagno di Alessandro Cecchi Paone

Fonte: IPA Simone Antolini, il nuovo compagno di Alessandro Cecchi Paone

Studente, 23 anni, marchigiano: Simone Antolini, è lontano dalle pagine del gossip e dal mondo dello spettacolo. Ma forse bisognerebbe utilizzare il tempo verbale al passato dal momento che, da quando è stata resa nota la sua relazione con Alessandro Cecchi Paone, il suo nome è rimbalzato su giornali cartacei e online diventando noto ai più. E ora, forse, la sua fama potrebbe aumentare: infatti i due insieme prendono parte alla prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show.

Simone Antolini, cosa fa il compagno di Alessandro Cecchi Paone

La fama improvvisa, ma anche i commenti in merito alla sua relazione, non sono facili da affrontare. Soprattutto se si vive un’esistenza lontana dagli occhi attenti delle telecamere o delle macchine fotografiche. Simone Antolini, dopo gli scatti pubblicati su Chi in cui era ritratto scambiarsi effusioni con il compagno Alessandro Cecchi Paone, era entrato in merito alla questione commentando il clamore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone – aveva detto – conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità”.

Anche le tempistiche non gli erano venute in aiuto, infatti aveva spiegato che quando la notizia era uscita lui non aveva ancora dichiarato la propria omosessualità: “Non avevo ancora esternato la mia condizione – aveva spiegato -. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”.

Studente, 23 anni, marchigiano: da sempre aiuta i genitori nel negozio di alimentari. Gli studi sono in Scienze Giuridiche e il futuro lui lo vede nella pubblica amministrazione. Sui social c’è ma, almeno su Instagram, il suo profilo è blindatissimo e privato.

Simone Antolini, com’è iniziata la relazione con Cecchi Paone

La relazione tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone ha preso il via grazie a Instagram, a raccontarlo è stato il 23enne marchigiano che, al Corriere della Sera, ha affidato i ricordi degli inizi, di quell’avvicinamento avvenuto inizialmente tramite i messaggi privati sul social. “Gli ho scritto su Instagram – ha ricordato – . Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza, avevo avuto una fidanzata per quattro anni e avevo molti dubbi. Guardando la tv in pandemia, avevo scoperto che Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”. E per quanto concerne la differenza di età, tra i due ci sono 38 anni, lui l’ha commentata affermando: “Mi fa stare bene ed è quello che importa”.

Ora i due sono tra i tanti ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, la popolare trasmissione è arrivata alla sua quarantesima edizione e per il taglio del nastro della nuova stagione sono in programma tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi anche la coppia.