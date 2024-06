Isola dei Famosi si avvicina rapidamente alla finale. Un’edizione certamente difficile, quella condotta da Vladimir Luxuria, che ha provato a risollevare le sorti del programma con tutte le sue forze ma non ci è riuscita fino in fondo. A spiccare su tutti, nel corso della semifinale, è stata la showgirl Matilde Brandi che finalmente ha trovato il suo riscatto mentre Aras Senol pensa ancora di essere in Terra Amara e tradisce il suo migliore amico – Edoardo Franco – spedendolo direttamente in nomination.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi futura sposa, voto: 8

Che si sarebbe sposata presto l’aveva anticipato, ma Matilde Brandi non avrebbe mai immaginato di afferrare il bouquet da sposa così presto. Eppure, la grande amicizia che la lega a Manila Nazzaro le ha permesso di realizzare questo sogno: ora non resta che fissare la data e sposare il suo Francesco Tafanelli, con il quale ha ritrovato il sorriso da qualche anno.

“Sono quasi due mesi che sono lontane dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita: quando mi sono separata. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell’Isola e lei è stata a dirmi: non ti preoccupare, vai!”, ha raccontato Matilde Brandi in puntata, spiegando anche di essersi dispiaciuta per non aver potuto partecipare alle nozze della sua migliore amica.

“Manila è quella che c’è sempre per me, lei è stata a farmi innamorare di nuovo, ha fatto tanto per me. Ho sempre pensato a lei”. Poi l’abbraccio con l’amica di una vita: “Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo. Sai quanto siamo orgogliose di te e ti abbiamo sempre sostenuto”. Un riscatto che Matilde Brandi si merita davvero, nonostante l’eliminazione in semifinale, insieme al bouquet che ha afferrato con grande gioia: “Speriamo che non ci sia nei dintorni Valeria Marini. Devi sapere che è stata lei a prendere il primo mazzo”, ha scherzato la neo-sposa prima di lanciare il mazzolino.

Aras Senol tradisce Edoardo Franco, voto: 3

La sua esperienza all’Isola dei Famosi non è mai ingranata davvero. L’attore di Terra Amara, penalizzato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, aveva dovuto lasciare il gruppo perché risultato positivo al Covid-19 ed è rientrato in gioco molto dopo. Non è però mai riuscito a integrarsi davvero, se facciamo eccezione per qualche amicizia che ha intrecciato in Honduras. Quella con Edoardo Franco, per esempio, sembrava poter sopravvivere anche dopo il programma. E invece niente, l’ultimo tradimento potrebbe compromettere tutto.

Chiamato a fare la sua scelta, ha fatto il nome di Alvina e salva Edoardo Stoppa, spedendo al televoto il suo amico seppur provando a cambiare idea all’ultimo momento. I giochi sono comunque fatti e non si può tornare indietro. Aras Senol rimane comunque in gioco e può gareggiare per la finale in programma per il 5 giugno con la conduzione di Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti.

Il ritorno dell’ultima spiaggia, voto: 7

Contrariamente a quanto accaduto nel corso dell’intera edizione dell’Isola dei Famosi, la semifinale ha messo a disposizione l’ultima spiaggia, che ha salvato uno dei due eliminati. A giocarsi un posto in finale è stato il ballerino Samuel Peron, che durante la puntata ha ricevuto il supporto della sua “ballerina” Iva Zanicchi, mentre Matilde Brandi è dovuto rientrare in Italia.

La scelta di non concedere seconde possibilità è stata una delle poche novità introdotte piaciute al pubblico, che si è così sentito rispettato nelle sue decisioni. Per la finale, però, tutto è cambiato per creare la giusta suspence. I finalisti di quest’edizione sono cinque: Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron.

Lo scontro tra Bruganelli e Maltese, voto: 0-

Non si sono mai piaciuti davvero, ma durante la semifinale Sonia Bruganelli e Dario Maltese non si sono trattenuti e hanno definitivamente battibeccato di fronte alle telecamere. “Mi hai interrotto per dire questa banalità?”, incalza l’opinionista, che trova però la diretta risposta di Maltese: “Se dovessi interromperti io ogni volta in cui dici banalità…”.

Uno scambio che non sorprende visto che non hanno mai avuto feeling, condizione che si è anche riversata sulla loro esperienza all’interno della trasmissione. Non sono mai stati efficaci davvero, nonostante siano estremamente diversi l’uno dall’altra. La finale di Isola dei Famosi va in onda il 5 giugno dalle 21,30.