Grande Fratello è giunto alla 32esima puntata e, ancora una volta, al centro dell’attenzione c’è stata lei: Beatrice Luzzi, la “regina” della Casa che sin dal primo minuto ha attirato le simpatie di alcuni e le critiche di altri. Un personaggio divisivo, senza dubbio, ma che ha dimostrato di saper affrontare e superare a testa alta anche i momenti più complicati, conditi da offese e vessazioni spesso del tutto gratuite. Ma c’è stata una novità: Perla Vatiero, entrata come ex fidanzata di Mirko Brunetti, sembra stia provando a scalzarla dal suo “trono”. È scontro tra “regine”, ha dichiarato a pieni polmoni Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Perla Vatiero alza la voce contro Beatrice Luzzi

“Adesso le Queen sono due, oltre a Beatrice anche Perla che ha tirato fuori un carattere molto tosto e che si è stancata di restare in un angolino a osservare”, ha affermato Alfonso Signorini all’inizio della puntata di Grande Fratello andata in onda martedì 23 gennaio (dopo un cambio di programmazione, l’ennesimo).

Sembra che la concorrente entrata in gioco come ex fidanzata di Mirko Brunetti e, alla fine, rimasta nella Casa più spiata d’Italia con l’altra ex di quest’ultimo, Greta Rossetti, abbia cominciato a essere un tantino insofferente nei confronti di coinquilini e situazioni ben specifici. Passano le settimane ed è inevitabile che montino tensioni e disagi personali, talvolta in modo spontaneo e altre volte per pura strategia (che non manca mai nei reality).

Dopo aver intavolato una accesa lite con Stefano Miele, colpevole di un’uscita infelice nei confronti della amica-nemica Greta Rossetti, Perla Vatiero ha rincarato la dose contro quella che viene considerata da molti telespettatori la “regina” di questo Grande Fratello, sempre al centro di elogi ma anche di mille polemiche, Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, lo scontro tra “regine” (per una lavatrice)

Ci si aspetterebbe di ascoltare discorsi di un certo tipo, quantomeno ragioni pregnanti e sufficienti per prender fuoco e accendere la discussione. Ma si sa, talvolta al Grande Fratello si litiga anche per un bicchiere poggiato male sul tavolo. Ne abbiamo viste di tutti i colori nel corso delle edizioni, anche prima dell’era-Signorini.

Stavolta a causare discordia tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi è stata una lavatrice. La prima ha letteralmente bombardato la seconda di un fiume in piena di parole e accuse, dopo esser stata convocata insieme a lei in separata sede dal conduttore. L’attrice, invece, ha sostenuto con non poca perplessità – “Sono pietrificata”, ha commentato in diretta – di avere di fronte un’interlocutrice che non perde tempo per esagerare, pur di creare scompiglio.

“Ha degli atteggiamenti nei confronti della Casa poco attenti al bene comune, non la vedo responsabilizzata, fa dei percorsi tutti suoi”, ha detto la Luzzi. E ancora: “Lei dà per scontato che gli altri siano al suo servizio, anche i suoi più cari amici fanno queste battute (…) Lei fa molto poco e quello che fa lo fa un po’ per finta”. La discussione con Perla, neanche a dirlo, si è protratta all’infinito, anche durante la pubblicità. Intanto sui social i telespettatori si sono divisi.

Perla Vatiero al Grande Fratello, il giudizio di Cesara Buonamici

Che nel comportamento di Perla Vatiero ci sia una sorta di “strategia”? È stata di quest’avviso Fiordaliso, che ha ribadito come secondo lei sia una astuta giocatrice: “È brava a giocare, ha un grande carisma e vuole arrivare fino in fondo“, ha affermato.

Ma Cesara Buonamici, opinionista di questa edizione del Grande Fratello, ha tenuto a precisare qualcosa di piuttosto scontato: “Alzi la mano chi è lì e non pensa a fare qualcosa che possa piacere al pubblico per vincere o perlomeno per arrivare in finale (…) Siete tutti inquilini e tutti giocatori, siete lì per perdere?“.