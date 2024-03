Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Finisce la corsa del Grande Fratello, a sei mesi dalla prima puntata che ha segnato il ritorno alle origini del reality show più longevo della storia della tv. L’antesignano del genere giunge alla finale il 25 marzo, un po’ prima di quanto era stato preventivato, e il toto-vincitore è già partito. I nomi di alcuni dei finalisti sono noti, a partire da quello di Beatrice Luzzi seguito da Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero e Simona Tagli mentre gli altri concorrenti ancora in Casa si stanno giocando il tutto per tutto per staccare un biglietto e partecipare all’intera puntata conclusiva.

Grande Fratello sondaggi, chi vincerà?

Il testa a testa è tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, amatissima dal pubblico per la sua personalità ma anche per la sua tormentata storia d’amore con Mirko Brunetti. La vittoria dell’attrice romana è invece più scontata. È stata la prima finalista scelta dal pubblico e una delle più votate tra i preferiti di quest’edizione. Non è quindi difficile presupporre che potrebbe essere proprio lei a trionfare nella finale del 25 marzo, con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli al banco dei social.

Perla Vatiero non è però da meno. Entrata in gioco in corsa, ha saputo conquistare velocemente gli altri concorrenti e si è ritagliata un posto di tutto rispetto all’interno di un gruppo che comunque era tutt’altro che formato. È anche responsabile della più grande spaccatura interna al cast, diventando inconsapevolmente la leader dei giovani. A fare il tifo per lei, fuori dalla Casa, c’è Marco Maddaloni, che le ha dedicato parole bellissime al momento della sua uscita volontaria dal gioco e avvenuta dopo il lutto per la scomparsa di suo suocero.

Chi sarà l’ultimo finalista

I sondaggi sono aperti per decidere chi sarà l’ultimo finalista di quest’edizione del Grande Fratello. Secondo i numeri comparsi su ForumFree, sul nome sembrano non esserci dubbi. A salvarsi dall’ultima eliminazione potrebbe essere Sergio D’Ottavi, votato dal 56,08% degli utenti. Seguono Letizia Petris e Greta Rossetti, rispettivamente dal 28,06% e dal 14,94%. Potrebbe quindi essere lui l’ultimo finalista di quest’edizione, insieme a Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Simona Tagli.

I giochi sono quindi molto vicini alla loro conclusione ma non è detta l’ultima parola. La storia del reality ci ha insegnato a non dare nulla per scontato e non individuare il vincitore nel nome del super favorito. Dopotutto, quest’edizione è stata molto diversa da quelle precedenti, con un ritorno al passato che ha comportato l’introduzione dei concorrenti nip che hanno aggiunto qualcosa in più alle dinamiche e alla storia del programma.

Non c’è neanche il rischio che il reality show venga cancellato dalla prossima stagione televisiva, dato che i casting sono già iniziati. A svelarlo era stata Rebecca Staffelli durante una delle dirette, dopo che il conduttore aveva lasciato intendere che tutte le voci circolate sulla possibile cancellazione dello show erano da considerarsi assolutamente infondate. La finale va in onda su Canale5, dalle 21,30, e in contemporanea in streaming sul canale Mediaset Infinity.