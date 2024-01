Beatrice Luzzi abbandona la Casa del Grande Fratello, sebbene temporaneamente. Per l’attrice romana, star di Vivere e altri sceneggiati, sta ormai diventando una triste abitudine: prima è uscita per stare vicina al padre che doveva sottoporsi a un delicato intervento, poi per la sua scomparsa e ora – dalle 10 del 17 gennaio – è uscita dal loft di Cinecittà per raggiungere ancora la sua famiglia. A rivelarlo è stata proprio lei a Vittorio Menozzi, dopo che l’aveva sentita rivolgersi alla mamma senza specificarne i motivi.

Perché Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello

“Mamma, domani ci sono. Sono con voi. Alle 10, ci sono”, ha detto a gran voce Beatrice Luzzi, attirando così l’attenzione del concorrente Vittorio Menozzi al quale ha spiegato: “Sono con mia mamma e con la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra, poverino. Lui voleva essere cremato ma poi, per una serie di motivi, è andata così”.

Sembra comunque che la sua uscita delle mura della Casa del reality sia davvero di breve durata. È di certo temporanea, diversamente da quanto poteva sembrare la prima e la seconda volta, e ha temporaneamente lasciato il gioco per stare vicina alla sua famiglia che sta vivendo un momento di grande dolore. Lei ha deciso di rientrare proprio per onorare la memoria di suo padre, Paolo Luzzi, che l’aveva invitata a non arrendersi e si era detto molto orgoglioso di lei.

Il rientro dopo la scomparsa del padre Paolo

Si tratta della terza uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello nel giro di poche settimane. La prima volta, a dicembre, per stare vicina al padre che si era sottoposto a un intervento che aveva superato, poi per la sua scomparsa il 3 gennaio. L’attrice ha poi scelto di proseguire con il suo percorso all’interno del programma per non lasciare niente d’incompiuto: “È la seconda volta che vi lascio. Nell’incertezza e improvvisamente: mi dispiace. Purtroppo è successo quello che sapete. Sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che è stata una decisione difficilissima. Quella di capire cosa era meglio fare. Allora mi sono ricordata le parole di mio padre nell’ultimo incontro che abbiamo avuto a Natale, quando mi ha detto: questa volta Bea non mollare come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dove riesci”.

E così, proprio per non venire meno alla promessa fatta a suo padre, ha deciso di rientrare in gioco: “Cercando di rappresentare al meglio quei valori con cui loro mi hanno cresciuta, che sono i valori di responsabilità individuale e collettiva, di libertà e di rispetto per sé e per gli altri. Quindi spero che tutti noi si riesca a fare un passo avanti, un passo in alto, anche sulla scia di questo dolorosissimo evento che è capitato a me e credo a tutti noi perché alla fine ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua”. Il suo rientro, comunque, non ha mancato di generare diverse polemiche e riaccendere i vecchi scontri che si erano placati con la sua uscita.