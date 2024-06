Chi vince l’Isola dei Famosi: i sondaggi ribaltano le previsioni

Fonte: IPA Edoardo Stoppa e Aras Senol

La finale dell’Isola dei famosi andrà in onda stasera, mercoledì 5 giugno, in prima serata, su Canale 5, e verrà decretato il vincitore di questa edizione. Per alcuni la sorte dei naufraghi è già decisa, per altri invece la partita è tutta da giocare: ecco cosa dicono i sondaggi sull’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi, sondaggi del 5 giugno 2024: chi vince

Cala il sipario sulla 18esima edizione dell’Isola dei Famosi: tra defezioni, ritiri, squalifiche e infortuni è arrivato il momento della finale del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Un’edizione poco fortunata, che non ha certamente lasciato il segno, con gli ascolti più bassi di sempre.

Durante la semifinale Karina Sapsai – proprio come anticipato dai sondaggi – e Matilde Brandi hanno abbandonato l’Honduras, lasciando sei naufraghi a battersi per la vittoria: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Samuel Peron.

La puntata si aprirà con un televoto flash, che vedrà battersi Aras Şenol ed Edoardo Franco e che restringerà quindi la sfida finale a soli cinque concorrenti. Il favorito è l’attore turco, con oltre il 75% delle preferenze.

Dopo la prima eliminazione, la gara sarà tra i cinque concorrenti superstiti: stando ai sondaggi di Fanpage, per il pubblico il vincitore di questa edizione è proprio Aras Şenol, che guida le proiezioni con il 38% dei voti. Alle sue spalle il secondo classificato è Artur Dainese, con il 21% delle preferenze.

A seguire ci sono invece Alvina Verecondi Scortecci (all’11%), mentre Samuel Peron ed Edoardo Stoppa sono entrambi al 10%. Eppure l’ex inviato di Striscia la notizia resta al top dei pronostici, dato che è considerato dai bookmaker il vincitore designato della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Bisognerà aspettare stasera per scoprire chi trionferà e si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro (metà da devolvere in beneficenza).

Vladimir Luxuria e il bilancio di questa edizione

Nelle ultime ore la conduttrice del survival show di Mediaset si è ritrovata nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni a Casa Sdl, dove ha ammesso di non aver mai chiesto di condurre il programma. “Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di… Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede”.

La conduttrice si è anche ritrovata a dover combattere una grande sfida, quella di dover condurre una trasmissione in pieno cambio editoriale: “Mi sono ritrovata a condurre un’Isola dei Famosi nuova dove non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea più sobria. Anche questa è stata una difficoltà”.

Ovviamente le sue parole hanno alimentato non poche polemiche sui social, tanto che Vladimir Luxuria ha dovuto chiarire la sua posizione e mettere a tacere ogni discussione: “Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Ma io sono una persona sincera, schietta e quindi grazie, grazie, grazie e ci vediamo alla finale dell’Isola“.

Dove vedere la finale dell’Isola dei Famosi 2024

La puntata finale dell’Isola dei Famosi va in onda stasera 5 giugno 2024, con la conduzione di Vladimir Luxuria; Sonia Bruganelli e Dario Maltese tra gli opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, e si può vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.