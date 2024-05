Isola dei Famosi, le pagelle di ieri sera: Artur il più odiato (8), Aras dal cuore d’oro (10)

Manca una settimana alla conclusione di questa edizione dell’Isola dei Famosi e, com’è naturale che sia, i naufraghi sentono sempre più la tensione. Tutti vogliono arrivare in finale, inutile negarlo, con l’unica differenza che c’è chi più di altri non nasconde il fatto di voler vincere a tutti i costi. E sì, parliamo di Artur Dainese che, salvato da ben due televoti in puntata, si è aggiudicato la medaglia di vero stratega di questa edizione. Gli altri naufraghi continuano ad andargli contro, incluso l’opinionista Dario Maltese. Alla fine sarà davvero la strategia giusta?

Tutti contro Artur Dainese, voto: 8

C’è poco da fare: Artur Dainese non piace ai suoi compagni naufraghi che continuano a nominarlo, imperterriti, di puntata in puntata. Anche durante la diretta del 29 maggio non gli hanno risparmiato aspre critiche, a cominciare da Samuel Peron che lo ha definito “un pastore travestito da agnello”. Perché “pecora” sarebbe troppo poco.

Eppure il bel modello ha dimostrato di avere dalla sua parte il pubblico che, ancora una volta, lo ha salvato sia dalla prima che dalla seconda eliminazione. “Mi hanno puntato dall’inizio, non piaccio per qualcosa, mi stanno nominando ogni settimana”, ha detto piccato rispondendo alle reaction dei compagni di avventura (che immediatamente lo hanno rimandato al televoto).

“Caro Artur, ma a questo punto non sarebbe meglio essere un po’ più collaborativo con i tuoi compagni? Così li zittisci con i fatti” gli ha suggerito Dario Maltese, seguito da una Sonia Bruganelli che ha rincarato la dose: “Dalla prima puntata sei entrato spocchioso e arrogante, poi ti sei reso conto che questa cosa non andava”. Non piacerà a naufraghi e opinionisti, ma certamente il pubblico lo ha premiato. La strategia potrebbe portarlo lontano.

Dario Maltese minaccia di lasciare lo studio, voto: 5

A proposito di opinionisti, Dario Maltese proprio in merito al modello stavolta ha avuto una reazione un tantino eccessiva. Prima che si conoscesse l’esito del televoto iniziale, il giornalista nuovo arrivato nel cast dell’Isola ha minacciato di lasciare lo studio se Artur avesse incontrato ancora una volta il parere favorevole del pubblico. Cosa che, di fatto, è accaduta nella prima parte della puntata. Maltese ha fatto la voce grossa ma alla fine è rimasto esattamente dov’era: sulla poltrona da opinionista. Anche meno.

La rivincita di Edoardo Stoppa, voto: 8

Scorrendo qua e là i commenti dei telespettatori sui social, sembra che la vittoria di Edoardo Stoppa sia ormai una certezza. È pur vero che non si può mai dire e che, come capitato in altre edizioni (anche di altri reality), il televoto può sempre sorprendere e avere risvolti inaspettati. Ma la verità è che, almeno per il momento, Stoppa è stato il naufrago perfetto: disponibile con i suoi compagni, un uomo che si dà da fare senza mai risparmiarsi, che affronta con coraggio le prove (superandole, in gran parte), che è stato leader e con umiltà non ha smesso di andare avanti. Nonostante gli acciacchi e, non da meno, nonostante la profonda nostalgia di casa. Ha superato indenne il suo unico televoto, diventando subito leader del gruppo. Merita certamente di arrivare in finale.

Linda Morselli eliminata (ma nessuno se n’è accorto), voto: 4

Il primo televoto di puntata ha decretato l’eliminazione di Linda Morselli, entrata quasi alla fine dei giochi. Ex Miss Eleganza a Miss Italia, ex ombrellina della Moto GP, ex fidanzata di Valentino Rossi. E adesso anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Non è stata certamente una concorrente che ha lasciato il segno nonostante abbia continuato fino all’ultimo a ribadire la sua capacità di portare allegria al gruppo. Sarà che forse il tempo è stato troppo poco per farsi conoscere.

Aras Şenol naufrago dal cuore d’oro, voto: 10

È entrato come la quota Terra Amara dell’Isola, ma ne è uscito nel modo più decoroso possibile. Aras Şenol è un ragazzo dal cuore d’oro, una persona gentile e di sani principi che nel gioco si è sempre fatto valere ma senza mai scavalcare gli altri. Anzi, tutt’altro. Lo ha dimostrato, in ultimo, quando durante la prova contro Khady Gueyè si è scusato coi famigliari della ragazza per non averla potuta aiutare. Aras era già un beniamino del pubblico ma di sicuro adesso ha conquistato il cuore di moltissimi fan in più, naufraghi inclusi.