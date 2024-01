Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello salta, ancora una volta. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al consueto appuntamento di inizio settimana per lasciare spazio alla partita di Supercoppa, che fa cambiare la programmazione. La modifica arriva dopo moltissimi stravolgimenti di palinsesto, avvenuti da settembre fino a gennaio, che comportano uno slittamento della puntata in una data che è già stata decisa.

Perché salta il Grande Fratello del 22 gennaio

Il calendario fittissimo della Supercoppa travolge anche il Grande Fratello. Dopo aver toccato Avanti un altro!, Ciao Darwin e Striscia la notizia, il torneo fa saltare il reality presentato da Alfonso Signorini che però viene recuperato subito. Contrariamente alle altre occasioni, infatti, le storie dei coinquilini del loft di Cinecittà vanno in onda martedì 23 gennaio, in una collocazione inconsueta per il programma che comunque riesce a garantire la prima diretta della settimana in tempi ragionevoli.

Torna anche il doppio appuntamento, molto amato dal pubblico, con la diretta del giovedì. Una scelta coraggiosa, vista la controprogrammazione di Rai1 che schiera Doc – Nelle tue mani 3, ma non è più il momento di scappare. Dopo gli inizi difficoltosi, infatti, lo show ha iniziato a recuperare terreno ed è oggi in linea con le aspettative aziendali, che ha puntato moltissimo sul rinnovamento di un titolo storico del palinsesto di Canale5.

Quando va in onda la finale

Non ci sono date certe, ma mancano ancora molti mesi prima di conoscere il vincitore del Grande Fratello. Si parla di aprile, esattamente come un anno fa, ma la Rete ha tenuto per sé ogni sicurezza che riguarda la finale. I nuovi ingressi hanno inoltre sconvolto gli equilibri, insieme al rientro in Casa di Beatrice Luzzi dopo la morte del padre, ed è difficile capire chi possa essere il preferito dal pubblico in uno scenario così eterogeneo.

Le scelte di Mediaset, fino a ora, si sono invece rivelate corrette. Il Grande Fratello è tornato alle origini, con diverse persone comuni e gli immancabili Vip, veri responsabili delle dinamiche più interessanti del programma. Basti pensare a Beatrice Luzzi, che accentra su di sé gran parte dell’attenzione, ma anche a Massimiliano Varrese, verso il quale si è scatenato un vero e proprio sentimento di amore-odio da parte degli inquilini e del pubblico, che lo critica ma non riesce a fare a meno di lui.

Grande rivoluzione, poi, anche in studio. Confermato Alfonso Signorini, che è tornato alla guida del reality dopo i successi riscossi negli anni passati. Al suo fianco, c’è un’opinionista d’eccezione. Si tratta di Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del Tg5 nonché direttrice ad personam, che sta dimostrando di avere il carattere giusto per essere una commentatrice di prim’ordine. Abolita la doppia poltrona, l’opinionista è quest’anno una voce unica e molto attenta al carattere degli inquilini, che segue con piacere anche oltre la diretta. È cambiata anche la commentatrice social, che ha preso il posto di Giulia Salemi. A raccogliere il sentiment è, da quest’anno, Rebecca Staffelli, apprezzata speaker radiofonica e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia.