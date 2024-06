Sondaggi Isola dei Famosi, chi sarà eliminato stasera 2 giugno

Fonte: IPA Karina Sapsai

Sta ormai per terminare questa edizione dell’Isola dei Famosi, che ha arrancato per tutta la stagione con ascolti non esattamente entusiasmanti. È infatti arrivato il momento della semifinale del survival show, in onda domenica 2 giugno, che chiuderà in anticipo rispetto a quanto preventivato.

Dopo la doppia eliminazione a sorpresa della scorsa puntata restano solo otto naufraghi in gioco, con Edoardo Stoppa che è riuscito a conquistare un posto in finale. Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai sono in nomination e quindi a rischio eliminazione. Chi riuscirà a superare indenne il televoto?

Isola dei Famosi, sondaggi del 2 giugno 2024: chi rischia

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi sono state due le eliminazioni: a lasciare l’Honduras sono state Linda Morselli – proprio come preventivato dalle preferenze del pubblico – e a sorpresa anche Khady Gueye, che ha abbandonato il gioco dopo un televoto flash annunciato da Vladimir Luxuria.

Adesso sono otto i naufraghi che si contenderanno il loro posto in finale, tranne Edoardo Stoppa, che vincendo la sfida con Matilde Brandi e diventando nuovo leader ha già conquistato il suo. E sono tre i concorrenti più a rischio: in nomination sono infatti Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai.

Sebbene sia il più odiato del gruppo, secondo i sondaggi di ForumFree, Artur Dainese continua a essere il favorito numero uno: il modello di origini ucraine non smette di essere uno dei candidati alla vittoria, con il 49% delle preferenze, facendo il pieno dei consensi anche sui social.

A seguire c’è il “rivale” Samuel Peron, che è dato al 34% nelle proiezioni, mentre Karina Sapsai – l’ultima arrivata a Cayos Cochinos – rischia di lasciare l’isola con il solo 17% dei voti a un passo dalla finale.

Nella scorsa puntata ad abbandonare il gioco sono state Linda Morselli e Khady Gueye: se da un lato l’ex fidanzata di Valentino Rossi non è riuscita a lasciare il segno, dall’altro non è piaciuta l’eliminazione della modella, rimasta in gara con Artur Dainese. La sua esclusione dal gioco infatti è stata accolta in studio tra fischi e grande malcontento, visto che il modello è stato apostrofato in più di un’occasione “spocchioso e arrogante”.

Ma gli spettatori dietro lo schermo hanno un’opinione diversa: Artur infatti è l’unico ad aver dato un po’ di “pepe” a questa edizione, e infatti è stato premiato dal pubblico. Potrebbe essere lui il vincitore dell’edizione meno memorabile dell’Isola dei Famosi?

Quando chiude l’Isola dei Famosi

Non è stata di certo una delle edizioni più fortunate del reality show: il programma condotto da Vladimir Luxuria quest’anno non è stato premiato dagli ascolti, di puntata in puntata sempre più bassi.

Un’occasione sprecata per la conduttrice – che lo scorso anno era opinionista – e che andrà incontro a una interruzione della trasmissione: L’Isola dei Famosi infatti in onda fino a mercoledì 5 giugno, chiudendo i battenti in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Del resto questa edizione non ha mai brillato per numero di spettatori: le dinamiche troppo deboli in Honduras non hanno conquistato il pubblico, tanto da accelerare la fine dello show dal 9 al 5 giugno.