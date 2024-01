Beatrice Luzzi si è sentita in colpa per essere stata alla Spa con i suoi coinquilini del "Grande Fratello" nelle ore in cui veniva sepolto il padre

Non è un bel momento per Beatrice Luzzi. La concorrente del Grande Fratello, che ha appena perso il padre Paolo, è uscita dalla Casa per stare con la sua famiglia proprio nel giorno della sepoltura e, quando è rientrata, si è recata alla Spa con i compagni per godere del permesso premio concesso dal programma. Un momento di relax che si sono guadagnati dopo 4 mesi di permanenza all’interno del gioco ma che sembra non aver fatto bene all’attrice romana, che invece è scoppiata in lacrime pensando ai suoi cari che, fuori dal reality, stanno vivendo un grande dolore.

Perché Beatrice Luzzi ha chiesto scusa alla sua famiglia

“Vorrei fare un appello alla mia famiglia. Vorrei scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa nella quale non ho avuto voce in capitolo, scusatemi. Mi dispiace tanto, veramente troppo”, ha spiegato Beatrice Luzzi, che avrebbe voluto trascorrere questo tempo insieme alla famiglia e che l’ha spinta a non arrendersi e tornare in gioco, anche dopo la scomparsa di suo padre avvenuta il 3 gennaio 2024.

La scena trasmessa dal tugurio è stata inoltre tagliata, proprio come ha spiegato successivamente l’attrice romana all’amica Fiordaliso: “Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…”. La regia avrebbe così staccato per permetterle di riprendersi e tornare dai suoi compagni.

Il rapporto con Vittorio Menozzi

L’amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si è fortificata proprio dopo il rientro in gioco dell’attrice. Lui le ha infatti confidato di aver sentito molto la sua mancanza, avvicinandola a sé e confortandola in questo periodo di dolore. Il loro legame sta crescendo di giorno in giorno e ha attirato l’attenzione del resto dei coinquilini della Casa, in particolare di Rosy Chin, che l’ha stuzzicata facendole credere di aver dormito con Vittorio. Pare inoltre che l’attrice si sia lasciata andare a una vera e propria scenata di gelosia, intervenendo perfino sui posti a tavola.

Di certo, quando si tratta di Beatrice si scaldano gli animi. Fin dall’inizio, è stata la concorrente che maggiormente ha attirato l’attenzione su di sé. Da un lato per la sua capacità di creare dinamiche e, dall’altro, per la sua intelligenza brillante che piace moltissimo al conduttore Alfonso Signorini. La sua uscita dal Grande Fratello aveva inoltre destato preoccupazione nel pubblico, che senza di lei iniziava a sentirsi disorientato.

La sua decisione di rientrare arriva proprio dalle ultime parole di suo padre Paolo, che l’aveva incoraggiata a non arrendersi e continuare con il suo percorso. A rivelarlo è stata lei nella lunga lettera che ha scritto ai suoi compagni al momento del ritorno in Casa, spiegando le ragioni che l’hanno convinta a tornare in gioco. La strada per la finale è ancora molto lunga e il percorso pieno di insidie: chi arriverà a spegnere le luci del Loft di Cinecittà?