Alessandro Cecchi Paone sposa Simone Antolini: “Lo faccio per Melissa”

Fonte: IPA Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Tutto pronto per il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la coppia convolerà a nozze. Il lieto evento è stato fissato al prossimo 22 dicembre a Napoli, città molto amata dal giornalista e conduttore. A officiare l’unione civile saranno il sindaco Gaetano Manfredi e la leader storica dei Radicali Emma Bonino. Testimone di Cecchi Paone sarà l’ex moglie Cristina Navarro mentre Simone ha scelto la madre. L’unione sarà in regime di separazione dei beni mentre non ci saranno confetti bensì statuine degli sposi fatte dal maestro Ferrigno di San Gregorio Armeno.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: chi è Melissa

La differenza d’età – 62 anni Alessandro Cecchi Paone, 24 Simone Antolini – non è un ostacolo per la coppia, che è molto unita e affiatata e pronta a pronunciare il sì più importante. Il divulgatore scientifico ha rivelato al Corriere della Sera il motivo che l’ha spinto ad “andare all’altare” per la seconda volta dopo il matrimonio naufragato con la spagnola Cristina Navarro nei primi anni Duemila. “Cosa mi ha convinto a sposarmi? La presenza di Melissa – ha spiegato Cecchi Paone – sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”.

“Andiamo molto d’accordo – ha aggiunto Alessandro – Adesso facciamo i turni per dormire con il padre: quando siamo tutti insieme, facciamo una notte per uno”. Ma chi è Melissa? La figlia che Simone Antolini ha avuto da un’ex fidanzata quando aveva solo 17 anni. Una bambina alla quale Cecchi Paone è molto legato, tanto che in passato non ha pubblicamente nascosto la voglia di adottare la piccola, che ritiene il giornalista a tutti gli effetti uno zio.

La proposta di matrimonio è stata fatta da Alessandro Cecchi Paone alla fine dell’estate, “quando abbiamo avuto modo di stare tutti insieme – ha confidato Simone Antolini – con mia figlia, mi mamma, la sua ex moglie, tutta la nostra famiglia allargata”. Decisiva la partecipazione a L’Isola dei Famosi, come precisato da Cecchi Paone: “In Honduras abbiamo avuto modo di stare tanto da soli, grazie anche alla complicità degli autori. Abbiamo parlato di tutto e abbiamo conosciuto anche le nostre ombre. Quando le accetti non c’è più niente che ti può dividere”.

Matrimonio Cecchi Paone e Simone: location e invitati Vip

Perché il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini verrà celebrato a Napoli? “Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto – ha svelato Cecchi Paone all’Adnkronos – e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”.

Le nozze saranno celebrate nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. A officiare l’unione civile saranno il sindaco Gaetano Manfredi e la leader storica dei Radicali Emma Bonino. “Lo avevamo chiesto anche alla segretaria del Pd Elly Schlein ma ha reagito incerta, forse l’abbiamo presa in contropiede”, ha ammesso la coppia, legata dal 2020.

Tra gli invitati non mancheranno i personaggi famosi: ci saranno, tra i tanti, Barbara D’Urso, Myrta Merlino, Vladimir Luxuria. Per Cecchi Paone si tratta del secondo matrimonio: tra gli anni Novanta e Duemila, è stato sposato per circa un decennio con Cristina Navarro, una donna spagnola con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto tanto da sceglierla come testimone delle nozze con Simone Antolini.

Alessandro Cecchi Paone: chi è Simone Antolini

Classe 1999, Simone Antolini è nato e cresciuto nelle Marche. È uno studente di Scienze Giuridiche ma per un periodo ha lavorato nell’azienda agricola di famiglia. A 17 anni è diventato padre: dall’ex fidanzata ha avuto la piccola Melissa. Simone ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone su Instagram.

Dopo un periodo di assidue chat, l’incontro a Rimini. Da allora i due non si sono più lasciati: insieme, nel 2023, hanno preso parte pure a L’Isola dei Famosi. Quando Simone è stato costretto a lasciare il reality show per un problema di salute Cecchi Paone ha preferito seguirlo e rientrare pure lui in Italia anziché proseguire l’avventura da solo.