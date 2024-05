Isola dei Famosi, Artur è ancora salvo. Dario Maltese: “Mi alzo e me ne vado”

Artur Dainese è stato salvato per ben due volte dal pubblico dell'Isola, scatenando la reazione esagerata dell'opinionista Dario Maltese (e fischi in studio)

Il tempo stringe e i naufraghi lo sanno bene. L’Isola dei Famosi 2024 è giunta quasi al termine e, come accade in ogni edizione, a ridosso della finale diventano sempre più evidenti le strategie per raggiungere l’ambito traguardo. Ogni nomination viene vissuta con sempre più tensione: uscire dal gioco a un passo dalla vittoria è un duro colpo per tutti, nessuno escluso. Ma c’è un concorrente in particolare che ha vissuto il reality per ciò che è, ovvero un gioco a tutti i costi. Parliamo di Artur Dainese che, per ben due volte nella stessa puntata, è stato salvato dal pubblico. A nulla è valso il giudizio affatto dolce dell’opinionista Dario Maltese, che ha persino minacciato di lasciare lo studio.

Artur Dainese, lo “stratega” dell’Isola ancora salvo

Se Artur Dainese fosse il personaggio di un romanzo, sarebbe quel cattivo che proprio non riesci a sopportare, del quale non condividi scelte e comportamenti ma al contempo talmente affascinante da avere un’attrattiva irresistibile. Sì, forse è un po’ un controsenso, ma chi non si è mai invaghito di un villain? Artur, il bel modello, non è nuovo ai meccanismi dei reality con una edizione dell’Isola dei Famosi spagnola già alle spalle. Non ha vinto nell’occasione precedente, ma certamente ha messo nel suo bagaglio un bel gruzzolo di esperienza che, inevitabilmente, lo ha portato ad adottare una strategia ben precisa sin dall’inizio.

Fonte: IPA

Artur non ha mai nascosto di voler vincere a tutti i costi, anche a discapito di legami e pseudo-amicizie create in Hunduras. In ultimo quella con Khady Gueye che, alla fine, si è rivelata per quello che era realmente: un avvicinamento strategico del bel modello per insinuare il dubbio nel pubblico. Ha mentito, giocato, ingannato e nonostante tutto il pubblico lo ha premiato, ancora una volta. Al suo nono televoto, si è salvato in mezzo all’incredulità generale.

Di incredulo, in verità, c’è ben poco. In un’edizione dell’Isola dei Famosi come questa, stanca e arrancante ancor prima di cominciare, un personaggio del genere inevitabilmente viene notato dal pubblico. Meglio onestamente crudele che buonisticamente ipocrita, verrebbe da dire. In ogni caso il pubblico ha deciso e, come ripete lo stesso Artur, è sempre lui ad avere l’ultima parola.

Dario Maltese minaccia di lasciare lo studio

Mentre Sonia Bruganelli ha ribadito di apprezzare in qualche modo la strategia di Dainese, il collega opinionista Dario Maltese non è dello stesso avviso. Sono affatto dolci le parole che ha riservato al bel modello: “Artur in questo gioco specifico si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione, probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Se lui passa anche questa volta io mi alzo e me ne vado“, ha ammesso senza mezzi termini.

“L’ha fatta franca troppe volte. È l’unico dei naufraghi a cui ho sentito dire la parola ‘visibilità'”, ha aggiunto non appena appreso l’esito del televoto. Beh, se Dainese ha superato indenne la sua nomination è perché il pubblico ha deciso di graziarlo per la nona volta. Se di coerenza si parla, l’opinionista avrebbe dovuto abbandonare effettivamente la sua poltrona bianca e invece no, è rimasto lì. Pronto a godersi la seconda eliminazione della serata in attesa della semifinale e della finale del 5 giugno.

Doppia eliminazione stasera all’Isola dei Famosi

E a proposito di finale, a una settimana esatta dalla fine di questa edizione dell’Isola il pubblico ha dovuto decidere non su una, ma su ben due eliminazioni. Il primo televoto che ha decretato la salvezza per Artur Dainese (mandato immediatamente al secondo televoto), Edoardo Stoppa, Karina Sapsai e Matilde Brandi è stato funesto per Linda Morselli, tra le ultime arrivate. Linda ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, rinunciando così alla possibilità di vittoria.

Il secondo televoto flash ha visto contendersi la permanenza sull’Isola a pochi passi dalla vittoria finale Artur Dainese, Khady Gueye, Karina Sapsai ed Edoardo Franco, nominato dal nuovo leader del gruppo Edoardo Stoppa. Khady è stata eliminata mentre Artur è rimasto ancora una volta in gioco. Con buona pace di Maltese e del pubblico fischiante in studio.