Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono convolati a nozze. Lo avevano annunciato qualche mese fa e oggi la coppia ha detto sì, a Napoli, nella suggestiva cornice della sala della loggia al Maschio Angioino, alle ore 13.00 in punto. Una cerimonia festosa, colorata e strabordante di amore e felicità. Le prime foto dai social.

Il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Visibilmente emozionati, sorridenti e vestiti di blu. Alessandro Cecchi Paone, 62 anni, e il giovane Simone Antolini hanno fatto il proprio ingresso mano nella mano al Maschio Angioino di Napoli, dove il sindaco Giorgio Manfredi li attendeva per celebrare il rito di unione civile.

Inizialmente, si pensava sarebbe stata Emma Bonino a far da celebrante ma, impossibilitata a raggiungere la coppia di amici, la politica ha recapitato loro il proprio affetto con un video messaggio mandato in onda prima dell’inizio del rito.

“Carissimi Alessandro e Simone, auguri, ma ricordatevi sempre che innamorarsi capita, per fortuna, senza mettere troppo impegno; – le parole della senatrice – poi arriva il tempo più complicato dell’amarsi, perché richiede volontà e disciplina. Infine, subentrerà la tappa del volersi bene e arrivati fino a quel punto, vorrà dire che avete avuto una vita fortunata e felice. Nel frattempo, godetevi questa giornata, ringrazio anche il sindaco”.

Nel ruolo di testimoni, Cristina Navarro, ex moglie ancora cara a Cecchi Paone e Ilenia Antolini, cugina del giovane sposo. A portare le fedi, l’adorabile Melissa, 5 anni, la piccola figlia di Antolini e dell’ex compagna, che il giornalista televisivo ha intenzione di adottare: “Con lei siamo una famiglia”.

Gli sposi vestiti di blu

In tono con il colore del mare alle loro spalle, entrambi gli sposi hanno scelto un abito blu. Cecchi Paone una tradizionale creazione sartoriale con gilet, camicia di seta con colletto alla coreana e gemelli, firmato dall’artigiano napoletana Gianni Molaro. Simone Antolini ha scelto di farsi vestire da un proprio concittadino, lo stilista di Fermo Emiliano Bengasi. Indossa un gilet doppiopetto cangiante, con gradazioni dall’azzurro al color carta da zucchero.

Gli invitati arcobaleno

Tra gli invitati, le sorelle Pompadour, entrambe in piume, paillettes e calze a rete. L’ex concorrente del Grande Fratello vip Elenoire Ferruzzi; la contessa Daniela D’Aragona, il giornalista Roberto Gobbi e l’attore e cantante Michel Altieri. Dopo la cerimonia civile al Maschio Angioino, gli sposi proseguiranno i festeggiamenti assieme a parenti e amici. Indiscrezioni segnalano il Teatro Sannazzaro come location della festa.

Napoli, città dell’amore

Il primo fidanzato di Simone Antolini – ha confessato lui stesso – era un napoletano. A Napoli Cecchi Paone è cresciuto e insegna da oltre vent’anni, non stupisce che sia stata propria la città partenopea a essere stata scelta dalla coppia per celebrare il proprio amore.

“Abbiamo scelto Napoli perché le siamo molto legati – ha dichiarato Cecchi Paone ai giornalisti presenti alla cerimonia – è una città inclusiva e dell’amore. Da qui vogliamo mandare un messaggio importante: bisogna andare verso il matrimonio egualitario e le adozioni per gay e single. Siamo tutti uguali, lo diceva anche Piero Angela, non c’è differenza nell’amore tra coppie etero e omosessuali”.