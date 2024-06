Isola dei Famosi, le pagelle della finale: l’entusiasmo di Luxuria (5), Aras pronto alle nozze (10)

Dopo 14 puntate e una sfilza di critiche – in ultimo quelle di Pier Silvio Berlusconi -, l’Isola dei Famosi 2024 è giunta al termine. La finale è iniziata un po’ sottotono e le ore successive non hanno visto picchi di particolare entusiasmo, se non per l’ingresso trionfale di Matilde Brandi che, scendendo le scale in studio, è riuscita persino a non cadere. A contendersi la vittoria infine sono stati cinque naufraghi – Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol e Artur Dainese – tra prove fisiche e televoti flash. Il pubblico, alla fine, ha decretato il suo vincitore.

L’entusiasmo esagerato di Luxuria, voto: 5

L’ultima puntata dell’Isola 2024 si è aperta con una Vladimir Luxuria esageratamente entusiasta. Entrata in studio sulle note di Circle of life, brano colonna sonora de Il Re Leone, la conduttrice ha volteggiato allegramente tra gli opinionisti, elargendo saltelli e saluti alla volta del pubblico presente. Forse qualcuno si aspettava un commento a caldo dopo le affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, che senza troppi giri di parole ha ammesso il fallimento di questa edizione del reality show di Canale 5. E invece no, Luxuria non ha battuto ciglio, continuando a trascinare fino all’ultimo minuto una finale stanca, come il resto dell‘Isola.

Edoardo Franco lascia l’Isola (con sorpresa), voto: 6

Il pubblico fino ai primi istanti di questa puntata ha votato per scegliere chi tenere tra i finalisti: Edoardo Franco o Aras Şenol? Alla fine ad avere la meglio è stato l’attore turco della soap Terra Amara, nonostante i tentativi (fallimentari) di sottolineare la sua scelta sbagliata ai danni dell’amico chef, nella puntata precedente. L’ex vincitore di Masterchef Italia ha lasciato l’Isola ribadendo: “Voglio ringraziare me stesso e tutti quelli che mi hanno supportato”. Per molti la sua sincerità non è stata apprezzata abbastanza e avrebbe meritato di più, anche la vittoria. Per altri il confine con la spocchia è stato davvero troppo sottile.

Iva Zanicchi groupie di Peron, voto: 4

Per la seconda volta Iva Zanicchi è stata invitata in prima fila per sostenere il suo amico e compagno di avventura a Ballando con le Stelle, il maestro di danza Samuel Peron. Decisione che non ha trovato il favore di tutto il pubblico sintonizzato su Canale 5: Peron, di fatto, è stato l’unico naufrago ad avere il supporto di una VIP in diretta, anche durante una puntata importante come la finale del reality. Zanicchi in versione groupie forse è stato un po’ troppo.

Matilde Brandi stronca Stoppa, voto: 6

Ha fatto il suo ingresso trionfale in studio avvolta in uno splendido abito blu come il mare dell’Honduras ma, neanche il tempo di salutare i presenti, ecco che Matilde Brandi si è tolta un bel sassolino dalla scarpa. Anzi, un macigno. La showgirl non ha ben digerito la sua eliminazione dopo la difficile prova della puntata precedente, affibbiatale da Edoardo Stoppa. Ed è proprio contro di lui che si è scagliata senza freni, sottolineando come il suo essere stratega lo abbia spinto al punto tale da mettersi in mezzo all’amicizia fraterna tra Edoardo Franco e Aras Şenol. “Rancorosa” sì, ma non possiamo negare che abbia centrato il punto…

Artur “cattivo” ma cuore di mamma, voto: 8

Possiamo dire che sia stato il villain di questa edizione dell’Isola dei Famosi e, forse anche per tale ragione, è riuscito a superare una miriade di televoti fino ad arrivare in finale. Artur Dainese, eliminato al secondo televoto flash contro Samuel Peron, ha avuto il tempo di regalare al pubblico un breve ma sentito momento di tenerezza quando, collegato in studio, ha potuto sentire la voce e le parole della mamma al quale è molto legato, che ha scritto e letto per lui una lettera. Non è stato utile ai fini del gioco vista la sua rapida eliminazione (e viste le sorprese ben più pregne riservate agli altri naufraghi), ma di certo su un momento di dolcezza come questo c’è ben poco da criticare.

Aras Şenol riabbraccia la fidanzata, voto: 10

Se c’è un momento di questa finale che merita di essere ricordato è senza dubbio quello che ha visto protagonista Aras Şenol. Ha attraversato metri di mare a nuoto – con qualche difficoltà – per raggiungere un altro isolotto e lì ad attenderlo c’era lei, la bella Eylul. Talmente grande è stata l’emozione di riabbracciare la fidanzata che l’attore ha dimenticato la sua lingua madre, a favore del suo italiano un po’ sgrammaticato che comunque non gli ha mai impedito di farsi comprendere dai naufraghi e dal pubblico. Con molto candore Aras ha ammesso di voler sposare Eylul entro un anno. Una proposta di nozze sui generis, dolce e simpatica proprio come lui.