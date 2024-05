Fonte: IPA Dario Cassini

Nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, alcuni nuovi naufraghi si sono aggiunti al cast dei concorrenti del reality show. Malgrado il programma sia vicino alla puntata finale, quindi, dei nuovi volti, noti e non, sono sbarcati in Honduras per provare a vincere lo show televisivo. Si trattava di Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli. Tutti e tre i naufraghi sono stati posti al giudizio del televoto nell’ultima settimana, insieme ad Artur Dainese ed Edoardo Franco. Proprio uno dei tre ultimi arrivati ha dovuto, infine, lasciare l’Isola dei Famosi e fare ritorno in Italia. Ad avere la peggio al televoto è stato il comico Dario Cassini.

Dario Cassini ha perso il televoto

Come ogni puntata serale dell’Isola dei Famosi, anche in quella del 26 maggio 2024 un concorrente ha dovuto lasciare la spiaggia, visto che è risultato ultimo al televoto. I telespettatori hanno decretato il ritorno in Italia a sorpresa di Dario Cassini, anche se il comico non era dato come sfavorito nella lotta al televoto e, infatti, la sua eliminazione è stata accolta con stupore dal pubblico in studio.

Dario Cassini, dal canto suo, ha voluto ringraziare tutti, affermando che desiderava un percorso proprio come quello fatto: “Grazie perché è bello, una vita spesa per il pubblico davvero perché è bello dare le risate, non salviamo le vite, le rendiamo un po’ più allegre per qualche ora. La verità dei fatti è che nel mio cuore era questo il percorso che mi sarei prefisso e ho detto in passato, te lo ricorderai, non mi perderei per niente al mondo qualche puntata dallo studio per provare a capire cosa si prova a essere dall’altra parte”.

Dopo i ringraziamenti il comico ha aggiunto che non vede l’ora di ritornare da Raffaele, suo figlio, e che aver visto il video messaggio dei figli di Edoardo Stoppa l’aveva commosso.

La catena di salvataggio per decidere il primo nominato

Dopo aver comunicato l’esito del televoto, Vladimir Luxuria ha cominciato ad affrontare lo spinoso argomento delle nomination, momento in cui si rivelano le strategie di gioco e le inimicizie tra i naufraghi. Per determinare il nome del primo concorrente che sarebbe stato posto davanti al giudizio popolare, la conduttrice televisiva ha fatto iniziare una speciale catena di salvataggio, a partire dalla leader della settimana Matilde Brandi, che ha deciso di salvare l’amico Samuel Peron. In seguito sono stati tolti dal pericolo nomination anche Edoardo Stoppa, Aras Senol ed Edoardo Franco. Le ultime concorrenti a ricevere l’immunità da questa speciale prima nomination sono state Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Linda Morselli, visto che la modella ha deciso di non salvare l’amico Artur Dainese.

Quest’ultimo si è dovuto scontrare in una sfida fisica con Karina Sapsai per evitare la nomination e, alla fine, ha vinto. In seguito, è partita una nuova catena di salvataggio per arrivare alla seconda nomination e in bilico sono rimaste Matilde Brandi e Linda Morselli. Le due concorrenti hanno dovuto affrontare una prova che prevedeva anche il fango e la coreografa è finita al televoto.