Al via la nuova e attesissima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria. Una bella prova per colei che ha vissuto il reality show praticamente in tutte le vesti possibili: dapprima è stata naufraga, aggiudicandosi la vittoria nel 2008, poi anche opinionista per volere di Alessia Marcuzzi. Adesso la nuova avventura, iniziata con evidente emozione ma con la consapevolezza di avere tra le mani una grande responsabilità ed eredità. Non a caso Luxuria ha aperto la prima puntata dell’Isola citando chi l’ha preceduta, con un pensiero particolare per la conduttrice di cui ha preso il posto, Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria, le parole per Ilary Blasi

L’ingresso in studio sulle note di Circle of Life (in italiano Il cerchio della vita), celebre brano della colonna sonora de Il Re Leone. Di bianco vestita, elegante come sempre, la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi ha esordito con tanta emozione nel cuore e nella voce, la stessa che si rispecchia nelle sue prime parole.

“Grazie, benvenuti all’Isola dei Famosi versione 2024. Grazie di questo applauso sulla fiducia, anche per me è un po’ una prova. Oggi mi sento messa in gara, quindi oggi sono una naufraga ufficiale dell’Isola dei Famosi. Questa è una trasmissione quindi mi piacerebbe tanto trasmettervi la stessa emozione che sento (…) Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo“, ha detto citando poi i naufraghi che compongono il cast di questa edizione. “Tutti hanno una storia da raccontare e noi vi racconteremo le storie dei nostri naufraghi”, ha aggiunto.

Ripercorrere la storia dell’Isola è stato inevitabile per Luxuria, che del reality ha fatto parte in più occasioni e ricoprendo ruoli diversi prima della consacrazione alla conduzione. “Voglio salutare tutte le conduttrici che mi hanno preceduto, a cominciare da Simona Ventura con la quale sono stata naufraga, e poi Nicola Savino, la mia amica Alessia Marcuzzi che mi ha voluto come opinionista”. Pensavate che sarebbe mancato un riferimento all’ultima conduttrice dell’Isola? Ovviamente no: “Ieri ci siamo sentite, so che stai lì divanata divinamente – ha detto rivolgendosi alla Blasi -. Grazie per tutte le belle parole che mi hai detto, di incoraggiamento. Ciao Ilary!“.

Un pensiero, infine, anche per l’inviato più amato di sempre, diventato negli anni un vero e proprio simbolo del reality ambientato in Honduras lasciando un vuoto nel cuore dei telespettatori: “Voglio salutare col cuore un grandissimo inviato dell’Isola dei Famosi. Un bacio Alvin“.

Primo colpo di scena all’Isola dei Famosi

Sembrava un inizio un po’ monotono – visto che è stato dedicato ai lanci dall’elicottero dei vari naufraghi – ma Vladimir Luxuria aveva una bella sorpresa in serbo per i telespettatori. Sulla scia di quanto accaduto nell’ultima edizione del Grande Fratello, la conduttrice ha svelato che da ben due giorni un piccolo gruppo di naufraghi ha già iniziato l’avventura in Honduras.

“Per la prima volta nella storia dell’Isola una piccola comunità di naufragi ha iniziato il reality due giorni prima della messa in onda d’esordio – ha annunciato la conduttrice -. I famosi sono totalmente ignari della presenza dei non famosi (…) Hanno già vissuto due giorni da naufraghi a tutti gli effetti, l’hanno organizzata e hanno deciso le regole, quindi i famosi dovranno adattarsi”.

Alvina Verecondi Scortecci, la contessina che vive in una meravigliosa villa che porta il suo cognome e vive di “aperitivi, salmone e burro”, il pescivendolo Peppe Di Napoli, il poeta bohémienne Pietro Fanelli che si sente “un’opera d’arte ambulante” e la modella Khady Gueye. Lasciati nella soleggiata Playa Espinada, i quattro non famosi all’insaputa dei “VIP” si sono destreggiati in una prova che hanno superato donando loro l’immunità, ma anche un altro vantaggio: il secondo benefit che hanno vinto è la possibilità di mandare direttamente in nomination uno dei famosi, come ha spiegato Luxuria.