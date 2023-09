Elenoire Ferruzzi attacca il GF e il suo “pubblico basso”: 70mila euro spariti

Fonte: IPA Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del GF

La scorsa edizione del Grande Fratello ha portato a grandi polemiche. Pier Silvio Berlusconi ha richiesto un cambiamento radicale per quanto riguarda la scelta del cast e la narrativa interna delineata dagli autori.

Si è parlato molto di concorrenti sbagliati. Questa l’espressione usata da Alfonso Signorini, che ha accettato il nuovo corso deciso dai piani alti, mirando a tutt’altro spettacolo nell’edizione 2023-24. C’è però chi si è sentito colpito particolarmente nel vivo da certe considerazioni. Parliamo di Elenoire Ferruzzi, intervistata da Fanpage, che non ha di certo avuto parole dolci per il conduttore e l’intero programma.

Attacco ad Alfonso Signorini

Quella scorsa non è stata un’edizione semplice, tanto per Alfonso Signorini quanto per i concorrenti. Numerose le polemiche e le squalifiche, con discussioni proseguite anche al termine del reality.

Tutto ciò che è andato storto è stato addossato ai concorrenti, con Verissimo che non ha neanche ospitato la vincitrice Nikita Pelizon. Una delle partecipanti più discusse è stata senza dubbio Elenoire Ferruzzi. Ha sottolineato le colpe della produzione, che ha scelto il cast e ne è quindi responsabile: “Ci sono stati dei gesti spregevoli ma abbiamo ottenuto ottimi ascolti, a differenza del cast attuale, che ha registrato un crollo”.

Come detto, Mediaset ha scelto di “incolpare” il cast ma la Ferruzzi non ci sta e spiega come siano stati prese decisioni ipocrite. Lei ha ammesso i propri sbagli ma, dice, si poteva anche non prendere in considerazione il tutto, come avvenuto per gesti “allucinanti” di altri, sottolinea, che sono stati invece coperti: “Gli interessava che quei concorrenti restassero dentro”. Peccato però che non ricordi un solo esempio concreto.

I soldi persi da Elenoire Ferruzzi

Non solo critiche a Mediaset e Alfonso Signorini, ma anche aperta polemica al programma in sé e, in qualche maniera, al pubblico. Ha definito gli spettatori del Grande Fratello “medio basso, anzi basso, neanche medio”.

Inutile quindi tentare di trasformare il reality, dal momento che da casa vogliono esattamente questo, un mix di parolacce e maleducazione. Pur lamentandosi, dice, è esattamente questo che desiderano: “Altrimenti guarderebbero Quark”.

Gli autori avrebbero inoltre imposto una sorta di copione, spingendo i concorrenti “affamati di successo” a comportarsi in un certo modo, per poi lamentarsi dei risultati. Spiega però di non avere le prove, ma ribadisce l’accusa: “Hanno spinto storie che non c’erano” (in seguito prova a spiegarsi meglio, parlando di risalto dato a certe storie più che ad altre, ndr).

Ritiene Alfonso Signorini un amico, che come tutti ha un capo e forse deve dire certe cose. Ecco la sua visione dei fatti: “Non ho rancore perché so come funziona. Non mi trova però d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso”.

Come se non bastasse, l’impatto del GF è stato devastante sul fronte lavorativo. La sua immagine doveva uscirne rafforzata ma è accaduto l’esatto opposto: “Sono stata massacrata mediaticamente. Non è arrivata alcuna tutela da parte loro. Continuo a perdere lavori, con marchi che non intendono più associarsi a me. Ho perso 70mila euro”.

E per il futuro del programma? Nessun dubbio. Si augura vada malissimo: “Devono capire che il GF nasce come reality trash. Inutile indottrinare i concorrenti, che sono tutti terrorizzati”.