“GF Vip 7”, Elenoire Ferruzzi fuori controllo, Alfonso Signorini: “Comportamento inaccettabile”

È precipitata in fretta la situazione per Elenoire Ferruzzi al Gf Vip 7. La concorrente, messa alle strette per i suoi comportamenti con Daniele Dal Moro, ha ricevuto una valanga di critiche in diretta da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. L’intento del conduttore, però, era quello di farle capire che le avversità che sta vivendo in casa, sono anche una sua responsabilità, per le sue reazioni ai flirt non corrisposti. Per metterla davanti alla realtà e farle capire i suoi errori, Signorini le ha letto il tweet, diventato virale nelle scorse ore, scritto da Vladimir Luxuria. Infine, è stato affrontato anche lo spinoso argomento delle affermazioni contro Nikita Pelizon, che hanno portato a una pesante punizione per Elenoire.

La furia di Elenoire Ferruzzi

Da preferita della Casa per settimane, a personaggio insidioso: l’evoluzione di Elenoire Ferruzzi, purtroppo, non è stata piacevole. Dopo l’iniziale scontro con Luca Salatino, per un presunto sentimento non corrisposto, e lo scivolone (chiamiamolo così) nei confronti di Marco Bellavia, l’influencer aveva capito che stava sbagliando, e aveva cambiato completamente strada con i suoi coinquilini.

Nell’ultima settimana però, il rapporto con Daniele Dal Moro, inizialmente di amicizia e complicità, si è trasformato per la Ferruzzi in altro, e quando il ragazzo le ha fatto capire di non corrispondere, ha dato il peggio di sé: insulti, urla, sfuriate in confessionale. Anche questa volta la concorrente ha messo in campo le sue sofferenze come donna trans, mai corrisposta alla luce del sole dagli uomini, ma dal raccontare la sua storia a riversare la rabbia su Daniele il passo è stato troppo breve.

“Elenoire non ho motivo di mettere in dubbio queste sofferenze – ha sottolineato il conduttore – quello che critico è il tuo legare sempre le delusioni d’amore alla realtà di transessuale”. Una posizione netta quella di Signorini, che chiede alla Ferruzzi di smetterla di trincerarsi dietro al suo passato, riversandolo su gente come Daniele che, da quando è entrato nella casa, è sempre stato al suo fianco.

Le parole di Vladimir Luxuria per Elenoire Ferruzzi

La situazione di Elenoire Ferruzzi nella casa più spiata d’Italia ha scatenato varie reazioni, come quella dell’esponente più noto del mondo transessuale in Italia, Vladimir Luxuria.

La conduttrice, con estrema lucidità ha scritto un tweet riportato da tutte le testate, e che Alfonso Signorini ha voluto far leggere alla Ferruzzi, per farle capire quanto, le sue azioni e le sue affermazioni, siano state fuori luogo: “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare – scrive Luxuria – Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso”.

Parole intelligenti, garbate e pesate, che la vippona ha dovuto accettare a testa bassa: “Io sono d’accordo con Luxuria” si è giustificata. Subito Alfonso le ha fatto notare che proprio pochi minuti prima aveva detto l’esatto contrario. “Ero molto arrabbiata – si è giustificata lei – Io personalmente ho sofferto tanto per questa situazione e sono più di 30 anni che vivo queste situazioni”.

Il caso Nikita: la punizione del GF per Elenoire

La serata è di fuoco per Elenoire Ferruzzi, che viene finalmente messa davanti a un’altra gravissima faccenda che la vede protagonista: le affermazioni su Nikita Pelizon, tacciata dalla coinquilina come una “porta iella”. Non solo, Signorini mostra a tutti i vipponi le immagini del gesto più terribile: sputare a terra al momento del passaggio della ragazza.

“Immagini e parole inaccettabili per un programma come questo” ha tuonato il conduttore, che subito dopo ha svelato la punizione per quelle scene che hanno sconvolto il web. Infatti, Elenoire Ferruzzi è finita da sola a un televoto flash, ed è stato il pubblico a decidere il suo destino nella casa.

Il pubblico sovrano ha deciso di eliminare Elenoire Ferruzzi con il 90% dei voti.