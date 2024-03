Fonte: IPA Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Sono trascorsi 197 giorni da quell’11 settembre 2023 che ormai sembra talmente lontano da ricordare a malapena i volti di alcuni dei concorrenti che hanno varcato la soglia della Casa. Il Grande Fratello è giunto al suo gran finale e, come da tradizione, il conduttore Alfonso Signorini ha dedicato alcuni momenti speciali agli ultimi inquilini pronti a contendersi l’ambito premio. Tra le papabili vincitrici, da mesi in testa ai sondaggi, c’è Beatrice Luzzi che questa sera ha ricevuto la visita più bella. Quella dei figli ma soprattutto quella dell’ex marito Alessandro Cislin, che ha speso per lei le parole più belle.

Beatrice Luzzi, un pilastro di questo Grande Fratello

Alfonso Signorini l’ha definita una “concorrente anomala” nella storia del Grande Fratello. Non sta a noi dire se sia o meno il termine giusto, ma senza alcun dubbio Beatrice Luzzi è riuscita a lasciare il segno in questa edizione del reality show. Lo ha dimostrato superando di volta in volta il televoto, salvata ripetutamente dal pubblico che ha decretato fosse la prima finalista, ma soprattutto superando drammi personali e tutt’altro che felici.

La morte del padre, i continui litigi con i coinquilini, le tensioni e le parole da non ripetere che l’hanno colpita nel suo essere donna, professionista, madre. Tutte cose recenti che in questa finale del Grande Fratello hanno perso nervo, lasciando il posto alle emozioni, quelle belle, che ogni finalista vive come da tradizione nell’ultima puntata del reality.

Beatrice Luzzi commossa per le parole dell’ex marito Alessandro

Nel caso della Luzzi, a sorprenderla ancora una volta sono stati i figli pronti a sostenerla – questa volta dal vivo – ma anche l’ex marito Alessandro Cislin, che abbiamo già avuto modo di conoscere proprio nell’ambito del GF.

“Sei ancora più strepitosamente bella di quando sei entrata – le ha detto -, con qualche segno di stanchezza, però bellissima. Da domani leggerai e sentirai la marea umana di affetto e identificazione viscerale che hai ricevuto in questi mesi. Molte persone si sono sentite aiutate da te. Tutta quella tenacia che hai messo quella ricerca di verità, schiettezza e bellezza ci ha sostenuto, noi, la tua famiglia, ogni giorno. Tu hai fatto un’avventura di sei mesi e mezzo ma non sei mancata neanche uno, ci siamo sentiti rafforzati da te, da come hai percorso questa incredibile avventura e ci siamo sentiti migliori con la spinta di fare anche noi meglio”.

“Hai superato te stessa”, ha concluso Cislin. La riprova di un legame indistruttibile tra due ex coniugi che hanno costruito insieme una famiglia, salvo poi rendersi conto che fosse necessario dividere le proprie strade. Beatrice Luzzi e l’ex marito non si sono mai separati del tutto, in fondo, per il bene dei due figli ma anche per uno spontaneo senso di appartenenza, dei più puri possibili. “Siete l’esempio che le famiglie allargate non smettono mai di amarsi” ha ammesso il conduttore. Ben detto, Alfonso.

Grande Fratello, chi è il vincitore di questa edizione

In aggiornamento…