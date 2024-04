Si riparte per l’Isola dei Famosi. I naufraghi sono pronti per sbarcare per l’Honduras, con il consueto tuffo dall’elicottero, e con una conduttrice d’eccezione che è alla sua prima prova nel ruolo. Vladimir Luxuria, con la collaborazione degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, oltre che dell’inviata speciale Elenoire Casalegno, accompagna i concorrenti lungo un’avventura che ha vissuto in prima persona in una doppia veste, sia come opinionista che come partecipante, arrivando perfino alla vittoria.

Anticipazioni dell’8 aprile di Isola dei Famosi

La formula della nuova edizione di Isola dei Famosi si potrebbe definire affine a quella del Grande Fratello, in cui è stata prevista la partecipazione di concorrenti Vip e persone comuni che possano avviare dinamiche diverse da quelle che abbiamo visto in passato. Si rinnova inoltra anche il parterre di opinionisti che – sempre sulla scia del reality condotto da Alfonso Signorini – propone un giornalista del Tg5 affiancato da Sonia Bruganelli. Fuori anche Alvin, volto storico in diretta dall’Honduras, in favore di un’entusiasta Elenoire Casalegno che parte alla volta di Cayo Cochinos per supportare i concorrenti.

A naufragare, già dalla puntata dell’8 aprile, saranno: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Come in ogni stagione, i naufraghi sono chiamati ad affrontare prove di forza e di sopravvivenza. Il vero scoglio è certamente la fame, che si farà sentire con l’avanzare delle settimane, ma l’obiettivo rimane quello della vittoria finale. Il montepremi è di 100000 euro, ma la metà di questa cifra sarà devoluta in beneficenza e a un ente scelto dal vincitore.

Quando va in onda l’Isola dei Famosi

Il reality di Canale5 prende il posto del Grande Fratello, nella sua storica collocazione del lunedì e in quella del giovedì. La durata è certamente minore rispetto a quella torrenziale dello show che si è concluso con la vittoria finale di Perla Vatiero, viste le condizioni estreme del gioco, ma il bello della diretta è assicurato.

La prima puntata va in onda l’8 aprile dalle 21,25, comunque dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, mentre la seconda diretta è prevista per giovedì 11 aprile sempre alla stessa ora. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale ma in studio non è previsto uno spazio in cui si testi il sentiment del pubblico da casa.

Il televoto è l’unico sovrano. E sono infatti i telespettatori a decidere chi dei naufraghi meriti di rimanere in gioco dopo aver ricevuto le nomination dei loro compagni. Potrebbe essere previsto un atollo secondario in cui allocare i concorrenti eliminati, secondo le formule viste negli anni passati, mentre sono certamente attese le prove di forza che permetteranno loro di avere dei premi, oltre all’immunità e al cibo extra che è uno degli elementi richiestissimi dai concorrenti. La diretta di Isola dei Famosi è inoltre visibile in contemporanea su Mediaset Infinity e fruibile on demand anche nei giorni successivi.